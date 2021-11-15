中國推全球首款「吸的」新冠疫苗 李秉穎坦言：保護效果好但...

【文．林依榕整理】

中國一間生物研發公司，近期發表全球首款「吸入式」疫苗，原理是藉由霧化的疫苗微粒子，吸到肺部與呼吸道產生「粘膜免疫」（mucosal immunity），研發人員宣稱不僅接種方便、安全，過程就像喝珍珠奶茶一樣簡單。據央視新聞報導，目前這款疫苗二期臨床試驗已取得階段性成果，正在申請緊急使用的核准授權。

國內台大感染科醫生李秉穎認為，吸入式的好處在於，可以在粘膜就產生抗體反應，確實保護效果比較好，但問題就在粘膜疫苗生成性差。

據央視報導，康希諾生物與中國軍事醫學研究院院士陳薇團隊，聯合研發出全球首款吸入式新冠疫苗，這款疫苗與肌肉注射使用同種疫苗，差別在於給藥的方式。

研究團隊宣稱只要10秒，就可以完成疫苗的霧化過程，接著再將霧氣灌進像是珍珠奶茶的杯子裡，民眾只要將霧化疫苗吸入後，肺部與呼吸道就會產生「粘膜免疫」，不僅如此，還會獲得細胞免疫和體液免疫三重保護。研究顯示，「吸入式疫苗」沒有肌肉是注射的局部不良反應，而且只要吸入一般注射劑量的5分之1，保護成效就和肌肉注射方式一樣。

不過國內台大感染科醫生李秉穎認為，新冠肺炎病毒是經由呼吸道粘膜進入人體，「吸入式疫苗」的好處在於，可以在粘膜就產生抗體反應，確實保護效果比較好，但問題就在粘膜疫苗免疫生成性較差。

圖片來源：今周刊攝影組

他指出，當抗原進到粘膜表面，受到身體免疫耐受情形，會導致抗體生成性難以發展，通常得搭配很強的免疫佐劑，此外，也得看霧化後的疫苗粒子夠不夠微小，才容易附著在人體上，否則保護力對每個人來說不一定有效。

李秉穎以鼻噴式流感疫苗舉例，注射式與吸入式的保護效果一樣，但是如果是新冠疫苗，免疫效果為何，必須得看後續更多的研究數據才能夠判斷。

本文授權自今周刊，原文見此。

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