日圓好便宜、日股也可注意了？三利多炒熱日本基金 但要小心「2件事」

【文．陳姿蓉】

日圓匯率持續弱勢，以及日本眾議院選舉行情，成為日股後市表現的最大看點。

而以價值型股票為主的日股，在未來全球利率上行階段，也具備優於其他股市的優勢。

明明是個成熟經濟體，但日本股市近期上沖下洗的程度，卻比新興市場還更刺激。從8月20日至9月14日，短短不到1個月之內，東證股價指數（TOPIX）漲幅就接近13％，日經平均指數漲幅更是逼近14％。但也就是在9月14日衝到高點後，日股卻似瞬間翻臉，至10月6日，幾乎已將前一波漲幅全數吐回。

不過，雲霄飛車式的短線巨震，並沒有嚇跑投資機構對於日本股市的關愛眼神，10月上旬以來，日股逐漸回魂，而在日本國會大選結果出爐後，法人對日股後市的認同度更是瞬間攀高。

10月31日，日本第94屆眾議院大選開票，自民黨獲得壓倒性勝利，以261席的「絕對安定多數」，達成完全執政的目標。在這樣的情況下，自民黨將在眾議院內有關預算、內閣、總務等17個常任委員會獨占委員長職務。而若從歷史經驗來看，這樣的選舉結果，幾乎就是日股短線走強的保證。

大選結果 日股短線走強保證

根據國泰投顧統計歷史資料，計算過去日本首相選舉後的日股表現，通常，首相選舉前的日股表現確實相對弱勢，但若首相大選後1百天內，自民黨於眾議院選舉中占絕對多數，那麼，在一黨獨大的自民黨完全執政、日本政治局面底定的情況下，東證指數在首相選舉百日內的平均漲幅，將逼近1成六。

雖然歷史經驗不見得能夠百分之百複製重演，但投資機構普遍認為，除了大選結果有利後市之外，從評價面、基本面來看，如今的日股，也確實有望獲得更多的市場認同。

富邦日本東證基金經理人楊貽甯就從評價面切入，她表示，「當前美股本益比約為21倍，日股卻已修正至14倍。若與日股自身的歷史數據相比，即使現在處於貨幣寬鬆環境，日股當前的評價也僅在過往區間的中上緣。」

此外，日圓匯率跌跌不休，也有機會讓日股出現基本面的想像空間。隨著聯準會（Fed）縮減購債時程逼近，美元強勢升值，在利差交易下，日圓匯率一路下滑，截至11月1日，美元兌日圓匯率已升至114.27。楊貽甯指出，「日圓弱勢有利日本企業獲利上修，並吸引外資進入。依照過往經驗，通常日圓貶值時，日股會反向上漲，這次我們認為也會是相同的狀況。」

富蘭克林坦伯頓投資方案團隊也指出，在該團隊每月公布的展望報告中，除了美股及加拿大股市以外，目前全球各區域股市只有日股獲得「中性偏多」展望。

通膨升溫 日本汽車類股利多

另方面，近期通膨率節節攀升，同樣也被認為有利於日本股市發揮其基本面的特殊優勢，這個優勢，就在於日本企業擁有極強的定價權。富達投信表示，「在以往的通膨時期，日本製造商一直保持著令人印象深刻的定價權，並將成本上漲的影響傳遞給世界各地的客戶。」

這當中，自然與日股的產業結構有所關聯，「以歷史經驗來看，汽車類股與通膨的正相關性最高，其次是機械類股，而這正是東證指數的突出板塊。」富達投信表示，據統計，東證指數中，汽車業占比為九％，遠多於標普5百的2％及MSCI世界指數的3％。而機械類股在基本面上也受惠於強勁的需求，富蘭克林坦伯頓成長基金經理人摩斯特（Peter Moeschter）就表示，「日股有許多企業可受惠中國市場的需求成長，集中在科技及自動化產業。」

聯準會逐步收緊貨幣政策，也讓美國10年期公債殖利率上揚，成為日股的利多之一。楊貽甯表示，「日股組成以價值型股票為主，在過去幾年全球寬鬆政策的背景下，價值型股票表現落後成長股。但未來全球將走向升息階段，日股也因此有機會隨著利率上行而緩緩升高。」富達投信也指出，「在過去12年美國實際利率上升期間，日本股市的表現往往優於全球其他股市。」

整體而言，日圓貶值與利率上行環境，加上大選行情適時添加利多，使日股未來半年有機會落後補漲。楊貽甯分析，「雖然年底1美元兌日圓一般認為會落在115，但東證指數年底預期將至少回到九月高點，明年底甚至有可能達到2300點。」截至11月1日，東證指數約為2039點，前高落在9月14日的2119點左右。

但也因為日股大部分時間都與日圓呈現反向關係，因此，楊貽甯提醒，「投資日股基金，須注意基金有否匯率避險，以免股市獲利遭到匯損大幅侵蝕。」另外，日本企業營收主要來自海外，全球景氣的復甦狀態，也會大幅影響日股走勢。而雖然適度通膨有利於日股，但過高的通膨也會傷害日股。她表示，「最糟糕的劇本是，全球經濟復甦不如預期，而通膨又過高，逼迫聯準會因此提前升息。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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