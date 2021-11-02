問張忠謀台積電最重要成功要素為何？ 謝金河：他只吐這一字

【文．劉煥彥】

繼2002年1月台灣加入世界貿易組織（WTO）後，《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）是近20年來我國申請加入的最重要國際經貿組織。

在可預期的中國反對聲音之外，目前對我國有利條件是，不僅日本等部分CPTPP會員國支持我方入會，整體國際大環境支持台灣的態度也愈來愈明顯。

行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮在昨（31）日播出的《數字台灣》節目中表示，不論是台美經貿談判或我國與其他國家洽談雙邊貿易，成功並非一蹴可及，一定要有友善而信任的基礎，這從今年7月台灣及美國恢復了台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談就可以看出。

中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長顏慧欣則指出，台灣加入CPTPP是為了解決我國出口產品在他國遭遇的不公平貿易問題。

至於CPTPP要求對大部分產品的進口關稅降至0%，對國內農業的可能衝擊，我方可以從加強對內政策溝通、推動農產品精緻化及品牌化，以及全面檢視我國對進口食品的檢疫檢驗標準做起。

張忠謀「只有吐一個字，叫trust」

財信傳媒董事長謝金河昨天在《數字台灣》節目中，接續楊珍妮對於台灣與各國洽談貿易要有信任基礎的發言後，講了一個與台積電創辦人張忠謀有關的小故事。

「我有一次與張忠謀先生吃飯，問他台積電能夠成功，你認為最重要的元素是什麼？他只有吐一個字，叫trust（信任）。」

「張忠謀這一個字，到今天都還禁得起時代考驗。台積電不會讓別的國家有威脅感，美國可以把台積電當成夥伴，中國也不太敢得罪台積電。這個是台積電能在全世界半導體產業鏈中，能夠屹立不搖，這是非常重要的關鍵。」

台南11號及台梗9號稻米 「日本人吃了後驚為天人」

顏慧欣則對台灣加入CPTPP提出三點觀察：

第一，這是要解決國內業者在海外遇到的不公平競爭，例如護目鏡出口至越南有6.7%關稅，其他國家出口至越南是零關稅；台灣紡織品出口至越南有12%關稅，其他國家則是零關稅。

第二，有出口就有進口，如何解決降低進口關稅對國內產業的衝擊，就要看我方怎麼解決。

以稻米為例，越南及澳洲已經成為我國稻米消費的主要來源國，但其實當前台灣的稻米消費量，只有1981年的一半，因為國人的飲食習慣大大改變。

數字台灣節目截圖

第三，必須降低進口關稅的國內產業，並非只能坐以待斃。

同樣以稻米為例，國人開發出的台南11號及台梗9號品種，「日本人來吃了以後驚為天人，所以這幾年已經在跟台灣米農，作契作出口」。

「所以，降低進口關稅的產業，政府要想出更多元、更有創意的方式，來解決可能的影響」。

日本加入TPP之談判經驗 可做為台灣參考

在降低進口關稅對農業影響上，政府可以協助產業的方式，顏慧欣提出三點建議：

1. 日本當初加入TPP（CPTPP的前身）的談判過程，台灣可以借鏡，例如給予國人充分教育、推動國產農產品優質化，與其與國外產品有區別。

2. 將農產品朝經濟農業及品牌化的方向發展，例如以小農經營的概念，提升國內農產品的品質。

3. 台灣與貿易對手國很容易在農產品出口的檢驗、檢疫上有摩擦，而未來台灣加入CPTPP不只有進口，還有出口，「所以要藉著這次加入CPTPP的機會，全面檢視台灣在食品安全上，檢驗、檢疫制度是否有需要調整之處」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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