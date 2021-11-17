拜習會談傳美「考慮解除陸關稅抗通膨」 外媒估會中聚焦3大經濟重點

【文．林韋伶】

美國總統拜登與中國國家主席習近平在台灣時間16日上午9點左右舉行視訊高峰會，雙方在會談近4小時後結束這場歷史性的視訊會議。

這場全球矚目的線上視訊峰會，對外公開的部分僅有雙方開場、約11分鐘的會議內容，其餘皆採閉門會議的形式進行。

儘管如此，許多外媒紛紛提出對會談內容議題的猜測，其中在經濟議題部分，外媒推估大致上可能聚焦包括：貿易與關稅、中國房地產產業，以及能源與氣候變遷議題。

中國亦敵亦友 美中關係成拜登政府一大挑戰

在美國知名電視台CNN的眼中，從經濟層面來解讀，中國既是美國的敵人也是盟友，如何妥善處理與中國的關係，是拜登最大的挑戰之一。

儘管美國與中國關係緊張，但在經濟上仍高度相依存。舉例來說，美國消費者手中的商品，多數仍由中國工廠製造；美國企業生產產品所需的零組件，許多也來自亞洲。更不用提，想要解決氣候變遷問題，美國仍需要中國配合；且儘管在過去一年，許多產業因為中國政府出手管制而受傷，但華爾街仍有許多資金，對中國市場相當有興趣。

只是，美國與中國實在是兩個太不相同的國家。全球貿易諮詢機構韓禮士基金會（Hinrich Foundation）的研究員卡普里（Alex Capri）分析：「大家不應該有錯誤的期待，認為拜登與習近平只要開一場視訊會，就能修復兩國間根本性的差異，或是改變兩國敵對的狀態。」

他認為，實際一點來看，在最順利的情況下，兩強有機會發展出既共存又競爭的特殊關係。

而為了不讓會談最終毫無交集，外媒預估儘管像是台灣、香港、人權議題等，對兩國關係與經濟都有重大影響，但因為這些問題相對複雜，拜登應該會選擇聚焦雙方較能合作的地方來談，像是：貿易與關稅、中國房地產產業，以及能源與氣候變遷議題。

第一、貿易與關稅

事實上，在會談前就有超過20個美國工商團體，要求拜登政府考慮解除對中國商品的關稅，以減輕高漲的通膨壓力，14日美國財政部長葉倫在接受媒體訪問時也鬆口回應：「正在考慮這個選項」。

但要解除中國的關稅前，拜登政府最大的疑慮就是中國對自家企業的補助，尤其是在高階製造業。而儘管本月習近平才鬆口願意討論關於補助的議題，但中國希望降低半導體產業與商用飛機產業對進口依賴的大原則不變，要期待中國在補助政策上有太大轉彎機會不大。

第二、中國房地產產業

葉倫在日前接受媒體採訪時也曾提到，美國政府正密切關注中國遭遇危機的房地產產業，並提出示警若中國經濟趨緩的情況較預期嚴重，可能對全球、美國經濟造成負面影響，她認為：「這是件非常重要的事，我們必須密切關注這件事的發展」。

尤其，全球金融市場在9月因爲恒大的事件遭衝擊，市場也擔心會不會造成骨牌效應，由於中國房地產事業的產值占比達30%，危機將往哪個方向發展非常重要。

儘管恒大近期已還了部分債務，但仍債臺高築，且在明年還有許多債務將達還款期限，而其他的中國房產開發商也有槓桿比例過高的問題，中國政府必須想辦法，以免中國的房地產產業危機，進一步衝擊全球與美國的金融市場。

第三、能源與氣候變遷議題

最後一個議題則是美國與中國最可能達成共識的議題，那就是能源與氣候變遷議題。華盛頓戰略與國際研究中心高級顧問威廉萊茵施（William Reinsch）分析：「我對雙方在其它議題上的合作沒有那麼樂觀，只有在氣候變遷這個議題上，雙方也許可以找到共識。這兩個全球最大的經濟體，同時也是最大的污染者，他們都有逐步轉型到潔淨能源的壓力。」

事實上，美中雙方在對抗氣候暖化這件事情上，似乎真找到了一個罕見的共同點，兩強在COP26氣候大會上，都同意要縮減碳排放。

近期中國政府才剛下令，希望礦場要多挖些礦以應付冬天的需求；而以拜登來說，天然氣價格在本週末於加州已創下歷史新高價，他因此呼籲石油輸出國組織應開採更多石油，以抑制不斷高漲的天然氣價格。

儘管美國與中國在COP26氣候大會上，都沒有承諾要徹底讓煤炭發電退場，但雙方都表達將盡量降低煤炭的使用，算是兩國少數可以合作且有共識的議題。

本文授權自今周刊，原文見此。

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