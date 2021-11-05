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美中戰場擴大...台灣兩產業受益？ 謝金河：轉單效應持續在國內發酵！

聯合新聞網 / 今周刊
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【撰文 謝金河】

兩個產業又發生變化！太陽能及POS機

美中角力戰場逐漸擴大，已從貿易，金融，科技的半導體延伸至很多的次產業，包括太陽能及支付終端的POS，對台灣又創造了兩個轉機的產業。

一個是美國先禁止新疆的多晶矽，對保利恊鑫等帶來巨大影響，接著又禁止中國太陽能板輸美，過去中國的產品占美國85%，這回出現巨大的轉單效應。

台灣的太陽能電池模組過去十年來遭到中國產品削價殺戮，很多公司退出，益通的股價從1250元跌到變壁紙。最近，元晶，茂迪，聯合再生逐漸從谷底爬起，未來可能有新的轉機。

另一個是最近發生的香港百富環球事件，美國FBI突襲百富環球在佛羅里達的PAX US，調查PAX參與對歐洲及美國的網路駭客攻擊，和百富環球合作的Worldpay立刻宣布終止合約，改採美國的Verifone及法國的Ingenco產品。

百富環球的POS機行銷全球120個國家，總數5700萬台，如果全部遭到汰換，會對全球產業鏈帶來巨大影響。

百富環球股價遭到重擊停牌，恢復交易後，從11港元重挫至4.8港元，百富環球上半年銷售額33.25億港元，淨利5.15億港元，算是一家績優企業，這回成了美中國安角力的受害者。台灣生產POS終端機的虹堡股價立即拉漲停，這個轉單效應會持續在台灣發酵！

本文授權自今周刊，原文見此

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