台積電拍板日本、高雄設廠 外資曝「最大亮點」估三星面臨掉單危機

【文．林韋伶】

台積電在昨（10）日拍板前進日本與高雄設廠，儘管並不是前所未聞的新聞，但仍造成投資人廣泛的討論。觀察今天相關類股的股價表現，儘管台積電（2330）本身的股價不動如山，但廠務供應鏈如辛耘（3583）、帆宣（6196）、家登（3680）等，盤中最高一度觸及漲停。

對於台積電確定前往高雄設廠，騰旭投資投資長程正樺並不訝異，原因是台積電本來在台灣就一直有擴產計畫，「要說讓市場意外的，應該是『落腳高雄』這個地點，但在中台灣土地不夠的情況下，其實台積電的選擇不多」。

而在日本設廠的部分，台積電在第三季法說會上就有簡略說明，對給出台積電破千元股價目標價的高盛證券來說，這次的新進度則是提供產能數字、與Sony的股權比例，以及初期預計投資的金額。

其中，高盛認定最大的亮點就是就是資本支出金額。

台積電前進日本、高雄 高盛看最大亮點：資本支出再提高

由於先前台積電已經在第三季法說會上敘明，在日本設廠的資本支出並不包含在過去規劃的三年千億美元資本支出範圍內，因此這次將在日本投入的70億美元為額外的資本支出。

值得注意的是，市場上已經開始出現對晶片產能擴大後，半導體產業循環週期將往下走的擔憂，台積電在此時逆勢投入擴產，要如何維持2~3成的獲利年複合成長率呢？

聯博對此分析，儘管成熟製程可能遇上循環週期走降且難以再調漲價格的情況，但台積電因為擁有領先的技術，在先進製程還是擁有最大話語權。

其中，部分投資人擔心三星的3奈米製程將對台積電造成威脅，但聯博認為三星的執行力是一大考驗，表現相對穩定的台積電4奈米製程，可能還是蘋果與聯發科的首選，甚至還有可能從三星手中搶下高通高階晶片的訂單。

聯博因此估算，台積電在2022年的產品平均售價成長幅度，有機會創下歷史新高。

技術領先、執行力強 聯博看好客戶轉單台積電

除了高通的高階晶片訂單，就連高通的中階晶片、NVIDIA的圖形處理器晶片訂單，在2022年都可能從三星手中流失，轉而投向台積電6奈米與5奈米製程的懷抱。

而在競爭對手英特爾的部分，儘管相當積極擘畫未來藍圖與投入資本支出，但聯博看好英特爾與台積電的合作關係仍緊密，預估2022年將開始準備生產，2023年產能開始拉升，一開始先由5奈米製程的中央處理器、圖形處理器開始，之後再展開於3奈米製程的合作。

總歸一句話，儘管強敵英特爾與三星動作頻頻，但在多數外資眼中，台積電的技術領先與優秀的執行力，仍為公司難以攻破的護城河。

本文授權自今周刊，原文見此。

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