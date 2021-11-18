金融股還沒漲完？ 2022年想賺錢 施羅德：不看好債券、看好金融股更勝全球股

【文 林韋伶】

施羅德投資一年一度的十大預測於（17）日公布，施羅德亞洲多元資產投資主管Patrick Brenner連續第七年替投資人把脈，提出2022年的投資預測。

在2020年就曾預測金融股將落後補漲的他，今天進一步看好明年金融股表現將優於全球股。

資料來源：施羅德投資。

從Patrick Brenner的十大預測來看，儘管今年股市表現已經夠亮眼，但在2022年他仍持續看好股市表現。

「明年我們持續看好股票，不可否認的是，在眼前的景氣循環階段，要去看好股票確實需要一點勇氣，但我們認爲這是一個正確的決定」。

施羅德投資2022年十大預測 持續看好股票

由於目前全球已經進入景氣循環階段，接下來需要靠「盈餘成長」才能成爲未來股市主要的上漲動能，尤其在利率可能攀升的環境之下，本益比擴張很難爲股票帶來顯著的上漲空間，甚至最後可能會反過來形成上漲阻力，而現階段企業展現出非常強勁的盈餘表現，因此看好股市後市。

至於哪種類股最受施羅德青睞？答案則是金融類股。

隨着全球景氣循環進入到後期，投資組合必須更精挑細選，施羅德認爲投資「整個大盤」並不是布局股市的最好方式，且認為現在是時候加強配置價值型股票。

Brenner分析，價值股相對於成長股的本益比落差非常大，但在眼前的景氣擴張階段，兩者的評價落差可望縮小甚至是完全消失。此外，金融類股的表現與利率走勢呈現高度相關，在利率上升時通常會帶動金融類股漲贏大盤，在2022年相當有可能迎來這樣的環境。

而在債券的部分，施羅德明年並不看好債券，且從存續期來看，目前對於存續期採取相對審慎的投資態度。施羅德分析，由於明年將面臨通貨膨脹風險，因此傾向維持較短的存續期，同時也會對整體固定收益資產維持比較審慎的觀點。

施羅德投資提供

通膨將成明年一大風險 投資「大宗商品」成避險良方

另一個值得注意的預測是「看好大宗商品」。

事實上，過往施羅德投資對大宗商品並沒有特別感興趣，因為大宗商品的價值長期以來偏低、波動性高，且報酬率並不突出。不過大宗商品還是有值得期待的時候，「像是現階段就是投資大宗商品的最好時機」。

首先，因為全球進入較後期的景氣擴張階段，一般而言，大宗商品的表現在此階段都是不錯的，甚至還可能更勝於股票的表現。第二，大宗商品具備部分抗通膨的效果，由於通膨是明年市場最大的風險之一，大宗商品的投資價值也因此浮現。

第三，則是技術面的因素，施羅德看好大宗商品可以創造正的息差，以投資組合配置的角度來看，在目前的景氣循環階段，大宗商品可以與股票發揮相輔相成的效果，「結合股票與大宗商品是布局景氣擴張階段最理想的策略之一，因此建議投資人同時配置股票及大宗商品」。

其它的預測還包括：相較於德國股票更看好英國股票、相較於德國10年期公債更看好英國10年期公債、相較於美國投資級債更看好亞洲投資級債、相較於紐幣更看好澳幣、相較於歐元更看好美元，以及看好碳交易。

本文授權自今周刊，原文見此。

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