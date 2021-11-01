告訴聰明人該怎麼做沒道理！賈伯斯給5個啟發 讓比爾蓋茲、馬斯克一生受用

【文．林信男】

截至今年10月，蘋果創辦人賈伯斯，已逝世滿10年，對全球科技產業而言，賈伯斯的重要性，不言可喻，而他所留下的觀念，也帶給蘋果現任執行長庫克、微軟創辦人比爾．蓋茲、特斯拉執行長馬斯克，以及前惠普執行長惠特曼（Meg Whitman）等人，不少啟發。

一、雇用聰明人 讓他們來告訴我們該做什麼

雖然賈伯斯脾氣暴躁、容易不耐煩的人格特質，常為人所詬病；但，不可否認的是，蘋果確實是一家極為出色的公司，賈伯斯的用人哲學，也因此成為企業界高度關注的焦點。

賈伯斯曾言，「雇用聰明人，又告訴他們該做什麼，毫無道理；雇用聰明人，是讓他們來告訴我們該做什麼。」他認為，領導人應對有能力協助改善公司的人才，抱持開放態度，而非僅為了實現個人願景，使喚他們。

二、你可以做準備 但未必能準備好

作為賈伯斯接班人的庫克，曾在談到接棒一事時透露，當時他還沒準備好，接手賈伯斯的位子，「你的導師，或許會讓你『做準備』，但無法讓你『準備好』。」

面對賈伯斯離世後的孤單處境，庫克稱，這段經歷，讓他學到「做準備」和「準備好」之間的差異，當你必須接下領導人職務時，通常不會是「準備好」的狀態，但這沒關係，因為「你可以在意外中找尋希望，在挑戰中發現勇氣，在孤獨的路上看見願景。」

三、無論行銷何種產品 都能令人著迷

同樣身為科技界名人，比爾．蓋茲並未掩飾，他對賈伯斯的欽佩，尤其是賈伯斯卓越的演說功力，「他是激勵人心的高手。」

蓋茲認為，雖然他還不至於被賈伯斯的演說給迷住，但人們總是會對賈伯斯的說法，感到著迷，即使賈伯斯所行銷的，是一款未必令人印象深刻的產品，照樣能夠吸引群眾目光。

四、吸引、激勵優秀人才 是企業之本

今年10月，馬斯克在推特上發文，稱他願能獲得一次與賈伯斯交談的機會。長期以來，賈伯斯一直是馬斯克效法的對象，賈伯斯吸引頂尖人才、贏得員工忠誠度的能力，正是馬斯克在經營特斯拉時，亟欲學習的。

「吸引、激勵優秀人才的能力，對公司的成功至關重要，因為，所謂公司，就是匯集一群人，一起創造產品或服務」，這是企業的基礎，但人們有時會忘了這件事。

Decade after Jobs' death, has Apple traded magic for profit?https://t.co/k01LkZ9oU3 — Sawyer Merritt 📈🚀 (@SawyerMerritt) October 3, 2021

五、談設計 簡單比複雜更困難

惠特曼曾在擔任惠普執行長期間，對《華爾街日報》表示，惠普並未跟上創新潮流，整個市場已轉向接受外觀更精美的商品，「蘋果讓我們學到，設計真的很重要。」

在賈伯斯對設計的認知中，簡單比複雜更困難，因為「你必須努力使思路清晰，才能使之變得簡單。」

思考方式獨樹一格的賈伯斯，曾在2005年，對史丹佛大學畢業生演講時說道，「你的時間有限，所以不要浪費時間，活在他人的人生裡。別被教條束縛，別活在他人思考的結論中。不要讓旁人意見，淹沒你內心的聲音。最重要的是，要有聽從內心與直覺的勇氣。」

上述想法，或許正是賈伯斯得以造就蘋果盛世，成為企業領導人效法對象的關鍵，即使已過世10年，他對全球科技產業的影響力，依舊存在，未曾消逝。

本文授權自今周刊，原文見此。

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