今年聖誕老公公恐「兩手空空」？亞馬遜、蘋果告訴你原因「攏底加」

【文．林韋伶】

每年第4季因為耶誕假期的加持，是零售與科技產業相當重要的旺季，但今年不管是期待收到禮物或是有送禮打算的消費者，恐怕面臨「無禮可送」或是「禮品折扣」不如以往的窘境。

就拿全球零售龍頭亞馬遜與科技巨擘蘋果來說，亞馬遜擁有全球最先進的物流、貨運系統，蘋果則就以供應鏈分散且管理良好聞名，但現在兩大巨頭都示警因為供應鏈問題，可能造成很大的風險。

缺料、缺勞動力又塞港 亞馬遜、蘋果假期檔期面臨重大挑戰

從第3季的財報來看，亞馬遜不論在營收或獲利表現都不如預期，這是過去很少出現的情況。亞馬遜執行長安迪賈西（Andy Jassy）甚至預警，下一季度因為勞動力供應不足、薪資成本提升、全球供應鏈問題，以及貨運成本增加，公司的營運成本可能增加數十億美元。

而以蘋果來看，第3季財報表現同樣不如預期，尤其是iPhone的銷售不如分析師的預估。不過，蘋果執行長庫克則極力消毒，指出儘管有供應鏈緊縮的問題，但蘋果還是繳出創歷史新高的季度營收，他說：「需求還是很強勁，」但同時也提到：「供應鏈吃緊的情況比想像嚴重。」粗估對蘋果營運的影響大約達60億美元。

在近幾個月，因為疫情引起供應鏈與勞動力不足的情況一直無法解決，對許多不同產業都造成負面衝擊。許多零售商、製造業與經濟學家提出示警，因為全球供應鏈的問題，以往殺很大的假期折扣今年恐怕會縮水，甚至可能出現貨架上商品供應不及的情況。

這對相當倚賴年底佳節檔期的亞馬遜來說是一大危機；而對蘋果來說，第4季也是iPhone 13等許多新品上市後的主要熱銷檔期，兩間公司股價因此在昨（28）日盤後分別走跌5%與4%。

身為全球供應鏈要角 台灣CEO評最大風險：供應鏈風險

事實上，除了亞馬遜與蘋果以外，其它企業也同樣看到這場供應鏈危機。根據KPMG安侯建業發表的《2021台灣CEO前瞻大調查》結果，台灣企業主看到的最重要五大風險分別為：供應鏈風險（28%）、數位網路安全（24%）、新興/顛覆性科技風險（14%）、環境氣候變遷（10%），以及企業營運風險（10%）。

其中，「供應鏈風險」從去年的第3大風險躍升成為第1大風險。KPMG安侯建業主席于紀隆認為，疫情爆發前因中美貿易戰等地緣政治影響，驅動短鏈化趨勢，在疫情爆發後，各國更重視產業面臨的斷料問題，再加上生產線因為疫情停工丶國際運輸塞港甚至邊境封鎖等影響，全球供應鏈面臨前所未有的挑戰。

于紀隆分析：「台灣在全球供應鏈為舉足輕重的角色，策略布局也需因應此不確定性因素而持續調整，因此台灣CEO視供應鏈風險為其第1大風險。」

為了要降低供應鏈造成的風險，台灣科技業的其中一項解方就是往數位化發展。以日月光來說，日月光半導體執行長吳田玉指出：「兩年前科技業沒有斷料的問題，今年以來則陸續出現斷料或長短料的情況。」

降低供應鏈風險 台積電、日月光靠提升數位化應戰

不管是斷料或長短料，吳田玉認為都會對公司的財務與效率造成衝擊，在公司提高數位化程度後，儘管無法完全解決問題，但至少能把庫存資訊與機器設備連結在一起，警告系統會比較到位，可以提前幾周就發出可能缺料的示警，創造出較大的應變空間。

台積電副總經理王英郎也分析：「物料只要少一個，工廠就會停工，會影響到很多客戶。」但相較起數量，王英郎認為數位化對產品質量的管控貢獻更明顯，「產品我們都是花3到4個月做出來的，如果質不好，可能影響數萬晶片，數位化能讓我們提早知道問題在哪。」

從缺料、缺勞動力到塞港，任何一個環節失控，都可能影響假期檔期的買氣，也可能影響廠商的營運表現。除了擔心買不到聖誕禮物，投資人也需要多關注產業受到的衝擊。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

Covid-19改變市場遊戲規則

每周工作120小時、睡工廠地板…曾因「職涯痛苦期」掉淚的他，3年後身價狂飆成地表最有錢男人！

「34家中國供應商」慘遭蘋果踢出！致命原因出在這2點 下個目標市場鎖定「這國家」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】