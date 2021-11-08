雙11網購神卡看這邊！一表掌握最優回饋 最高回饋達27％

【文．林韋伶】

雙11購物節即將強勢登場！今年各大銀行也如往常一般，趁勢搭上熱潮推出超殺刷卡優惠，往年主要都由外商銀行獨領風騷，提供殺很大的回饋，今年公股行庫提供優惠更不手軟。

根據資策會MIC調查顯示，消費者青睞的雙11購物平台依序為蝦皮購物（45.9%）、momo（30.9%）、PChome（30%）、Yahoo（22%）與淘寶/天貓（12.3%）。由此可見，消費者在選擇購物平台時，「價格」仍是主要考量，因此多數群眾選擇蝦皮購物作為網購首選，其次才考量商品種類廣泛度、網購回饋金及物流配送速度等。

此外，根據調查，在促銷手法中更以「免運活動」（58%）最為吸引消費者，其次則為銀行信用卡優惠（40.8%）。

雙11網購優惠殺很大 信用卡回饋飆27%

觀察今年殺很大的信用卡雙11網購優惠，由第一銀的iLeo信用卡勝出，第一銀行看準五倍券帶動的消費爆發力，在今年的雙11網購活動，破天荒加碼回饋名額並提高回饋率，攜手momo購物網、PChome、東森購物、Yahoo奇摩與生活市集等15大電商推出最高25%刷卡金回饋活動，再配上iLeo信用卡指定網購加碼2%，等於回饋率高達27%。

兆豐銀行也不遑多讓，結合momo、PChome、蝦皮、Yahoo購物中心及東森購物等五大熱門電商平台，推出各種門檻的單筆分期回饋來滿足大戶或小資卡友的需求，如momo單筆分期滿3萬送2500、滿11111送2222、滿8000送650，回饋率有20%，若再搭配兆豐e秒刷國內網購最高3%回饋，民眾等於可以抱回高達23%回饋。

此外，原本就針對網購回饋的信用卡，也是小資族省錢回饋的刷卡首選，像是彰銀My購卡除了原有的4%回饋之外，周末於指定通路最高可享11%回饋。

部分電商滿額回饋有排除條款 消費者應睜大眼

不過，要特別提醒大家的是，由於部分銀行推出的電商滿額回饋會排除網購信用卡，持卡人僅能二擇一參加優惠，血拚前要先查清楚限制條款，確認該信用卡是否被排除在雙11折扣活動之外。

Money101總經理朱本傑表示，隨著物流的進步及消費者習慣改變，大家對於網購的習慣不僅僅只在特定節日，在支付的選擇上，也從原本的單看網購優惠直接刷卡，到現在會搭配信用卡的加碼優惠增加回饋力度，同時隨著行動支付及科技的革新，開始與電商緊密結合，讓消費者在付款上有更多元的選擇，挑選最適合自己的回饋方式。

本文授權自今周刊，原文見此。

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