他新婚4天被診斷「全身癌細胞」 痛揭3點勸世：別徒留遺憾

【文．翁申霖】

「早知如此，我就…」這句話是否經常聽見？然而，生活中有許多事幾乎沒轉圜餘地，不管是情感或是健康，即使到了最後關頭後悔，也為時已晚。

一名新婚人夫用自己血淋淋的生命例子告訴大家，有些事後悔，是沒有用的。

根據《太陽報》（The SUN）報導，英國一名38歲男子Ryan Silk在2018年時，被診斷出罹患大腸癌（Colorectal Cancer）第三期，至今花了3年對抗病魔。然而，近幾個月以來，Ryan Silk的病情每況愈下，惡性腫瘤導致腸阻塞更加嚴重，就在今年7月，才剛與太太新婚4天的Ryan Silk，就被醫師宣告「癌細胞擴散到全身，病情已無法治癒。」

儘管如此，Ryan Silk依然沒有放棄，他積極配合10次的放射治療（Radiotherapy）以及3次的化療（Chemotherapy ），病情依然不見好轉。主治腫瘤科醫師告訴他，「目前做的化、放療都無效，腫瘤仍持續增大、擴散；現在只剩下2條路可走，一是不再接受任何療程，二是接受只有10％機率能成功的替代療法。」

「有希望遠比沒希望好，」Ryan Silk這麼告訴自己，他決定承擔風險接受替代治療，爭取那微小的10％希望，也爭取多一點與家人相處的時間。

圖／達志

面對來勢洶洶的病魔，Ryan Silk覺得最虧欠的仍是家人，除了要擔下照顧者的勞力辛苦、內心煎熬，連未來的經濟狀況也充滿不確定性。在這人生的最後一哩路，他反思到3點過去鮮少留意的事，如果早一點做到，現在也不至於陷入痛苦之中，他希望用自身經驗告訴世人，提早做好關鍵決定，避免後悔莫及。

一、主動健檢

長久以來，Ryan Silk坦言受胃疾所苦多年，但他卻沒有將其放在心上，視這些不正常現象為正常，因此耽誤了癌症的治療黃金期。

現在他受到教訓，因此呼籲大眾（尤其是男性），「不要怯於尋求專業建議，去找醫生也別怕不好意思，相較於晚期癌症的痛苦和心理壓力，早期發現的療程真的不算什麼。」

二、把握當下

活在當下是Ryan Silk最大的感悟，他感嘆，為未來做規劃的確很明智，但更重要的是，每個人都應該要充分利用時間和你所愛的人度過每一天，「過去我常常耽誤與家人相處、一起出去玩的時間，因為我一直以為還有大把時間，不差今天、明天……」

圖／達志

三、熟悉保單

為了不在最壞的情況發生後，讓家中財務陷入困頓，及早確認自己的保單內容與給付項目，才能讓家人無後顧之憂。

Ryan Silk指出，一直以為自己過世後，家人能夠得到一筆保險金好償還貸款，但最終發現事實並非如此，他預計會有的保險理賠都不予支付，這讓他相當挫折，也對於家人後續的經濟感到擔憂。

「大家都希望這一輩子不用提出理賠，但如果最壞的情況發生，一旦疏忽了其中細節，後果將會非常可怕。」

Ryan Silk期望眾人能從他的生命經驗中汲取教訓，避免悲痛與遺憾一再發生。

本文授權自今周刊，原文見此。

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