台股大漲千點 多頭行情旺到年底 一張表看26檔本益比低、大戶搶買個股

【文．陳唯泰】

因對未來的樂觀預期，以及集團、法人的年底作帳，每年第4季股市通常易漲難跌，近期台股大漲千點之後，建議投資人可多追蹤大戶籌碼，找出具續航力的投資標的。

台股從10月初低點16162點開始，以看回不回的方式一路上攻，到11月9日的高點，已大漲將近1500點。是誰在帶領台股這波漲勢呢？先看三大法人，在這段期間，外資僅買超176.5億元，投信買超128.9億元，自營商買超49.6億元。從這些數字可以看出，以往拉升指數的主角之一：外資，這波買超並不積極，且單日買超破百億元的只有6天。

「官股護盤」或許是可能的答案之一，但據CMoney統計資料顯示，官股在這段期間只有買超40億元，且有買有賣，並不能算是推升行情向上的推手；再者，在這段期間之中，權值股其實沒有特別突出的表現，表現較佳的，其實是中小型股。

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技嘉、聯強、貨櫃3雄

從台股中近15日個股漲幅前10名排行來看，可以發現市值超過1百億元的只有4檔，其中市值超過1千億元的只有欣興（3037）一檔。所以，這一波多頭根本不是法人做上來的，那麼到底是誰呢？如果仔細去看漲幅較大的個股中，大戶持股比率增加的個股，其實占了不少。

以宏達電（2498）來說，10月15日那一周之前，千張大戶持股比率僅39.68％，到11月5日止，千張大戶持股比率已升高至42.87％；而鈺創（5351）在10月15日那一周之前，千張大戶持股比率僅有18.24％，到11月5日止，千張大戶持股比率已升高至29.75％。此外，昇達科（3491）、詮欣（6205）也有類似的情況，讓人很難相信這是一種巧合。

不過，在股票市場資歷較久的人大概知道，有些公司的大股東，會在第2季除權息之前，趁股價拉高之際出脫手中持股，再趁第4季年底之前，回補手中持股，一來，藉以保有自身股權，二來，靠著價差幫自己賺外快。因此，評估這波行情一直到年底都會是如此的內涵，也就是，大股東持股回補的內涵。

有鑑於此，在每年第4季的傳統多頭行情中，參考大股東持股回補的個股，可以說是選股的方向之一，如果又是本益比或是股價淨值比偏低的個股，更是穩健中又帶有潛力的投資標的。

若以千張大戶持股比率創近3個月新高、千張大戶持股比率大於50％、成交量大於1千張，且本益比小於10倍等條件篩選，共有26檔個股出列，其中，不乏基本面良好的績優股，例如技嘉（2376）、仁寶（2324）、華碩（2357）、聯強（2347）、超豐（2441）、緯創（3231）、華邦電（2344）等，且傳產股中的貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）也不約而同地上榜；金融股則以中信金（2891）、群益證（6005）作為代表。建議投資人不妨依照自己的投資屬性，做進一步的挑選。

台股每年第4季，多頭行情比空頭行情的機率高，一來是法人要作帳，公司派也有作帳需求，尤其是集團作帳這一塊。另外，美股緩步墊高，外資11月5日再次大買超265億元，不排除在外資陸續認錯回補權值股的情況下，除非國際股市發生了重大且沒有在預期之中的利空，否則，台股的多頭行情可望延續到年底。

整體而言，建議投資人目前應站在多方思惟，加權指數在沒有跌破月均線之前，試著布局大戶持股比率增加且股價相對低檔的個股。

（本文作者為證券分析師，現任仲英財富投資長）

本文授權自今周刊，原文見此。

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