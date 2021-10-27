iPhone金屬機殼「它」做最多 鴻海「分身」為何大開斜槓跨生技業？

【文 / 王子承】

鴻海集團旗下鴻準精密在蘋果金屬機殼擁有高市占，也被認為是鴻海的「分身」，但日前一場股東臨時會之後，卻將觸角轉往生技醫療業發展，背後原因究竟為何？

10月20日，距離鴻海土城總部1公里外、隸屬「鴻家軍」的金屬機殼廠鴻準，舉行了該公司31年來，最重要、也是最翻天覆地的一場股東會。未來的它，除了會在公司的營業項目裡，加入4項與生技相關的業務外，它更有兩位董事背景與生技相關，等於宣告這家iPhone金屬機殼的最大製造商，從今起將正式「斜槓」到生技業。

過去，金屬機殼業，一直與高毛利畫上等號；相對組裝業的「毛3到4」，機殼廠的毛利率往往雙位數起跳。以可成為例，2018年前，不僅毛利率4成是司空見慣，更曾連續5年每年都賺至少兩個股本；鴻準則有超過10年，年年獲利60億元起跳、換算至少半個股本。

然而，這個被視為含金量高的產業，卻在過去14個月，發生了令人咋舌的轉變。

去年8月13日，隸屬和碩集團的金屬機殼廠鎧勝，公告下市，後續更遭陸廠立訊併購；5天後，同屬台灣機殼3雄的可成，宣布把旗下的iPhone金屬機殼廠全數賣給陸廠藍思；而今再加上鴻準，為何過去幾乎被台廠壟斷、獲利人人稱羨的金屬機殼業，會淪落到賣廠的賣廠、「斜槓」的斜槓？答案，與3道逆風有關。

逆風：手機市場停滯5年

第1道逆風，是停滯的手機市場。過去，金屬機殼產業，幾乎是搭著智慧手機市場的翅膀，而成為當紅炸子雞；但，16年迄今，該市場不僅陷入停滯，連3雄仰賴的客戶蘋果，也沒有置外於這個窘境，研調機構IDC便統計，iPhone已連續5個年頭出貨量在兩億支上下。

「可成、鴻準、鎧勝的問題都在他們的大客戶蘋果身上，或許他們都看到了蘋果硬體產品的成長性，已經到了極限。」一名觀察電子業多年的分析師說。

第2道逆風，是成本的增加，這還關乎到兩方面，一方面，需求不再成長的蘋果，開始透過向供應商砍價，搾取更多的利潤；另一方面，中國製造的成本，近年也逐漸上揚，一名電子代工業者指出，中國政府對環保的要求逐年提高，屬於高汙染的機殼廠，更是被重點關注對象，導致相關業者環保設備的支出不斷增加。

觀察鴻準、可成財報，在最近4年毛利率都出現快速下滑的趨勢。以鴻準為例，16年的毛利率還有18％，但到了去年，這個數字萎縮到6％、僅過去的3分之1；至於可成更劇烈，它從18年的毛利率40％，到1年後近乎腰斬到「2字頭」的24％。

這幾年中國機殼廠的崛起，更加劇成本的比價效應。一名台灣電子業者就坦言，陸廠在對岸政府的扶持下，人工費用、繳稅成本都比台商低，「台商在稅金上面都跑不掉，這方面很難跟陸廠競爭。」

第3道逆風，則是金屬機殼零組件，已從手機外觀件的主角，逐漸退位成「配角」。

4年前，蘋果首度在iPhone 導入無線充電時，由於金屬會影響充電效率，因此蘋果順勢把手機背蓋的材質，從金屬換成了同時在外觀更有質感的玻璃；而這兩年，隨著手機進入5G時代，法人認為，考量金屬對於訊號的干擾，未來加劇金屬機殼在外觀件的邊緣化趨勢。

那麼，未來鴻準是否也可能淡出機殼業？一般認為，應該不至於。一名分析師指出，雖然機殼業不會有爆發性成長，但對於手握iPhone最多金屬中框訂單的鴻準，這個事業仍是1年有400億元營收貢獻、可持續盈利的「金牛」（cash cow）生意，將成為該公司轉型發酵之前，穩定營運的中流砥柱。

轉型：入股台康布局生技業

鴻準這次新當選的5席董事，就專業背景，生技產業就強占兩席，考量該公司今年9月就曾投資台康，未來營業項目也將增加生技，不難看出，鴻準將往鴻海創辦人郭台銘所鍾情、亦是集團「3＋3」轉型策略之一的生技業做布局。

回顧鴻準近20年的投資地圖，多是扮演鴻海集團對外的「策應」角色，如當年它對群創、夏普的投資。然而，隨著鴻海法人代表已退出其董事會，郭台銘也在去年裁撤鴻海聚焦健康的Ｍ次集團，今年更用他所掌控的永齡資本，握有鴻準兩席法人董事，未來的鴻準，也有望從一個集團策略的配合者，逐漸走出自己的路。

究竟何時能看到轉型成果？業界人士觀察，鴻準及可成由於都是現在才開始往生技領域轉型，粗估可能要兩到三年、甚至更久，才能看到初步成效。幸好，鴻準也已經默默布局汽車產業機構件10年，躋身BMW、特斯拉供應鏈，已經有成功轉型至非3C領域的實績。

機殼業巨變給業界的最大啟示，就是當所處產業不再成長，企業該如何轉型的兩難。曾是可成轉型顧問、併購律師黃日燦就直言，做慣龐大營業額生意的企業，通常對轉型較猶豫，這是因為相對於舊有事業，「（眼前）看到的東西都不夠大，這時做代工出身的業者就會猶豫、左思右想。」

研究企業轉型多年、東海大學EMBA暨財金系教授王凱立則提醒，企業切勿走到「絕處」，才想到要如何「逢生」，未雨綢繆，抱持著危機可能隨時降臨的警覺心，是企業轉型的第一要務。

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