元宇宙在紅什麼？黃仁勳、祖克柏揭示投資新方向？4個關鍵QA讓你一次看懂

【撰文 林信男】

近期科技領域最夯的名詞，非「元宇宙」（Metaverse）莫屬，這個出自科幻小說《潰雪》（Snow Crash／1992年出版）的詞彙，在臉書（Facebook）創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）主導下，可望走出小說，成為現實世界的一部分。

「元宇宙」已被視為臉書最重要的未來願景之一，且除了臉書之外，市場預期，包括輝達（Nvidia）、遊戲巨頭Epic Games等諸多業者，都有機會在「元宇宙」趨勢中受益。

本文以下將透過4個Q&A，為讀者解讀「元宇宙」的定義、當前發展，以及外界對其投資前景的看法。

一、什麼是元宇宙？

現階段，「元宇宙」尚無嚴謹定義，祖克柏將之形容為，「你可以進入的虛擬環境」。簡言之，「元宇宙」就像個由無數虛擬社群組成的世界，人們可透過虛擬實境裝置、手機App，進行互動、娛樂或工作。

祖克柏強調，即使是位於不同地點的人們，也能同時身處「元宇宙」所建構的虛擬環境中。對此，外媒解讀，祖克柏描繪的「元宇宙」構想，可能會使電影《一級玩家》（Ready Player One）的情節，得以實現。

市場研究機構eMarketer分析師佩特羅克（Victoria Petrock）認為，若「元宇宙」成真，「你在虛擬世界中的生活方式，就會和你在現實生活中一樣。」

二、Facebook在元宇宙領域投入哪些資源？

祖克柏期待，未來5年內，人們會開始把臉書視為一家「元宇宙」公司，而非社群媒體公司。

為實現上述願景，臉書先在今年7月，創立「元宇宙」團隊，並於9月宣布，投資5000萬美元，打造「元宇宙」，接著又在10月表示，未來5年，將在歐盟徵才1萬人，協助建立「元宇宙」。

在相關軟、硬體發展方面，臉書已推出一套虛擬實境（VR）會議應用程式Horizon Workrooms，可搭配旗下Oculus頭戴裝置使用，但在該裝置售價偏高（約300美元）的情況下，能獲得親身體驗的使用者，仍十分有限。

三、元宇宙投資前景看俏？

對投資人來說，祖克柏所擘劃的「元宇宙」願景，似乎指出了一個新的投資方向；而輝達執行長黃仁勳一番「元宇宙經濟規模，終將大過實體」的說法，也為市場帶來不少想像空間。

Lido Advisors首席市場策略師桑契斯（Gina Sanchez）分析，「臉書這項投資（元宇宙），將使輝達受益，因為輝達晶片具備極快的運算速度。」根據CNBC統計，今年以來，輝達股價累計已上漲逾87%。

值得注意的是，「元宇宙」仍處於起步階段，估計其完整功能問世，得花上10餘年時間，相關法令問題，也還有待解決。就當前狀況而言，「元宇宙」的前景，仍充滿不確定性。

資訊科技研究暨諮詢機構顧能（Gartner）分析師阮唐（Tuong Nguyen）表示，祖克柏曾言，沒有一家公司會獨自建立「元宇宙」，這意味著，就算臉書大手筆投資「元宇宙」領域，也不代表臉書或其他科技巨頭，能握有「元宇宙」的主導權，因為「許多新創公司，都可能是潛在競爭對手。」

四、元宇宙會引發更多個資疑慮？

臉書大動作投入「元宇宙」領域，被部分市場人士解讀為「轉移焦點」，主因在於，一名曾經任職於臉書的「吹哨者」，出面指控該公司，「將自身利益置於公共安全之上」，導致臉書形象大受打擊。

「吹哨者」事件爆發後，臉書對用戶個資的使用，再度成為外界關注焦點。顯而易見的是，臉書藉由蒐集個資，讓廣告商精準投放廣告的商業模式，很可能會被帶入「元宇宙」；例如，祖克柏在最近一次財報電話會議中就表示，廣告「可能會成為元宇宙相當重要的一部分」。

阮唐認為，上述情況，或許會引發新的隱私問題，「因為我們還在釐清，元宇宙究竟是在做什麼，其中仍存在一些我們尚未發現的問題。」

佩特羅克亦稱，她擔心，臉書帶頭進入虛擬世界，個資需求會有所增加，在既有隱私問題獲得解決前，這種情況，恐使濫用個資的可能性，隨之攀升，「他們（臉書）未必有考慮到，元宇宙對隱私造成的所有影響。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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