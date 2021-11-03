因官僚文化挨批走向消亡的微軟 如何在他的5大心法領導下超車蘋果？

【文．林信男】

2021年10月29日，在優於預期的財報表現加持下，微軟再度「超車」蘋果，以2.49兆美元規模，成為全球市值最高企業。

如果只看當前的亮眼表現，外界很難想像，在2014年2月，微軟宣布由納德拉（Satya Nadella）擔任執行長之前，這家舉世聞名的科技巨擘，已被官僚文化扼殺了創造力，《衛報》甚至將之評為「沉睡中的龐然大物」、「正在緩慢消亡」。

2014年2月，納德拉正式出任微軟執行長，他和微軟創辦人比爾蓋茲、前執行長鮑默爾（Steve Ballmer），3人留下同框鏡頭。（圖：取自Microsoft臉書）

一、用同理心凝聚團隊

納德拉剛上任時，微軟的情勢，可謂極為嚴峻，高層內訌、組織老化，領導階層無法樹立榜樣、創造期待，已嚴重拖累經營績效。

為了扭轉公司命運，納德拉展開大刀闊斧的改革，除執行史上最大規模裁員（共計1萬8000人）外，他還給了管理階層每人一本「必讀書籍」《非暴力溝通》（Nonviolent Communication），盼藉此強化同理心，凝聚團隊意識。

納德拉很清楚，唯有建立有效的溝通機制，創造共同目標，才能使個人或團隊，處於最佳狀態。納德拉曾在接受《哈佛商業評論》採訪時強調，所謂創新，就是去滿足「市場上未被滿足、未明確表達的需求」，想做到這件事，需要深刻的同理心，如此才能「將自己置於他人角度看世界」，這也是設計思維的核心。

二、釐清情勢而非製造混亂

作為企業領導人，不僅需要透過同理心，凝聚團隊意識，還要有能力釐清情勢，制定目標。在納德拉的觀念中，「即使領導人極為聰明，但若他們的介入，只會製造混亂，那也稱不上是領導力；反之，如果你能讓模稜兩可的情況，變得清晰易懂，那就是領導力。」

納德拉建議，領導團隊時，可以問問自己，當團隊成員參與會議時，他們是否都了解會議目的？在分配工作時，大家清不清楚自己的角色職掌？工作遭遇阻礙時，團隊能否就解決問題的程序，達成一致看法；抑或，相同問題總是一再出現，拖累工作進度？

三、創造正能量、促進合作

即使團隊成員都是優秀人才，但若彼此無法充分合作，也難有好表現。納德拉表示，具備正能量的領導人，可以把不同職能的人才組織起來，促成合作，甚至讓其他人，都想成為這個團隊的成員。

納德拉提醒，上述能量，不是表面上的熱情，亦非「出一張嘴」，如果只是把「我的團隊很棒」、「他們很有活力」等說法掛在嘴上，這種方式，不會產生任何能量。

四、認清現實、不找藉口

現實世界充滿限制，領導人不可能等所有理想條件都齊備，再來展現能力。正如納德拉所言，「我不能說，等到疫情大流行過去後，才能展現我的領導力。」

納德拉說，在很多情況下，領導人必須接受處處受限的狀態，並設法使自己擺脫限制，尤其是在帶領團隊一事上，如此一來，才能繼續往實現目標的方向邁進。

五、不自我吹噓、貶低對手

納德拉曾言，總是說「我的團隊最棒，其他都很爛，這不是領導力。」在納德拉看來，企業領袖應該懂得學無止境，而非認為自己無所不知，想帶領公司繼續成長，必須透過不斷學習，才能達成，無論嘗試新事物或犯錯，都是很好的學習機會。

當然，沒有一個領導人是完美的，但納德拉會不斷審視自己，是否比昨天更進步。他強調，「無論是古希臘或當代矽谷，只有一件事，會讓公司、社會、文明殞落，那就是傲慢。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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