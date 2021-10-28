介紹台灣影片那麼多 獨獨就美脫口秀成功？范琪斐曝2關鍵：還有別的可賣

【文．林依榕整理】

美國知名電視脫口秀《Last Week Tonight with John Oliver》，以詼諧的角度剖析台灣的各種風土民情，讓全世界認識台灣，影片一出引發關注，目前已經超過320萬觀看人次。

不過歷年來，「讓世界看見台灣」的影片那麼多，為何獨獨就該脫口秀最成功？資深媒體人范琪斐剖析背後的成功關鍵。

美國知名電視脫口秀《Last Week Tonight with John Oliver》，25日在一集22分鐘的節目中，主持人John Oliver利用詼諧口吻介紹台灣的風土民情與兩岸政治情勢，播出後引起廣大迴響與討論。

資深媒體人范琪斐在臉書上表示，長期駐外的她被問過很多次「台灣對外宣傳該怎麼做」，而自己也在美國看過不少要讓世界看見台灣的影帶新聞，John Oliver的脫口秀「是最成功的一支!」

這其中成功的因素，不僅僅是看John Oliver的觀眾很多、節目呈現內容對政策影響很大，范琪斐透露還有2個成功關鍵。

脫口秀成功關鍵１:「別人講你好，比你自己講強100倍」

范琪斐透露，John Oliver是外人，所以當他講台灣的時候，一方面有旁觀者清的客觀，另一方面也感覺比較有公信力。「你想想看，在選餐廳的時候，A是這個餐廳自己說他有米其林三顆星的實力，B是某知名網紅視網膜說這家餐廳很好吃，那個對你比較有用？」

想必答案昭然若揭，就是因為別人褒比自己褒有用100倍，所以外國媒體來台灣，要想盡辦法協助，讓他們留下來。這些外國記者住久了，一定可以體會到台灣的真實面貎，好的壞的都讓他報，「對自己要有自信」。

脫口秀成功關鍵２:貨真價實的重要

這個脫口秀為什麼好看？是因為團隊把功課做足了，主持人John Oliver講台灣民主自由的價值觀非常到位。

至於他為什麼切這個角度，是因為他是美國的自由派大將，他吃這一套，他知道台灣的民主有多珍貴，「因為，這也是他的價值觀」。

但能讓他切這個角度，是因為台灣真的有很活躍的民主，這跟中國講的民主是不一樣的，中國也說他們是民主國家，但大家都知道「你明明賣的就是素肉，硬要說自己是肉」，你有多少錢去國際上做宣傳，做包裝，沒有用嘛，你沒有說服力嘛，吃一口就知道了。

范琪斐表示，但台灣不一樣，我們的民主自由、對人的價值的重視，是長期下來有紀錄的。她舉例說到，很多年前，在還沒有疫情的時候，台灣想盡辦法要去衝撞世界衛生大會，要參加WHO但搞了很多年，國際上沒人知道，「你去Google只有50萬條結果，4年前台灣大法官做了同性婚姻釋憲，台灣成了亞洲第一個通過同婚的國家，你再去Google有1000萬個結果，那時候我們年輕朋友在街頭充滿活力，充滿多元的畫面」。

就是這個畫面，讓台灣被世界看見，最好的國際宣傳，就是台灣與國際接軌的這個價值觀。

范琪斐認為，也因為這些是台灣最珍貴的資產，不能掛羊頭，賣狗肉，我們在人權上，做得不好的就要想辦法把它做到最好，「我們除了台積電的晶片，是真的還有別的可賣的」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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