修車工騙走股神94億！這樁最大詐騙案主謀用「一項投資」海撈277億

【文．翁申霖】

一場驚人的龐氏騙局（Ponzi scheme）再度上演，連「股神」巴菲特（Warren Buffett）也捲入其中！

根據《彭博》（Bloomberg）報導，美國加州舊金山一家太陽能公司「DC Solar」負責人Jeff Carpoff與其太太Paulette Carpoff，雙雙被指控策劃一場驚人的龐氏騙局。據估計，夫妻倆一共騙取投資人約10億美元（約277億元新台幣）的金額，其中，巴菲特旗下公司—波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）也是受害者之一，損失高達3.4億美元（約94億元新台幣），目前主謀Jeff Carpoff已認罪，將面臨30年的有期刑期。

DC Solar是位於加州的太陽能供應商公司，該公司被控謀劃是一場價值10億美元的龐氏騙局後，已於2018年被聯邦調查局（FBI）強制關閉。

外媒指出，DC Solar負責人Jeff Carpoff原是一名汽車維修工人，當得知可以利用太陽能設備提供稅收減免時，便精心設計了這場騙局。

DC Solar主要生產移動式太陽能發電機，其產品符合綠色能源（green energy或「清潔能源」clean energy）的定義，加上美國的鼓勵政策，對於投資人來說不僅可獲得獎勵，還有大筆聯邦稅收減免等誘因，讓DC Solar因此獲得許多投資者的青睞。

DC Solar曾宣稱，2011～2018年間共生產了1.7萬台行動太陽能發電機組，且這些發電機可為手機訊號塔和體育賽事提供應急電源，是替代能源（alternative energy）的創新者。Jeff Carpoff和他太太更向投資人表示，如果他們購買DC太陽能公司的發電機組，就能因此獲得聯邦的新能源稅收減免，若再將這些「已購設備」回租給DC公司，就可以從中獲得高收益回報。

不過，事實上並非如此，根據美國檢方調查，Jeff Carpoff所宣稱的生產1.7萬台發電機，至少有一半都是虛假的，該公司更造假大量生產設備上的「識別碼（VIN）」，一台設備多次出售，藉此躲避投資者的審查。

50歲的Jeff Carpoff與47歲的Paulette Carpoff再透過在帳目、租賃合約上動手腳，營造出「生意很好」的假象。此外，DC Solar還挪用新投資人的資金來彌補早期投資人的資金，導致規模愈滾愈大，進而串接成這樁加州有史以來最大的騙局。

據悉，Jeff Carpoff策劃的這場「龐氏騙局」時間從2011年至2018年，詐騙金額高達10億美元（約277億元新台幣）。更令人注目的是，股神巴菲特竟也在被騙名單內，旗下公司波克夏海瑟威共損失3.4億美元（約94億元新台幣），受害者還有美國第三大保險公司「先進公司（Progressive Corp.）」、華美銀行集團（East West Bancorp）、維拉國家銀行公司（Valley National Bancorp），以及塗料公司「宣偉」（Sherwin-Williams Co）。

面臨聯邦密謀電匯欺詐罪、多項洗錢罪等多項罪名的Carpoff夫婦已認罪，另還有5人也承認參與這場詐騙，目前美國政府已沒收Jeff Carpoff夫婦的大部分財產，並追回了1.2億美元（約33億元新台幣）的損失，計劃將這些錢歸還給受害投資者。

本文授權自今周刊，原文見此。

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