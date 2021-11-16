台灣在美中談判桌中心！「拜習會」互遞橄欖枝 會不會被犧牲「這個」是關鍵

【文．蕭婷方】

近年台灣與中國關係降至冰點，美國與中國對抗更加劇了台海軍事緊崩的情勢，學界曾預測台海衝突甚至可能引爆第三次世界大戰，經濟學人4月間一篇「台灣成為世界上最危險的地方」，更點出台灣在美中談判桌的中心位置。

美中關係長期的「默契」，在前美國總統川普任內對中國的強硬政策下被打亂，除了傳統政治、軍事對抗外，經濟、科技及文化都進入熱對抗的狀態，美國總統拜登與中國國家主席習近平在兩次熱線通電後，將在美東時間15日晚間（台灣時間16日上午）首度在線上「面對面」好好談談，台海議題成雙方最關注的問題。

外界預估，這場會議不會有實質進展，雙方將是「各自表述」，關鍵還是在建構如「紅電話」（機密專用電話）的對話機制。

美中試探性互遞橄欖枝 關鍵在建立「紅電話」

兩大強權峰會前夕，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）13日與中國國務委員兼外長王毅通話，再度公開強調美國對台灣海峽和平穩定有持久利益，對北京持續施壓台灣表達關切，並呼籲北京透過對話和平解決台海議題。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)日前（13日）公開表示，「拜習會不抱持尋求特定成果的期盼。」由此可知，中美之間最為矛盾的貿易、人權、軍事建設、台灣和網路安全等重大地緣政治問題上存在不小的分歧。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛分析，台海問題將會是雙方再次各自原則宣示，將不會有實質進展，拜習會前雙方升高台海壓力，都是雙方正累積更多戰略談判的籌碼，目的在減少美中雙方誤會、製造雙方危機控管的互動機制，建構後續雙方互動的框架。

台大政治系教授副陳世民認為，拜登顯然認為過去美中高層官員互動成果有限，希望高層直接溝通表達觀點，避免未來錯誤解讀，拜習會主要是「形式上意義」，讓兩國高層有直接對話的管道，如：形成每年例行性峰會，「關鍵在美中競爭不要成為衝突」。

美中博弈的下一步棋？ 拜登意象端看冬奧、民主峰會

陳世民指出短期美中關係觀察重點有二：

一為，中國主辦的冬季奧運是否有民主國家高級官員參與。中國共產黨六中全會將確認習近平歷史性地位、近一步強化個人權力，習近平希望透過冬奧成功舉辦塑造出「中國崛起」的強者印象，以墊高個人聲勢，若以美國為首的民主國家皆未派高級官員參與，習將面上無光。

在美國對中經貿合作、不放棄民主人權對抗的基調下，美國高層若參與冬奧，將引發人權團體與組織反彈，「可預見習近平將在視訊會議上邀請美國，拜登可能不會明白承諾」。

第二，美國是否邀請總統蔡英文出席12月9日、10日舉辦的「民主峰會」。

為宣示美國捍衛世界對抗獨裁的民主人權價值，拜登任內首度邀集國家元首、公民社會、慈善事業與私部門成員討論民主挑戰，外傳台灣也獲邀出席，但邀請層級、形式仍未公布，習近平勢必強烈反彈總統蔡英文本人在會中露臉。

然而，台灣作為承受獨裁國家的最前線，若總統因中國因素無法參加、僅能派代表與會，將有損美國在民主國家中的威信。

美國經濟利益將優於台海問題？ 台積電仍是關鍵

張忠謀日前透露，美國一項主張自由貿易，近期希望在「境內」多做半導體的積體電路，但這要靠「自由市場」來解決。

陳世民也分析，「美國正在反思台積電太重要！」台積電在全球半導體的特殊地位，已捲入美中競爭，美國一方面希望建構全球供應鏈去中化重組，同時希望半導體能自給自足，這顯示美國短期內無法擺脫高度倚賴台積電，不得不考慮台灣安全問題。

不過，淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新則認為，中國占美貿易份額遠超出台灣，美國自身經濟利益仍優於台海問題，尤其拜登因經濟議題在國內民調低落，拜登有壓力要解決國內問題，近期感恩節、新年將至，關稅貿易問題有相當急迫性。

本文授權自今周刊，原文見此。

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