告訴聰明人該怎麼做沒道理！賈伯斯給5個啟發 讓比爾蓋茲、馬斯克一生受用

【文.林信男】

截至今年10月,蘋果創辦人賈伯斯,已逝世滿10年,對全球科技產業而言,賈伯斯的重要性,不言可喻,而他所留下的觀念,也帶給蘋果現任執行長庫克、微軟創辦人比爾.蓋茲、特斯拉執行長馬斯克,以及前惠普執行長惠特曼(Meg Whitman)等人,不少啟發。

一、雇用聰明人 讓他們來告訴我們該做什麼

雖然賈伯斯脾氣暴躁、容易不耐煩的人格特質,常為人所詬病;但,不可否認的是,蘋果確實是一家極為出色的公司,賈伯斯的用人哲學,也因此成為企業界高度關注的焦點。

賈伯斯曾言,「雇用聰明人,又告訴他們該做什麼,毫無道理;雇用聰明人,是讓他們來告訴我們該做什麼。」他認為,領導人應對有能力協助改善公司的人才,抱持開放態度,而非僅為了實現個人願景,使喚他們。

二、你可以做準備 但未必能準備好

作為賈伯斯接班人的庫克,曾在談到接棒一事時透露,當時他還沒準備好,接手賈伯斯的位子,「你的導師,或許會讓你『做準備』,但無法讓你『準備好』。」

面對賈伯斯離世後的孤單處境,庫克稱,這段經歷,讓他學到「做準備」和「準備好」之間的差異,當你必須接下領導人職務時,通常不會是「準備好」的狀態,但這沒關係,因為「你可以在意外中找尋希望,在挑戰中發現勇氣,在孤獨的路上看見願景。」

三、無論行銷何種產品 都能令人著迷

同樣身為科技界名人,比爾.蓋茲並未掩飾,他對賈伯斯的欽佩,尤其是賈伯斯卓越的演說功力,「他是激勵人心的高手。」

蓋茲認為,雖然他還不至於被賈伯斯的演說給迷住,但人們總是會對賈伯斯的說法,感到著迷,即使賈伯斯所行銷的,是一款未必令人印象深刻的產品,照樣能夠吸引群眾目光。

四、吸引、激勵優秀人才 是企業之本

今年10月,馬斯克在推特上發文,稱他願能獲得一次與賈伯斯交談的機會。長期以來,賈伯斯一直是馬斯克效法的對象,賈伯斯吸引頂尖人才、贏得員工忠誠度的能力,正是馬斯克在經營特斯拉時,亟欲學習的。

「吸引、激勵優秀人才的能力,對公司的成功至關重要,因為,所謂公司,就是匯集一群人,一起創造產品或服務」,這是企業的基礎,但人們有時會忘了這件事。

