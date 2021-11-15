陸準備要打仗？蔣尚義等3位台籍董事被換 中芯的圖謀讓外界不敢掉以輕心

【文．林宏文】

中芯國際日前換掉來自台灣的三位董事，動作之大，引起市場不小的議論。上周我在經濟日報專欄寫了一篇文章，點出美中對抗才是背後關鍵原因，未來台灣敏感科技產業員工要到大陸工作，恐怕要面臨更凶險的環境挑戰。

不過，顯然大家還是沒有搞清楚，為何三位台籍董事成員一次就全部「被離職」？這個動作相當不尋常，過去中芯一向積極拉攏台積電人馬，希望藉此加速縮短學習曲線，為何現在卻反其道而行，把這些不可多得的人才往外推。到底中芯發生什麼事了？

有媒體報導，蔣尚義辭任的原因，與當初計畫在中芯推動發展後段封裝技術小晶片（Chiplet）未獲支持有關，另外也有報導說他是為了要多陪陪家人，想回美國看10個月大的外孫。

大家都很清楚，能講出來的理由，通常不是真正的理由，至於那些沒有講出來的、或是講不出來的，可能才是重點。那麼，到底是什麼原因呢？

先說中芯到底發生什麼事！簡單講，就是中國準備要打仗了。

因為，美國對中國的高科技禁運和管制，至今完全沒有放鬆，中國目前已準備好要跟主宰半導體霸權的美國，狠狠地、正式地、男人對男人地，幹上一架。為了打這一架，就要做好各種準備，要把陣勢擺出來，把錢、人、配備、位置通通擺好，準備要展開10年、20年的長征。

設備、軟體、材料都要自己來 中國想辦法挖人才

美國限制荷蘭商艾斯摩爾深紫外光(EUV)設備賣到中國，還有半導體EDA軟體工具，以及各種高階製程使用的材料，如今中國都要自己做。

但是，過去沒有基礎怎麼辦？就到處想辦法挖人才、挖技術、挖資產，用盡各種辦法去挖，除了美國人不碰以外，歐洲、日本、韓國人才都可以，從各地挖許多曾經在大公司工作過的退休人員，然後從頭開始進行還原工程，把中國自己的設備、軟體及材料做出來。

除了從國外挖人才，中國也集合國內做基礎研究的大學、研究機構、國防科研單位等，把各路好手集合起來，一步步把版圖拼湊出來，有如當年發展神州五號太空船一樣，靠自己的力量，從頭幹起。

可以想見，未來這些技術發展出來，技術只會屬於中國，加上中國擁有龐大內需市場，關起門來就是老大，技術、專利、法規到司法訴訟等，都是中國說了算。靠著這個大市場，有機會養出具影響力的半導體企業。

從川普揭櫫美中對抗至今，時間已超過4年，美國至今沒有鬆手，中國也只能自立自強，美國逼得愈急，中國的發條就上得愈緊。而在中國自主發展過程中，中芯是中國第一大晶圓代工廠，也是中國半導體製造業的領頭羊，如果中芯無法突破及振作，沒有拿出表現與作為，中國在全世界半導體不可能抬得起頭，中芯的位置非常重要，完全沒有退路。

而且，所有中國要開發的自主技術，中芯定居「中心」位置，因為所有設備、軟體及材料，都要以中芯的晶圓廠做為驗證場域。因此，當中芯開始進行這麼多敏感科技的實驗與研發時，就應該可以理解，為何三位台籍董事此刻會同時被換掉。

因為，當中芯開始運作這麼多事情，例如許多挖角自世界各國的人才，或是自己內部要做出一個中國版的設備，當然是愈祕密進行愈好，最好做到滴水不漏，完全沒人知道，否則只要消息傳出來，就一定見光死，那些來自世界各地幫助中國的顧問，要承受多少壓力？

更何況，當美中更加對立後，台灣與美國也愈走愈近。台積電六成以上客戶都在美國，美國要求晶圓代工廠交資料，台積電雖然說沒有給客戶機密，但最終也是交了。美中開始打仗，形勢比人強，台灣只有靠向美國這一邊，對中國大陸來說，台灣人如今不再是自己人了。

「忠誠」成為關鍵條件 台藉人才不再被信任

大家都知道，每個國家的國防軍事單位雇人時，「忠誠」是絕對必要條件，美國軍方或中國軍方要雇人也都是如此，有時甚至連祖宗三代、家人及親戚的背景都要做詳盡調查，因為「信任」是絕對關鍵必要條件。

從這一點來看，對中芯來說，即使是董事會成員，忠誠也是必要條件，美中科技戰後，台灣人似乎已很難在忠誠選項上被打勾了。

我相信，任何安排都是考量各種條件並權衡得失後的結果，過去中芯歷任執行長幾乎都來自台灣，董事會裡找那麼多位從台積電退下來的主管，無非是希望縮短學習曲線，快馬加鞭追趕台積電。

但如今中芯這個如意算盤被美國毀掉了，從川普到拜登，美國不斷延續這個政策，並說服許多先進國家一起加入防堵中國的陣營，中國不得不被迫做出更大的動作。

其實，中芯一定考量過，目前應該還是能夠從台灣技術團隊學到很多東西，顯然一年前邀請蔣尚義擔任中芯副董事長時，中芯還是這麼想的。只是如今情勢急轉直下，不過短短一年，中國當局的想法已經改變了，衡量得失之後，才做出此決定。

因此，順著這個邏輯，若中國持續這種戰爭狀態，堅持自主研發的政策，那麼，大概可以預言，2017年加入中芯擔任共同執行長的梁孟松，未來的工作會不會被加諸更多限制，甚至成為下一個「被離職」對象，就很值得後續觀察了。

事實上，近來許多美中發生的產業大事，都是圍繞美中科技戰的主軸在進行，但對產業發展來說，這絕對不是好事，因為當世界分裂成兩大陣營，正常的交流與合作無法進行，國際分工的模式硬是被打破，產業發展會被扭曲到可怕的地步。這些發展令人覺得很無奈很可惜，上述的理解與對未來的預測，最好是不要發生。

產業有合作、有競爭才是常態，自由發展會更健康，但如今淪為惡性競爭，而且爭鬥永無寧日，中國半導體產業接下來只能繼續站穩戰鬥位置，而這個困獸之鬥未來會如何演變，會對全球產業造成什麼衝擊，恐怕是未來半導體業的最大變數。

本文授權自今周刊，原文見此。

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