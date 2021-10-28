台積電是第一個把作業員、工程師撤出工廠的 疫情讓護國神山製程再升級

【文．林韋伶】

「去年爆發疫情對我們來說是很大的驚嚇，因為當時5奈米製程正要衝量，但海外設備商的工作人員卻沒辦法到台灣來。」台積電副總經理王英郎在今（27）日的台灣半導體產業協會（TSIA）首次線上年會上，分享這段不為人知的小故事。

在去年年初台灣首度遭新冠肺炎疫情衝擊時，正好是台積電的5奈米製程準備要衝量的時候，過往在製程衝量的過程中，相當仰賴來自美國與荷蘭的設備商工程師，飛到台灣來協助機器除錯，但因為疫情進行邊境管制，一度讓台積電擔心影響5奈米製程推展進度。

一場疫情逼台積電加速數位化 外籍工程師不用飛就能來台裝機

「還好，人總會找到出路，這場疫情讓我們加速數位化。既然生產EUV（極紫外光光刻機）機台的荷蘭人不能來，我們就用擴增實境（AR）的方式，讓荷蘭工程師人在荷蘭也能來台灣工作，幫台積電裝機、除錯，幫忙排除困難。」王英郎這樣分析。

更讓王英郎意外的是，儘管是被疫情逼著不得不加快數位化的腳步，但他最終發現，數位化竟有三大優勢：快速、一致、沒有失誤。

首先，因為裝機不用等人從荷蘭飛來台灣，所以更加快速；其次，過往因為每台設備由不同的工程師裝機，有時會出現不一致的情況，如今透過數位化卻讓機台標準更一致；最後，系統比人更勤勞且沒有失誤。最終，台積電5奈米製程不但沒有延宕，衝量時做得還比7奈米製程更成功。

王英郎也透露，台積電現在5奈米製程的參數都是電腦在調，不是人在調，機器還能預測晶圓的哪些地方可能出錯，過去工程師可能花一周都做不完的偵錯工作，透過數位化、AI系統大約只需要30分鐘到1小時就能完成，也因此王英郎指出：「台積電是第一個把作業員、工程師撤出工廠的，目前廠區內唯一需要的設備工程師，且現在是透過虛實整合的方式，只要一個設備工程師在裡面就好。」

也因為有這樣的突破，儘管市場擔心台積電未來到美國、日本設廠可能找不到如台灣一樣優質的人力，但王英郎卻認為：「到美國、日本設廠，其實從台灣就可以控制，不需要真正有很多人到那麼多地方去，這點跟過去很不同。」

數位轉型推波助瀾 人才在台灣就能拿國際級薪水

對此，Google前台灣區總經理簡立峰也附和王英郎的說法，指出自己當初成為Google在台灣的第一號員工時，就是用遠端工作的模式，如今因為疫情的關係，美國有約近半的勞工採用複合式的工作模式，不一定要進辦公室，「現在因為企業數位轉型的推波助瀾，人才不需要離開台灣，就可以拿國際級的薪水。」

在會中，日月光半導體執行長吳田玉也分享了自家公司的數位轉型經驗，「我在2011年規定，往後除了在洗手間以外，其它地方都不能用紙、都要數位化。」

此外，日月光也開始積極將工廠轉型為關燈工廠，從一開始的困難重重，到後來配合廠商與工程師因此發現許多過往沒有注意到的盲點，因而改善了後續的客戶體驗、造成商業模式改變，也提升了營運效率。

日月光年底前將擁27座關燈工廠 產能約佔總產能1成

如今，日月光的關燈工廠產能已經來到總產能的1成，今年底預估將可擴增到共27座關燈工廠。

整體來說，吳田玉對台灣半導體整體產業的數位轉型很有信心，「為何台灣半導體在全球能大贏？在過去19個月因為疫情的關係，生態系統又贏更大？就是因為有群聚效應，廠商能彼此相互幫忙。」

吳田玉因此呼籲台灣的科技業者，在台灣重量級企業如台積電、聯發科等公司，數位化走在前面的拉抬下，大家應該一起努力，以發揮群聚與數位化效應，就能讓台灣廠商走在最前面、變得更強。

本文授權自今周刊，原文見此。

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