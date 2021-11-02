本周Fed會議成股市風向球 怕重演「縮減恐慌」？投資人先掌握4件事

【文．林信男】

上周五（29日），美股3大指數再創新高，當日台股雖然開高走低，終場收跌，但周線、月線仍收紅；接下來，市場將目光焦點，鎖定美國聯準會（Fed）於本周二、三，召開的利率決策會議，觀察Fed主席鮑爾對通膨展望的看法，藉以推估可能的升息時間點。

市場預期，Fed將在本次政策聲明中，宣布縮減購債規模，若Fed按照9月會議提出的方案，自今年11月中旬開始，每月減少購買150億美元債券，當前每月購債1200億美元的計畫，將在8個月後縮減完畢，亦即於2022年6月完成。

現階段，投資人最關心的，就是本次利率決策會議，對股市的影響。富國銀行旗下富國證券總經策略部門主管舒馬克（Michael Schumacher）表示，Fed的行動，將主導本周市場表現，「你會度過瘋狂的一周」。本文以下將透過4項重點，帶領讀者掌握本次Fed會議，可能對市場造成的影響。

一、美通膨壓力未除 聯準會由鴿轉鷹

由美國商務部最新數據可得知，該國9月個人消費支出物價指數（PCE）年增率，達4.4%，創1991年1月以來最大增幅；而扣除波動較大的食物、能源價格所得出的「核心PCE」（core PCE）年增率，則為3.6%，亦創1991年5月以來最大增幅，由此可見，美國所面臨的通膨壓力，目前似無降溫跡象。

中華經濟研究院副院長王健全認為，Fed原預期，可能要到2023上半年，才會採取升息措施，但受通膨影響，以往鴿派居多的Fed，已經「由鴿轉鷹」，最快本月就可能啟動縮減購債，升息時程或將隨之提前。

二、縮減購債啟動後 何時可能會升息？

中經院院長張傳章引述「聯邦公開市場委員會」（FOMC），9月會議釋出的利率預測點狀圖指出，在18名FOMC委員中，有9人預測，2022年會升息1碼，人數高於6月會議的7人。

據FOMC預測，繼2022年升息1碼後，估計2023年將升息3碼，2024年會再升3碼。但，張傳章提醒，包括新冠肺炎疫情、美國當地就業狀況，都可能對升息時程造成影響。

三、怕重演「縮減恐慌」？先釐清這3件事

2013年，時任Fed主席的柏南克（Ben Bernanke），暗示將縮減購債，引發市場擔憂，美債殖利率急升，導致新興市場股、債市動盪，被外界以「縮減恐慌」（taper tantrum）稱之。

對於「縮減恐慌」現象，是否可能重演？王健全分析，首先，新興市場經濟體的基本面，比當年來得好；其次，Fed也想避免重蹈覆轍，所以早就開始反覆溝通縮減購債一事；再者，縮減購債並不是把資金全數收回，只是減少購買而已，基於這3個理由，新興市場這次或許會「有些影響」，但不至於造成太大恐慌。

四、股市恐難逃衝擊？最大影響在後面

至於Fed縮減購債，會不會對美股、台股，帶來明顯衝擊？王健全強調，得視減債規模而定，但「真正的影響是在升息和縮表」。

王健全稱，一旦Fed開始升息、美元走強，資金就會從新興市場流回美國，「整個QE（量化寬鬆）收回來，那個才可怕，縮減購債規模，只是資金不再繼續投入，衝擊是在後面的升息和縮表，但Fed會逐步執行這些措施，不是一步到位。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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