「5年沒賣出一輛車」哈雷供應商砸5億打造「電動重機」背後推手是這70餘歲越南台商

【文 /黃阡阡】

這個幕後推手來自1位年過70歲的越南台商，並想藉此建立起供應鏈國家隊。

來自台灣、一輛要價約40萬元的電動重機ottobike，將正式於11月下旬的義大利米蘭車展開賣，最快明年第1季末在台上市，成了台灣首個商業化量產的電動重機品牌。

關鍵推手品睿綠能，其實早在5年前成立時，就曾讓旗下電動重機在國際舞台亮相，好評如潮後，卻一輛車都不賣，選擇不斷精進調整，直到日前通過兩次撞擊測試考驗，才胸有成竹進軍歐洲市場。

「之所以5、6年來一輛車都還沒賣，是因為我認為品質、安全最重要，但現在可以說是開花結果了！」年過70歲的品睿綠能董事長李育奇，說起話來仍有年輕人創業的衝勁，「我不只看好高端的電動摩托車，我也投資電動腳踏車，這條路不容易走，但如果做得起來，那不得了！」

能讓李育奇這麼有底氣，是因為過去30年來，他做的就是高端機車零組件生意，放眼望去，舉凡哈雷、杜卡迪（Ducati）、龐巴迪（Bombardier）都是他的客戶。由他掌舵的OEM（代工生產）大廠越南精密（VPIC），近年也成功轉型升級，不僅專攻國際一線品牌重機零組件，今年的年營業額預計能達1.7億美元。

儘管越南精密的業績持續成長，但李育奇還是嗅到油車轉電車的大趨勢。2014年，他決心投資電動機車，至今投入已超過品睿綠能一個資本額，即使因此「經常被太太罵」，投資意志仍然堅定。

亮點1〉

品牌起跑 有零件王當後盾

回想起步時期，李育奇笑說當時只想進口中國零件來組裝賣車，後來發現不對，這些低階品質不穩的電動機車，在越南也賣不出去。「我們浪費兩年，也虧了不少錢，因此決定要往高階、品質好的電動機車去做。」

問題來了，要在電動機車領域做出差異化，並不容易。由於越南精密具備高門檻的重機零組件、整車技術，李育奇的策略是直接從更高階的重機領域切入，同時鎖定40萬元入門價的利基市場，藉此與哈雷、杜卡迪等國際一線品牌做出差異。

李育奇能率先以台灣品牌之姿成功量產電動重機，並銷售到歐洲，第一個優勢亮點是有「重機零組件王」越南精密做後盾。

重機的技術門檻，比一般機車高。他解釋，一般機車零組件廠要切入重機領域，相當不容易，包括零組件的精準度、安全性，乃至於每個製程的不良率標準，都比一般機車嚴苛。品睿綠能在傳統零件技術上，較其他車廠具有優勢，成為快速研發出電動重機的關鍵之一。

李育奇透露，越南精密在轉型升級階段，想要拿下義大利重機大廠的關鍵零件訂單，便試探性詢問不良率是否落在15％？對方笑而不答，為了拿到訂單，他自主要求不良率控制在5％內，「想盡辦法也要達到這個目標，利潤不是客戶給的，是自己爭取來的。」

如今，越南精密整體不良率已控制在2％，不僅穩定供貨給哈雷、杜卡迪等一線品牌，其國際大廠認證的技術力，也給了ottobike切入電動重機更有利的起跑點。16年底，品睿綠能成立；17年米蘭車展上，電動重機ottobike便首度亮相，隨即吸引來自各國的試乘與詢問人潮。

收穫各界好評後，ottobike並未打鐵趁熱立刻銷售，反倒選擇回頭繼續研發。曾在台灣知名機車大廠任職首席設計師、由李育奇積極找來發展電動重機的品睿綠能總經理許理彥解釋，「電動車概念出來後，大家多半以買菜式造車，像是到了菜市場後，就各取所需地買蔥、買蒜、買薑、買肉，透過這樣炒出一盤菜，這些零件組合在一起確實能跑，但是不是真的匹配？」

「電動車市場上，大家都想搶先機，所以進入市場的速度非常快，但隨之而來的抱怨或危險性與否，也是存在的。」許理彥不諱言，車子一樣能在路上跑，但電池是否過大、動力是否過小都要去檢視。「我們現在做品牌就得按部就班，要用車廠該有的規格規範，測試與驗證一路做下去，因此在調控細節與車輛安全性上，都仍在不斷調整。」

亮點2〉

掌握核心技術 搶市場先機

這份愛惜「品牌與品質」羽毛的執著，除了是ottobike研發過程的一大挑戰，也成了它第2個關鍵亮點。

許理彥坦言，在細節上，品睿綠能要求的標準很高，起初包括電池、電控等技術是外包給供應商，偏偏各家廠商都沒有經驗，「他們也把我們當白老鼠在試驗，不僅沒有達到要求的品質，一來一往也耗費多年，最後我們決定回頭擴大自己的研發團隊，要把技術握在手上。」

為此，品睿綠能建立設計研發、車輛控制、電池系統平台、動力系統平台團隊，在研發過程中，團隊也將電池放電、壓差、升溫條件乃至保固等環節標準都定義得非常清楚。雖然在尋找電池模組廠時一度碰上困難，很少有廠商願意接數量一、兩千個的小訂單，最終找到筆電電池模組廠西勝策略合作，雙方在電動機車上互相學習，這才補足鋰電池模組解決方案。

此外，為了挑戰歐洲市場，ottobike也完成層層關卡的車輛驗證，並自行做了兩次撞擊測試，以確保在高速撞擊金屬零件而潰縮後，電池依舊能不受損傷。

在車輛細節與安全性反覆測試後，ottobike首款電動重機將於11月下旬回到米蘭車展正式開賣。該款電動車以充電為主，續航力高達230公里，初步瞄準義大利、德國、法國、西班牙等國市場，潛銷期會透過試乘會陸續在歐洲各國展開，在手訂單已超過兩百輛，預計明年第1季末、第2季初將回到台灣開賣。

至於里程焦慮問題，ottobike曾讓車友試乘，從南投地理中心碑攻頂武嶺，來回不需要充電，海拔落差逾2800公尺，續航力與性能都禁得起檢驗。未來歐洲版將用當地統一規格充電，台灣則以國內統一規格，在中油設置快充站就能隨時充電，並做到兩小時充飽電能跑230公里，相較市售電動機車約1百公里的續航力，ottobike能跑得更遠。

裕電能源車電事業群協理王柏棠分析，ottobike在台灣使用統一充電規格，以中油年底預計設置達兩百座快充站的計畫來看，6都在騎乘上已不具有里程焦慮。而在一般2輪電動車發展下，台灣將有首輛電動重機品牌上市，對產業而言，增添多樣性。

「歐洲市場是我們的試金石，未來除了台灣市場外，下一步瞄準的就是東南亞市場。」李育奇透露，ottobike會採台灣研發、越南製造的商業模式，「5、6年前，我們率先申請拿到越南內銷電動機車的許可證，未來就可以用自己的品牌在越南銷售。」

亮點3〉

帶頭打群架 組建電車產業鏈

事實上，李育奇打造ottobike背後還有「超前部署」策略，這是第3個關鍵亮點。

首先，他藉此向全球一線重機客戶展現自己有研發、製造電動重機的能耐，有望成為未來積極爭取電動重機代工訂單的一大利器。「如果品睿綠能成功建立起自己的品牌，對於代工廠越南精密而言，意味著我們已經有能力幫助客戶，提供他們在未來幾十年更好的服務，幫助一線車廠從油轉電的過程。」

除了搶吃電動重機商機，李育奇還想藉由ottobike帶頭「打群架」，在越南組建電動機車產業鏈。據了解，目前已有不少台廠供應商有意願赴越南設廠。

以台語「歐兜賣」（機車）為諧音所創立的ottobike，憑藉多年零組件的優勢，將打造首款台灣DNA的電動重機。許理彥表示，未來目標在23年銷量達到5萬輛，並有掛牌上市計畫。

但實際開賣後，ottobike勢必得先經受住市場接受度、維修保固、品牌實力等國際考驗，未來的美好藍圖才有機會一步步實現。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1298期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE