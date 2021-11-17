什麼是NFT？ 為何從黃明志到草間彌生都在瘋？ 大家都可以是玩家 投資戰略一次搞懂

【文 / 陳姿蓉】

若要說貫穿整個2021年的投資熱潮是什麼？那一定非NFT莫屬。相較於去年僅在加密貨幣圈內火爆的DeFi （去中心化金融），NFT的火紅真正達到了幾乎人人參與或了解的程度。

NFT ：非同質化代幣（Non-fungible token），指的是一類具有唯一性的數位資產，這些資產的所有權是在區塊鏈上流轉的。

「今年以來，許多知名藝術家及市場認可的機構或企業進場，例如CNN和NBA，超低的進入門檻，是NFT席捲大眾的關鍵。」熟稔幣圈發展、曾任《端傳媒》總編輯、現為Web3出版平台Matters Lab創辦人的張潔平，向記者解釋這股NFT熱潮來由。

據數據分析商DappRadar統計，去年第3季至今年第3季，各平台上的NFT每季銷售額就從2800萬美元，暴增至107億美元，漲幅逾380倍。

具防偽優勢、交易透明化

NFT相較於同質化的比特幣、以太幣等虛擬貨幣的枚枚等值，「非同質化」特性使每一個NFT都獨一無二。藉由區塊鏈技術，每一個NFT都擁有一串獨一無二的編號，且每一次的轉手資訊，都會自動寫入區塊鏈上，一旦寫入就無法修改。交易過程透明化加上不可修改等特性，一定程度上避免了偽造的出現。

因其本身防偽的優勢，讓NFT受到藝術家廣泛喜愛，加上交易過程透明化，純網路交易的便捷性及低廉的交易成本，也加速了收藏品領域的發展。因此，雖然理論上所有商品都可以鑄造成NFT，但目前NFT產品仍以數位創作內容及實體藝術品數位化為主。

NFT五大熱門領域中，包括體育、元宇宙、遊戲、公用品、收藏品及藝術品。據路透統計，截至10月4日，過去1個月NFT銷售前兩名為收藏品及藝術品，尤其是收藏品的銷售額達到約33萬美元的數字。藝術品銷售額也有7.6萬美元左右，為第3名公用品的兩倍以上。

雖然經常聽到某人創作的NFT拍賣出令人瞠目結舌的高價，但實際上NFT並沒有想像中的「高貴」，而是幾乎人人都可以參與的領域。據路透報導，今年第3季NFT的銷售中，價格在1萬美元以下的就有9成6，其中近6成的價格位於101至1千美元之間，100美元以下的，也有超過16％；換句話說，只要有1萬美元，人人都可以加入幾乎整個NFT市場，成為NFT收藏家的一員。

與加密貨幣同為區塊鏈技術產品，NFT的購買也需要在專屬的平台上進行。交易方式分為兩種，競標拍賣及固定價格銷售，目前全球已有超過10個NFT交易平台，規模最大的，是拍賣過日本現代藝術家村上隆、美國數碼藝術家Beeple等作品的OpenSea。今年第3季，NFT市場銷售額107億美元中，就有超過64億美元的交易是在OpenSea進行，占市場銷售額約6成。

選定平台、確認加密錢包

參與NFT購買也不難，投資人只要先選定交易平台，並確認連結的加密錢包已存入資金，就可以開始進行交易，但是多數NFT平台僅能使用加密貨幣直接交易，這也讓加密貨幣交易所巨頭紛下場建立自己的NFT交易平台，包括幣安（Binance）、雙子信託（Gemini）及FTX。美國首家掛牌上市的加密貨幣交易所比特幣基地（Coinbase），也在近日宣布進軍NFT產業。

而每個交易平台所支援的幣種皆不同，例如幣安的加密貨幣交易所雖涵蓋超過1百種幣種，但其NFT平台目前只提供幾個主流幣種供投資人使用，包括幣安幣、穩定幣及以太幣，有些平台甚至僅能使用該平台專屬的代幣進行交易，例如與多家知名科技公司合作的大型NFT平台Rarible。

因此，對新手來說，支援逾150個幣種的OpenSea，會是較容易入門的平台。若是手上沒有加密貨幣，又不想花時間換購的投資人，則可以使用雙子信託建立的NFT平台Nifty Gateway，它允許投資人直接使用法定貨幣進行交易，例如美元。

NFT交易方式雖簡單，但投資人在購買NFT前，還是有些風險需要注意。首先，多數NFT販售的是「數位所有權」，而非實體作品或數位檔案本身，且許多NFT有規定，投資人購買後不可限制購買作品的流傳和他人的使用。

第2，NFT畢竟屬於新型科技產品，對於NFT的所有權保障，目前各國還沒有明確的法律規定。張潔平認為，由於NFT具備獨特標記且可追溯過往交易的特性，解決了過去數位資產難以辨別真偽的問題，「這將成為未來智慧財產權的辨認基礎。」

第3，區塊鏈技術能保證每一個NFT都有獨特標誌，是獨一無二的存在，但NFT的鑄造者可能會將同一個或僅些許不同的作品，鑄造成多個NFT多次販售。因此，在購買NFT之前，要先確認創作者是否有良好信譽，例如關注過往交易紀錄及動態等。

另外，因NFT市場目前已存在泡沫跡象，張潔平提醒，現在未必是投機好時機，「若抱持投機心態，很有可能選錯標的，成為泡沫破裂時的犧牲者。」她建議投資人現階段購買NFT，最好是以「價值導向」為主，「確認你是真正了解並喜歡作品或創作者，了解作品價值再購買，會是較好的方式。」張潔平說。

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