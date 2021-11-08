「股神搭擋」蒙格捐2億「插手」設計宿舍 遭轟像監獄 他回擊

【文．翁申霖】

億萬富翁改行當建築師？

股神巴菲特（Warren Buffet）60多年好友，同時也是事業夥伴的蒙格（Charlie Munger）近來捐出上億元給大學，贊助其蓋學生宿舍的資金；然而，蒙格卻有一個條件是——他要「親自參與設計」。

不料，藍圖一出即廣遭批評，連該案的建築師也請辭表達抗議⋯⋯

根據加拿大《VICE》報導，加州大學聖塔芭芭娜分校（The University of California, Santa Barbara; UCSB）正斥資15億美元建造全新的學生宿舍，計畫該棟建築物可容納4500名學生，而其中2億美元經費由蒙格所捐贈，但他有1個要求：建築設計必須遵循他的構思。

蒙格設計且資助UCSB的學生宿舍有特殊意義，最大原因正是，蒙格的孫子為UCSB的校友。

從設計圖可見出，這棟11層樓高的建築，每層設立8個大房間，每間大房再設8間套房，每間套房擺設8張床；其他設備方面，每間套房各設2間浴室和1個公共區域。令人震驚的是，多達94％的房間都沒有窗戶。

圖／The University of California, Santa Barbara; UCSB

建築藍圖一曝光，隨即遭受外界批評，「蒙格的設計宛如像是一座監獄，而非學生宿舍，因為有90%以上學生將住在沒有窗戶的房間裡」。面對這樣的評論，蒙格解釋自己的理念願景，他認為，沒有窗戶的學生宿舍有個優點，就是鼓勵學生們離開宿舍房間，多去戶外走動，且有更多機會與其他學生有更真實的交流。

即使批評聲浪不斷，蒙格也沒有打算要讓步，他表示，「每個人的建築品味各異，人人都自認是專家」，他相信相信未來會出現更多類似的設計。

「把學生當白老鼠！」 UCSB建築師怒請辭

原是這項案子的主責建築師Dennis McFadden也抨擊，「設計這樣的建築，無疑是把學生當作白老鼠，進行一項未知結果的社會與心理學實驗（social and psychological experiment）。」

Dennis McFadden直言，「自己無論是以建築師、父親還是人類的角度，都無法支持蒙格的構思，以及該宿舍的設計概念」，決定請辭退出這項目以示抗議。

圖／The University of California, Santa Barbara; UCSB

根據美國《商業內幕》（Business Insider）報導，蒙格受訪時被問及此事，說道「身為億萬富翁就得接受不一定會受歡迎的事實！」接著表示，「我寧可當有錢的億萬富翁，也不想當個被大家喜歡但沒錢的窮光蛋。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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