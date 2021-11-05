一定要買房子？選屋4條件讓你買得起 施昇輝：房貸不要太早還 買「它」擺明套利

【撰文 張家麒】

「投資越簡單，人生越樂活」的樂活大叔施昇輝認為，年輕人一定要買房子！因為人年長了之後，房東不一定會租房子給你「就會陷入租不到房子，也買不起房子的困境。」

他也分享，第二間房子才是用來賺錢的，第一間房子「買得起」最重要，更開出「4個條件」的房子給年輕人參考，「不要台北市、不要電梯、不要停車位、離捷運站遠。」

他還說明，房貸不用太早還，用薪水來投資0056，因為「擺明著套利」。

施昇輝於YouTube頻道《自由女神邱沁宜》中分享，年輕人一定要擁有自己的房子。

年輕人該不該買房子？

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要！年輕人不該太早放棄買房的夢想，只要買了房子就會想努力去賺錢！

雖然買房變成了「房奴」，租房子的生活品質一定會比買房背房貸好，但是，租屋不也是「房東的奴隸」嗎？！

「60歲以上，很多房東也不會租房子給你了，因為60歲以上已經算年老了，隨時有可能見上帝去，到那個年紀租不到房子怎麼辦？」

李嘉誠說過，人不可能苦一輩子，但是總會苦一陣子。買了房子背了房貸會苦一陣子，但是如果連一陣子都不想要苦的話，真的很有可能會苦一輩子。

很有錢的話反而可以租房子，可以租豪宅，可以住得很舒服，「因為假使年紀大的時候，租不到房子被房東趕出來，還是可以等到那時候再買房子。但是如果沒有錢，年紀大了恐會陷入租不到房子、也買不起房子的窘境。」

買房子要怎麼選

第一間房子不是用來賺錢的，第二間才是用來賺錢的，第一間買得起最重要，怎麼買呢？

直接放棄台北市，想都不要想！

再來不要買有電梯的房子！年輕人為什麼需要有電梯的房子呢？走個4、5層樓有那麼累嗎？

在大台北地區，也不太需要開車，所以不要買有停車位的房子，房價相對便宜，沒有停車位、那車子也不用買了，省下買車的錢當成買房的頭期款多好呀！

「遠離捷運站！我最近很推崇樹林，火車站附近的生活機能非常好，房價1坪不到30萬，離捷運站有距離，但交通不會不方便，但若搭乘台鐵的區間車從樹林上車，經過浮州站就到了板橋站，不就開始接捷運了嗎？」

當你住在那個地方，就一定會知道台鐵的區間車什麼時候會來，自己可以控制出門的時間，離捷運站遠一點，就會相對便宜很多，所以其實房子是買得起的！

一旦有圖表上面的4個條件，房價就會很高，很貴的情況下，年輕人就會放棄買房。

房貸不用太早還！

還款情願拉很久很久！雖然總利息會很高，但是不用害怕，因為還是一直在工作，薪水還是繼續可以投入0056。

「算0056的1年投資報酬率有6％，房貸1.5%的話，根本就是擺明著『套利』！」

舉個簡單的例子，假設老闆年終給了100萬的紅包，千萬不要馬上去還房貸，因為只省了1萬5，拿去買0056還有6萬，所以千萬不要急著還房貸。

本文授權自今周刊，原文見此。

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