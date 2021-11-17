「台灣幫」退出中國半導體龍頭董事會 未來還挖角台灣人才？ 「你們來拚良率 決策就不是你們台灣人的事」

【文 / 侯良儒】

曾是台積電研發大腦、過去5年轉戰中國半導體業的他，未來又將何去何從？

11月11日，光棍節，當中國的電商業、物流業忙成一片之際，對岸極力扶持、欲擺脫美國「掐脖」的半導體產業，也掀起滔天巨浪。

當天晚間，中國最大晶圓代工廠「中芯國際」公告，蔣尚義、梁孟松、楊光磊等3位台籍董事，即日起退出董事會，梁孟松仍執掌中芯共同執行長，而去年12月才「鳳還巢」、獲聘為副董事長的蔣尚義，則正式從中芯離職。

這是繼去年9月底，南亞科前總經理高啟全從紫光集團退休後，台灣半導體人在對岸最大的人事變動，當年由世界先進前總座張汝京創辦、且有多任執行長都是台灣籍的中芯，未來董事會裡，將不再有台灣人列席。

從台積電共同營運長退休後、至今已2進2出中芯的蔣尚義，後續動向如何？接下來的他，是否會像第一次離開中芯時，再投效另一家中國半導體廠？《今周刊》在這道人事令的第一時間，與這位半導體老將取得聯繫。

正在交接手邊工作、打算11月底返回美國舊金山住家的蔣尚義，關於未來是否「再戰江湖」？向來不言老、不言退的他，給了我們一個明確的答案。

「我已經75歲，（未來）除了過平靜的退休生活之外，目前並沒有任何具體的規畫。」他說。

事實上，家人都在美國的蔣尚義，從1997年返台加入台積電以來，已離家近24個年頭；而今年初他的家族成員，多了一個現在10個月大的孩子，只是他迄今還沒有機會見到、抱到這位，他口中與孩時模樣很像的外孫。

至於離開中芯，是否與自覺無用武之地有關？他沒有進一步做闡述，只是對於中國乃至全球半導體產業的進展，他認為沒有所謂的「降溫」跡象。「晶圓代工產業目前受到一些『政治干預』，但本質上，它的重要性並沒有改變！」

他口中的政治干預，指的自然是中美對峙引發的政治衝突，這件事，更進而形塑了半導體產業的未來兩個重要發展。

發展1：自己的晶圓自己做

各國恩威並施 只為廠商來

第一個發展，是半導體廠集中在少數國家、以「成本」導向的時代過去了。

以往，在規模最大化、成本最小化的考量下，全球晶圓代工的產能，高度集中在台灣、韓國、美國等地，以囊括全球53％代工訂單的台積電為例，該公司有90％產能在台灣，若是10奈米以下的先進製程，目前則全數根留台灣。

「半導體廠有群聚效應，全部設在一地，成本會比分散到各處來得低。」蔣尚義說。

但，中美貿易戰、新冠疫情引發的缺料危機，改變了這一切。目前，美國、日本、歐盟等政府，陸續宣布「自己的晶圓廠自己建」，並且用建廠補貼、柔性勸說業者，兩路並進招商，至截稿時間，不僅台積電已宣布前進美、日設廠，英特爾也將砸下800億歐元（約2.6兆元新台幣），在歐洲興建晶圓廠。

至於台積電的「宿敵」三星，也在今年5月證實將赴美國德州建廠，預估資本支出達170億美元（約4700億元新台幣）；過去1周，8月才出獄的三星少主李在鎔，更「御駕親征」赴美考察，據傳屆時將決定公司新廠地點。

發展2：純中國供應鏈

仍缺技術 人才挖角不會停

第2個發展，則是中國將以「閉門造芯」之勢、以自身力量獨立發展半導體產業，這件事情，也被認為與蔣尚義等人的異動有著極大關係。

中經院第一研究所所長劉孟俊指出，從中國半導體產業被美國打壓開始，對岸政府對該產業的布局，就轉為打造一條「純」本土化的供應鏈，舉凡IC製造、材料、設備、化學品，都是中國想獨立自主、不被國外技術箝制的產業。

然而，在這個戰略下，IC製造端的先進製程，卻遇到了無法突破的瓶頸。台經院研究總監劉佩真表示，當初中芯邀請蔣尚義回鍋，就是希望在公司遭美國制裁之際，能憑著蔣與設備商艾司摩爾的關係，拿到先進製程的關鍵設備 ——EUV（極紫外光）光刻機。「但現在看來，還是沒辦法。」她指出。

11月上旬，艾司摩爾全球副總裁暨中國區總裁沈波也證實，EUV光刻機仍無法出貨給中國客戶，但用於成熟製程的DUV（深紫外光）光刻機則不受影響，意思是，以中芯為首的中國晶圓代工廠，未來只剩下發展成熟製程一途。

先進製程之路被斬斷

中國半導體改拚成熟製程

當先進製程的路被斬斷，劉孟俊觀察，蔣尚義的離開象徵了，原本全力拚搏先進製程、盼成為「中國版台積電」的中芯，正在進行路線調整；未來的中芯，將可能把資源挪往成熟製程、第3代半導體，這些相對能靠本土人才與資源發展的領域，於此同時，原本為了追先進製程而架構的董事會，也順勢做調整。

「反正先進製程搞不起來，那乾脆全部自己來，看能不能走出新的步伐。」他指出。

也因此，近來業界更傳出，隨著先進製程不再是對岸發展半導體的主旋律，目前中芯3名前台籍董事裡、唯一留任該公司的梁孟松，「有聽說明年他跟（中芯的）合約到了，也可能會離開中芯，」一名半導體資深分析師透露。

然而，這是否意味著，中國對台灣半導體人才的挖角將停歇？一名業界人士認為，即使中國不再追先進製程，但台灣半導體人的管理能力，仍舊被對岸青睞；只是，在將來，兩岸人才會有更明顯的功能區分。「就是你們來幫我執行、拚良率，但有關決策、公司該怎麼發展，那是我們決定的，不是你們台灣人的事。」

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