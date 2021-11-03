「魷魚幣」一夕暴漲再崩跌99.99％「歸零」 專家：1關鍵證明是騙局

【文．翁申霖】

Netflix原創電視劇《魷魚遊戲》（Squid Game）近來在全球掀起一陣風潮，其劇情反映出韓國最真實的兩面，人性討論、感觀衝擊，讓《魷魚遊戲》成為Netflix歷史上第一部佔據收視率榜首的韓劇，同時稱霸90個國家的排行榜冠軍，熱門程度不言而喻。

《魷魚遊戲》爆紅後，加密貨幣（Cryptocurrency）市場也來「參一咖」，「魷魚幣」（SQUID）推出後，價格立即水漲船高，卻在短短不到1周內又再崩跌，戲劇性的瘋狂程度幾乎媲美原作劇情，引發幣圈動盪。

根據《商業內幕》（Business Insider）報導，因《魷魚遊戲》催生出的「魷魚幣」，受到熱潮影響，不少投資人一窩蜂地買入，一舉推升魷魚幣的價格往上衝75000％。然而，在魷魚幣站上2861美元高點後，昨（1）日突然崩跌，價格跌到只剩0.003467美元。

根據「加密貨幣交易所CoinMarketCap」數據顯示，魷魚幣價格在上周二（10/26）一枚只要0.01美元，5天後飆升到約38美元，昨（1）日稍早又漲至90美元左右，最高甚至到2861美元；不過，同日下午開始雪崩式暴跌，價格跌至0.003467美元。

加密貨幣分析機構CoinGecko共同創辦人Bobby Ong受訪時表示，「很顯然地，魷魚幣就是一場騙局。」為什麼？Bobby Ong指出，魷魚幣的發行官網遭到關閉、相關社交媒體帳號全數刪除，這是一個非常明顯的警示和證據，證明這是一場騙局，且它已達到目的。

除了Bobby Ong所說的跡象，事實上，早已有許多徵兆顯示魷魚幣相當可疑，像是創辦人身分不明、有人假冒馬斯克之名發文支持，甚至提到CoinGecko是魷魚幣的合作夥伴，但CoinGecko否認此事。

圖／達志

報導質疑，魷魚幣的開發商—線上遊戲平台「Squid Game」疑似捲款跑路。據悉，平台從投資人手上騙走的金額高達210萬美元（約5845萬元新台幣）。

根據《BBC》報導，魷魚幣發行商過去曾聲稱，「愈多的朋友加入，獲得的獎勵也就會愈多！」甚至祭出「只能買、不能賣」的反傾銷（Anti-Dumping）手段，「有條件」限制投資者脫手，也因此，CoinMarketCap早接獲「多起回報」，指使用者無法在Pancakeswap交易所出售魷魚幣，CoinMarketCap當時便警告，「有意買魷魚幣者須三思而後行」。

魷魚幣僅能在去中心化交易所Pancakeswap和DODO交易所進行交易，兩家交易所都是基於幣安智能鏈 (BSC) 發行。

如今，魷魚幣的價格一夕間躺平歸零，開發商宛若人間蒸發，而這些前仆後繼湧入的投資人直接成了「待割韭菜」。

圖／達志

加密貨幣借貸平台Nexo聯合創始人Antoni Trenchev指出，「押注對的虛擬代幣或許會帶來令人瞠目結舌的財富，但問題是，飆漲價格的背後，往往會以類似的方式崩落。一旦開始貨幣拋售，就會產生連鎖效應。因此明智的做法是，投資人僅承擔自身可承受的風險。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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