元宇宙概念 這檔個股本益比竟不到6倍 謝金河：另個新高潮會重新再來

【文．蘇君薇整理】

近期元宇宙概念發酵，包含輝達（NVIDIA）、微軟、臉書都紛紛搶進，其中，輝達早在今年8月即率先公開進入元宇宙的平台「Omniverse」，並正式使用；臉書則在面臨危機後轉向至元宇宙，改名「Meta（Metaverse）」。

元宇宙究竟有何魅力，吸引國際大廠相繼跟上，甚至牽動台灣半導體產業發展？

謝金河在《老謝看世界》節目中，邀請佐臻科技董事長梁文隆、高科技馬歇爾控股公司執行長鄭清文，談論元宇宙概念及未來發展。

謝金河指出，輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳一年前就在講元宇宙，但直到臉書改名才成熱門話題。

黃仁勳登上時代雜誌封面，成為影響全球100個重量級人物，輝達股價漲到298美元，上周盤中最高到311.2美元，市值達7456億美元；微軟股價扶搖直上，現已達2兆5470億美元，股價到336.44美元，正式超越蘋果成為全球第一大市值的公司。

「輝達快速增長告訴大家，它的元宇宙概念已蹲了很久；微軟這次大漲其實也跟元宇宙有關，已開始在做虛擬會議功能了。」

梁文隆以自身觀察指出「元宇宙未來絕對是潮流趨勢！」他說，佐臻1997年創業，2013年投入AR、VR產業。同年，他發現AR重要關鍵技術之一新載具「近眼顯示」出現，能改變人類過去對信息內容的交互模式，真正看到3D虛擬物件在現實空間裡。

近眼顯示的技術已趨於可以實現，讓人能長期配戴，唯一能改變的就是下面的眼鏡，硬體不斷更迭。在元宇宙趨勢裡，最重要還是圍繞著人，「未來的新經濟模式與法律道德，圍繞著人在發展的時候，AR、VR是人類進入元宇宙最重要的介面。」

梁文隆認為，人不可能永遠在虛擬環境裡生存，還是要回到現實生活，人類要自由地穿梭現實與虛構，最重要的載具就是AR眼鏡；有了載具的落實後，元宇宙是個3D網路革命，從PC Internet到現在手機互聯網都還是2D，「Metaverse告訴我們，人類未來會沉浸在3D數位內容裡。」

Infra5G帶動AR、VR發展，因為算力、AI的成熟，再加上AR、VR載具更趨成熟，讓AR眼鏡更符合人類配戴舒適。

原先佐臻以替全球大廠ODM為主，去年起推出自己的AR眼鏡，思考要產生何種價值、而非硬體。

梁文隆說，台灣還是以硬體、ODM思維，但他發現智能眼鏡帶來顛覆性，且是創新價值，是目前所有IT載具做不到的，若一個載具無完整生態，就無法產生產業的商業價值。

今年看到元宇宙、AR、VR、5G、AI不斷形成，梁文隆認為，台灣具備產業環境，尤其半導體、IT及製造供應鏈都相當領先，「可是我要提醒，我觀察到元宇宙是美中在推動的，又是另一個美中戰爭，看法跟現在大家市面上看到的有點差異。」

梁文隆進一步指出，美國有微軟、輝達、蘋果及臉書Meta引領風潮，中國有微信、百度、阿里巴巴，可是台灣只有一個台積電及小小的佐臻。

針對輝達股價大漲，鄭清文說，黃仁勳去年在開發者大會提出平台「Omniverse」，今年8月正式上線使用時，特別公布4月在開發者大會的演講，事實上是用虛擬黃仁勳來造假，造成轟動。

整個造假過程，把黃仁勳的廚房做成6000至8000個3D元件，然後進入到貨櫃屋裡，有100多台相機把黃仁勳作成3D元件，再透過3個NVIDIA的程式：轉影像的人工智慧、聲音轉表情的人工智慧、聲音轉手勢的人工智慧，創造數位黃仁勳。

但直到臉書宣布改名Meta，華爾街就要用錢投票，發現真正元宇宙的獲利股就是輝達。

正式上線後，輝達展現2個工業運用：BMW未來工廠，裡面有20億個數位單元、200款高解析度BMW汽車、100名工作人員，工作人員操作模式，透過輝達的motion detection的身體元件，透過可控制手勢及身體的移動元件轉換成3D虛擬人偶，也就是說所有人在生產線工作時，手臂如何拿工具都可被精確偵測出來。

所以當BMW要改生產線時非常容易，只要先在輝達的Omniverse軟體模擬，就可知實際方式怎做。

更驚人的是，賓士工廠透過Omniverse把整個賓士所在地整個城市數位化，再把賓士自駕車使用輝達晶片的自駕車放到數位城市裡，透過光追蹤技術，可改變道路情況，自駕車在雨雪環境中進出隧道的光線都可精確控制，讓大家嚇到，「原來真正的工業元宇宙已被輝達實現，所以股價大漲。」

反觀台灣，輝達供應鏈華碩、微星、技嘉也獲利驚人，輝達元宇宙顯示卡的獲利，華碩上半年賺200億、微星83億、技嘉63億，EPS都是歷史新高，且Q3營收仍在高檔，「也就是說，元宇宙不只要談宏達電沒獲利的公司，也要談真正獲利的公司，這就是台灣的希望。」

謝金河認為，華碩今年一股會賺55元，市場上本益比只有6倍不到，「這就告訴你，台灣現在包括很多半導體，聯電前3季EPS已3.24元、10月營收190億，但外資對它不是那麼友好一直放空。這就變成說，台股在這地方可能稍微停頓，讓大家看得更明朗，股價還會重新發酵。」

節目中，梁文隆戴上AR眼鏡示範操作，他說，人在現實空間裡能看到虛擬物件，這是一個徹底的革命，有了這樣的載具，未來人類有無限想像。

「所以《一級玩家》裡說這裡有一片綠洲，限制我們的就是想像。」梁文隆表示，黃仁勳在表達，數位分身裡面能形成3D的數位分身，目前技術已愈趨成熟，「所以我認為元宇宙在10年內一定會發生，現在大家不要忽略。」

若深入來講，台灣重要的機會在哪？看中日美、尤其美中，梁文隆認為，台灣在這供應鏈裡存在很多機會，可是這機會裡面，怎麼把它形成一個產業鏈？他向政府呼籲，「過去政策都是扶植有形的硬體，應要重視軟體及人才，尤其AI，當然很突破性的光學技術，我認為AR、VR最重要的技術是光學。」

謝金河提及，台積電董座劉德音提到2奈米的時代，半導體的線跟人類的神經元一樣大小，那元宇宙的設備可能對台灣半導體發展帶來更大新的進階？

鄭清文對此直言，元宇宙真正的競爭才要開始。根據英國《金融時報》11月份報導，估計蘋果擋掉臉書廣告，臉書損失95億美元，也就是去年850億營收會損失十分之一，若安卓手機也來呢？所以祖克柏體驗到危機馬上轉向到元宇宙。

「要了解元宇宙最精確的方法，就是去看電影《一級玩家》，看完就會知道，真的台灣的機會來了。」因為一級玩家所有設備，除VR眼罩、觸感手套、重力感服裝與多方向跑步機，台灣目前都沒有。

鄭清文說，劉德音每年在半導體論壇都會講，半導體發展至2奈米跟人類的神經元一樣，也就是說，元宇宙真正成功發展就是在2奈米，就是祖克柏講的5年以後。

「5年後所有設備可直接接到人的神經元，在虛擬世界的感受就跟現實世界一樣，所以能穿梭虛擬與現實，全都靠2奈米的設備、2奈米的晶片，這是個多大的商機。」所以輝達、微軟，現在連Netflix也開始做元宇宙相關影片，最新推出的就是台劇2049，描述元宇宙未來可能發展。

謝金河說，臉書現在面臨3大危機：被年輕人拋棄、無預警大當機、吹哨人踢爆臉書內幕，還包括很多假廣告，所以臉書一定要尋找新的轉向。

接著指出，CNBC財經節目主持人Jim Cramer把FAANG（臉書、蘋果、亞馬遜、網飛、谷哥），變成MAMAA（Meta、Alphabet、微軟、亞馬遜、蘋果）。

Netflix將來在電視影集仍有一席之地，元宇宙時代可能在電視電影又會掀起更大革命，台灣很多半導體產業經過這樣的盤整，在元宇宙概念發酵中，「相信台灣另個新高潮又會重新再來。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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