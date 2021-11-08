快訊

誰要刺殺伊拉克總理？自爆無人機與中東的「刺客政治」

AZ疫苗效期剩24天…衛福部可拒絕卻收下的原因是？

「股神搭擋」蒙格捐2億「插手」設計宿舍 遭轟像監獄 他回擊

聯合新聞網 / 今周刊
圖／達志
圖／達志

【文．翁申霖】

億萬富翁改行當建築師？

股神巴菲特（Warren Buffet）60多年好友，同時也是事業夥伴的蒙格（Charlie Munger）近來捐出上億元給大學，贊助其蓋學生宿舍的資金；然而，蒙格卻有一個條件是——他要「親自參與設計」。

不料，藍圖一出即廣遭批評，連該案的建築師也請辭表達抗議⋯⋯

根據加拿大《VICE》報導，加州大學聖塔芭芭娜分校（The University of California, Santa Barbara; UCSB）正斥資15億美元建造全新的學生宿舍，計畫該棟建築物可容納4500名學生，而其中2億美元經費由蒙格所捐贈，但他有1個要求：建築設計必須遵循他的構思。

蒙格設計且資助UCSB的學生宿舍有特殊意義，最大原因正是，蒙格的孫子為UCSB的校友。

從設計圖可見出，這棟11層樓高的建築，每層設立8個大房間，每間大房再設8間套房，每間套房擺設8張床；其他設備方面，每間套房各設2間浴室和1個公共區域。令人震驚的是，多達94％的房間都沒有窗戶。

圖／The University of California, Santa Barbara; UCSB
圖／The University of California, Santa Barbara; UCSB

建築藍圖一曝光，隨即遭受外界批評，「蒙格的設計宛如像是一座監獄，而非學生宿舍，因為有90%以上學生將住在沒有窗戶的房間裡」。面對這樣的評論，蒙格解釋自己的理念願景，他認為，沒有窗戶的學生宿舍有個優點，就是鼓勵學生們離開宿舍房間，多去戶外走動，且有更多機會與其他學生有更真實的交流。

即使批評聲浪不斷，蒙格也沒有打算要讓步，他表示，「每個人的建築品味各異，人人都自認是專家」，他相信相信未來會出現更多類似的設計。

「把學生當白老鼠！」　UCSB建築師怒請辭

原是這項案子的主責建築師Dennis McFadden也抨擊，「設計這樣的建築，無疑是把學生當作白老鼠，進行一項未知結果的社會與心理學實驗（social and psychological experiment）。」

Dennis McFadden直言，「自己無論是以建築師、父親還是人類的角度，都無法支持蒙格的構思，以及該宿舍的設計概念」，決定請辭退出這項目以示抗議。

圖／The University of California, Santa Barbara; UCSB
圖／The University of California, Santa Barbara; UCSB

根據美國《商業內幕》（Business Insider）報導，蒙格受訪時被問及此事，說道「身為億萬富翁就得接受不一定會受歡迎的事實！」接著表示，「我寧可當有錢的億萬富翁，也不想當個被大家喜歡但沒錢的窮光蛋。」

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

一句話「挺不挺？」　馬斯克不想繳稅再出招...「10％股票該賣嗎」　由6千萬鄉民決定！結果曝光

用信仰呵護iPhone？昔遭馬斯克調侃、專家評比「0分」　蘋果「天價抹布」在這國賣翻

聯合國點名馬斯克捐1600億救飢荒　慘遭專家「1句話」打臉！他怒嗆「做得到這件事，我就捐」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

「股神搭擋」蒙格捐2億「插手」設計宿舍 遭轟像監獄 他回擊

億萬富翁改行當建築師？

雙11網購神卡看這邊！一表掌握最優回饋 最高回饋達27％

雙11購物節即將強勢登場！今年各大銀行也如往常一般，趁勢搭上熱潮推出超殺刷卡優惠，往年主要都由外商銀行獨領風騷，提供殺很大的回饋，今年公股行庫提供優惠更不手軟。

美中戰場擴大...台灣兩產業受益？ 謝金河：轉單效應持續在國內發酵！

美中角力戰場逐漸擴大，已從貿易，金融，科技的半導體延伸至很多的次產業，包括太陽能及支付終端的POS，對台灣又創造了兩個轉機的產業。

一定要買房子？選屋4條件讓你買得起 施昇輝：房貸不要太早還 買「它」擺明套利

「投資越簡單，人生越樂活」的樂活大叔施昇輝認為，年輕人一定要買房子！因為人年長了之後，房東不一定會租房子給你「就會陷入租不到房子，也買不起房子的困境。」

他瘦了全世界都關心 你瘦了沒人理？他的「每1公斤」關係著王朝的命脈

全世界的領導人中，大概就屬北韓領導人金正恩的體重最常受外界矚目了！他的體重常會引起外界揣測，甚至過去神隱時，各種染疫、患重病、緊急開刀的傳聞從無間斷；今年6月當金正恩出席政治局會議時，身形消瘦一大圈的他讓外界大吃一驚，據韓媒報導，金正恩初估減了10公斤以上，減肥背後動機是因為親信及抗日遺族的勸說，才花了1個月的時間專心減肥。

輝瑞疫苗起碼20條線爭相想賣！都被回絕了 沈富雄爆「疫苗圖利黑幕」

編按：台灣疫情持續延燒，儘管從政府到民間，個個嚴防死守，但醫療量能已瀕臨崩潰，眼見各國紛紛接種疫苗陸續解封，台灣人卻還在水深火熱。正如台北市長柯文哲所言，「沒有一場戰爭是用防守打贏的，疫苗就是最後的解決方案」。然而，台灣人引頸期盼了這麼久，疫苗始終只聞樓梯響，到貨量如同缺水旱象只下了零星幾滴，緩不濟急。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。