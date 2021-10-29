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股價破千元的momo富邦媒 可能買下家樂福？總座這麼說

聯合新聞網 / 今周刊
momo富邦媒邀請藝人Lulu（左）擔任雙11活動大使，momo董事長林啟峰（中）、momo總經理谷元宏（右）共同出席活動記者會。 攝影：蘇君薇
momo富邦媒邀請藝人Lulu（左）擔任雙11活動大使，momo董事長林啟峰（中）、momo總經理谷元宏（右）共同出席活動記者會。 攝影：蘇君薇

【撰文 蘇君薇】

電商業者momo富邦媒（8454）（28）日宣布雙11活動開跑，將挑戰檔期業績年增4成。外界好奇，momo業績持續成長，會否想進軍實體通路？對此，總經理谷元宏表示，不排除跟實體通路合作的機會，現在抱持開放的心態看待。

谷元宏與momo富邦媒董事長林啟峰共同出席活動記者會，會後接受媒體聯訪，談及今年雙11檔期展望，谷元宏說，預估今年網站人流較去年成長3至4成、單次增加。

谷元宏透露，富邦媒過去一年增加不少倉庫，目前主倉14個、衛星倉25個，為了迎戰雙11更臨時租用了10幾個短期倉庫；這一年富昇車隊物流量能增加，momo也與大型物流公司有長期合作關係。

目前仍持續佈建衛星倉庫。南區物流中心預計2023年完成，中部物流中心已於上一季買地，現正交割中，如果順利，希望最快2024年完成。

被問及全聯併購大潤發，市場屢傳家樂福出售一事，momo會否對家樂福有興趣？谷元宏笑說，「如果對方沒來談，代表我們沒價值；如果真的有被問，我也不能講。」但他認為，只要是對公司及股東好的，都願意去考慮。

有無意願進軍實體店？谷元宏則說，momo會持續與超商合作，運用超商網絡，也不排除任何能讓生意成長的機會，「不排除跟實體通路合作的機會」，但因其中牽涉的因素眾多，包含時間、價格等，因此現在是抱持開放心態看待。

股價表現方面，富邦媒股價於今年3月突破1000元，現已成高價股。林啟峰認為，在台灣電商來看確實高出許多；若放眼全球，富邦媒股價仍在平均之下，1000多元較其他電商還是相對委屈。

至於未來展望，谷元宏指出，目前台灣電商佔整體零售13至14%，美國20%、韓國30%，顯見全球電商持續成長的趨勢不變，若台灣也能成長到30%，代表可能還有1倍以上的成長空間，「短期內會做好電商，當電商餅變大，momo就去搶最大的那片pizza，持續維持電商龍頭地位。」

本文授權自今周刊，原文見此

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