元宇宙題材只是「包裹商機糖衣的泡沫」？一文解析台廠為何在VR代工無存在感

【文 / 侯良儒】

趕在10月最後1個周末前夕，社群網站「臉書」（FB）的創辦人祖克柏，宣布公司成立17年來最重要的一個聲明：這家擁有28億名用戶的社群霸主，將把公司改名為「Meta」，全力往元宇宙（Metaverse）商機轉型。

在這封由祖克柏署名、名為「創辦人的信」裡，他透露Meta會是一個擁有FB、IG、WhatsApp等品牌的集團，而這，並非跨國網路公司第一次這麼做。6年前，搜尋引擎霸主谷歌，也將公司名改為「字母」（Alphabet），以控股公司的架構，統管旗下Google、Calico、Nest等公司。

元宇宙，這個能讓人們以虛擬分身，如電影《一級玩家》般，在虛擬世界自由生活、消費、互動，甚至辦公的新經濟，就是祖克柏推動改名的野望；其中，強調沉浸式體驗的VR（虛擬實境）裝置，由於被認為是通往元宇宙的重要硬體，引發中國最大VR代工廠「歌爾聲學」，在他發表聲明當天，股價應聲大漲逾5％。

然而，鏡頭轉回台灣，以代工消費性電子產品見長的鴻海與電子5哥，股價卻幾乎一片「綠油油」。背後的原因，與一個窘境有著重大的關係，那就是：目前在VR代工市場，台廠相對於陸廠，堪稱「絕對落後」。

量產難！ 陸廠不計成本接單

據研究機構IDC統計，去年VR市場的前3大品牌，分別是臉書旗下的Oculus及Sony、Pico等，雖然當中有美國、也有日本公司，但他們其實全部都交給中國代工廠製造，尤其，光是歌爾聲學一家業者，就掌控整個VR市場至少7成的代工訂單。

究竟為什麼，過往在筆電、伺服器、蘋果iPhone代工市場，囊括全球超過8成訂單的台灣代工業，在VR這一役卻被陸廠「超車」，甚至幾乎沒有存在感？第一個原因，就是「量」，這也是代工業者們在競逐訂單、投入資源時，最為現實的考量

不像每年需求量兩億台的筆電、14億支的手機市場；過去3年，VR裝置全球出貨量僅在5百萬台上下，儘管到了今年上半年，VR累計出貨量達到317萬台，全年更被IDC看好有望突破8百萬台，但這樣的量，仍不到筆電或手機市場的4％。

「在量這麼少的情況下，我們很難像陸廠那樣不計成本去接單。」一名電子5哥的高層分析，當一個產品或一份訂單的量太少，規模經濟就難以形成，代工廠投入的研發、製造費用，也很難平衡或回沖成本，「這時候考量虧損的風險，我們就不會硬去接訂單。」

其次，不只「量」，VR的「價」也不理想。以臉書旗下Oculus、今年上半年靠其搶下全球3分之2市占的Quest 2為例，售價僅台幣8千元不到，「現在Oculus都是賠錢在賣，因為臉書不需要靠硬體賺錢，而那些幫它代工的組裝廠，不要說不賺錢了，搞不好都是虧錢在接單！」一名宏達電的副總級人士分析。

「當臉書把（VR）價格壓到299美元，可以想像它的利潤一定被壓得很低，這時候，代工廠要硬做嗎？還是轉移資源到別的領域比較明智？」台經院產業分析師邱昰芳指出。

這也是為何廣達在拿下第一代Oculus的代工訂單後，後來Oculus迭代的產品，都被擁有政府補貼優勢的陸廠歌爾聲學、龍旗，搶下代工權。

拚反攻！ 台廠孵殺手級應用

不過，這個缺席的情況，最快明年、最慢後年，台灣業者就會挾著兩大美國品牌，與陸廠在VR市場上一較長短。

這兩個品牌，就是蘋果與谷歌。據供應鏈訊息，和碩、廣達早在3年前就分別為兩大品牌的VR與AR（擴增實境）產品進行開發，廣達還是由副董事長梁次震親自領軍一支人數逾千的團隊，今年10月，該公司更砸下5.5億元，認購以色列擴增實境公司Lumus的特別股，深化該領域布局。

至於蘋果，則在6年前就組織一支VR團隊，並委由和碩共同開發。只是，有關於蘋果為何對於VR「孵」得如此之久？一名供應鏈人士的觀察是，「關鍵在於，VR在軟體應用的『出路』、殺手級應用，還沒那麼多。」

該名人士分析，相對於市面上VR產品多是主打商用市場，蘋果的VR產品，「肯定是要打消費性市場！」但目前在該市場，僅靠著臉書透過電競需求、再輔以平價策略，才勉強打開需求，更遑論迄今還看不到「邊」的元宇宙商機。

「我們預估25年以前，元宇宙都不會帶動市場變化。」IDC分析師廖燁曦說，其實不僅軟體，目前VR的硬體技術，如視覺辨識、光學顯示、佩戴重量、邊緣運算，也都不夠成熟，因此元宇宙真正到來，仍有起碼4年得等待。

早在15年，市場就炒過一波VR商機，後來事實證明，沒有殺手級應用的科技，只會是停在話題層次的泡沫；如今，臉書改名，兩岸更有多檔「元宇宙概念股」狂飆，投資人該冷靜思考的是：包裹新商機糖衣的泡沫，是否又再次浮現在你我眼前？

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