富邦集團市值猛增7成 看蔡明忠、蔡明興兄弟如何讓老集團迸發新火力

聯合新聞網 / 今周刊
攝影 唐紹航
攝影 唐紹航

【撰文‧今周刊編輯團隊】

這是他在10月26日「Yahoo全球市場高峰會」接受專訪時的一段對談，在訪談末段，主持人Yahoo財經總編輯Andy Serwer狀似隨興一問，拋出這個目前全球最夯的新科技問題，蔡明忠雖然不是科技專業出身，富邦集團表面上也與新科技關聯性不高，但他接過提問，侃侃而談。

能夠侃侃而談的原因之一，當然是富邦金控在今年四月以兩千萬美元參加Nanotech公司D輪的投資，富邦集團前後總計已投資約6400萬美元（約新台幣18億元）。

2021年，富邦集團大爆發，截至10月底，富邦金控市值達到8688億元，排名資本市場第5，僅次於台積電、鴻海、聯發科、台塑化，今年以來成長8成；而國泰金控以7652億元排名第7，兩家金控市值的差距，富邦金已從落後、追上、糾結，到如今拉開到超過1成的差距。金控之外，集團旗下的富邦媒體科技（momo）市值已達3259億元，今年增加2倍，台灣大哥大市值則為3447億元。

三大事業加總，如今市值已逾1.5兆元，對比去年底三者總市值的9150億元，10個月，猛增7成。而在熟悉集團運作的業界人士眼中，造就這一年富邦帝國大爆發的火力來源，某種程度，就呼應著蔡明忠那段「石墨烯問答」所暗示的內涵：有別於其他的金融集團，「他們持續向外探索、開發新事物的腳步，始終沒有停過⋯⋯。」

穩坐全台最大電商寶座

經營momo 什麼都得懂

除了放眼新創科技、穩定金融本業之外，以今年表現為例，要論台灣資本市場最吸睛的公司，momo富邦媒體科技一定名列前茅。對富邦集團來說，momo的意義不只是今年股價漲了超過兩倍、擠進全台前30大市值公司，也不只是它穩坐全台最大電商寶座；在「不斷向外探索機會」的富邦DNA上，某種程度，momo更扮演了意外的關鍵角色。

富邦集團的本業是金融，台灣大哥大本業是電信，都和電商沒有直接關係，momo是2004年成立，當時只是一家小小的電視購物公司，隨著電商趨勢興起逐步改變商業模式。順應潮流、也懂得抓緊潮流，讓momo近3年營收呈現跳躍式成長，2019年營收518億元、2020年營收672億元，今年估計可以突破900億元大關。前陣子momo董事長林啟峰喊出明年破千億元目標，甚有法人樂觀估計明年營收突破1200億元。

從「笨水管」窺見元宇宙商機

台灣大積極迎向下一世代

「現在大家在談Metaverse，元宇宙，在元宇宙中的所有服務，都需要網路支持，我們必須投資更多，以迎接下一世代。」蔡明忠受訪時說道。

當「元宇宙」一詞從蔡明忠口中說出，顯然這個問題在他腦中已經存在一段時間；他細數電信業發展的過程，這不是背誦產業分析報告上的文字，是富邦集團透過22年前一個大步跨入電信業、投資台灣大哥大的經驗累積，從2G一路到5G，對蔡明忠都是有血有淚的親身經歷。富邦早就不只是單純的金融集團，透過跨領域的投資、布局，不斷向前滾動，才能成就今天的「富邦集團」。

富邦集團創辦人蔡萬才在2014年辭世，在此之前，蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興兄弟每回要做重大決策前，總有嚴格的父親評估踩煞車的力度。而蔡萬才離開至今2500多個日子，富邦金控市值成長將近四成、台灣大持平，另又多了一家市值3000多億元的momo，總計集團上市公司市值成長將近6成，可說是交出一張「無愧」的好成績單。

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