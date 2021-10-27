「師大附中、交大資工 他曾是家庭脫貧指望」拒絕中資重金誘惑 專注成就他的溫柔《瀑布》

【文 / 鄭淳予】

看完電影《瀑布》，邀請導演鍾孟宏接受專訪，他劈頭就問：「這次應該比較沒那麼多要花心思理解的劇情吧？」

這開場，像是收到米其林3星主廚問候：「昨天那塊肉好消化嗎？」

從2008年以來，鍾孟宏的每一部電影都有在台灣院線上映，每一部都在金馬獎有或少或多的收穫，上一部《陽光普照》更代表台灣角逐奧斯卡最佳國際電影，甚至入列前15強。而這一回的《瀑布》，同樣銜命代表台灣征戰奧斯卡，且已在金馬獎獲得11項提名。

但新作即將面對觀眾，他還是略懷忐忑，宛若新人。

《瀑布》的靈感來自鍾導一位旅居海外的朋友。那是一名單親媽媽，女兒在國中時罹患思覺失調症，母女勇敢面對治療，也度過一些艱難的發病時刻，終於熬到病情漸漸穩定，女兒也上了大學。有天女兒與好友參加健行團，竟遇到上游水壩無預警洩洪，兩人都罹難。

鍾導記得，友人在自己面前講述這一切過程時，沒掉半滴眼淚，而他完全插不上一句話。「她非常tough（堅強），我聽完是非常動容的，倒沒有想發展成電影。」鍾導沉沉的嗓音像艘大船，承載故事的船，啟程了就會航向天涯海角，直到找到能定錨的觀點。

「拍電影不是要把別人的痛苦重新拍出來。」他這麼說的時候，電影已像魔法般完成。當片尾出現For Amanda的字幕，有些觀眾眼角還掛著眼淚，但走出影廳像是被洗滌後重新曬乾。儘管此片是獻給已經不在的女孩，但還在世的「Amanda們」，會從中得到溫暖的力量。

真實世界中充斥著無常，疾病、疫情、意外皆然，都像老天降給人類的懲罰，鍾導說道：「或許我們要敬畏它，但是不用怕，應該思考的是，在這段時間過後，我們該怎麼繼續？」他的電影從來不給觀眾答案，因為有些提問，他也很想找到答案。

鍾孟宏來自屏東的一個務農家庭，父親是鐵路局員工，下班後就是下田，雙親克勤克儉拉拔家中4個小孩長大；排行老么的他，高中考上師大附中，大學又進交大資工，在那個年代，他的求學歷程一路順風，像是能為家庭脫貧的指望。

戰地記者夢碎後 製片小助理熬成名導

確實，交大入學的第一天，校長恭賀全體新生入校，鍾孟宏回憶校長的其中一句，即是「我們畢業生的就業率接近百分百」，他一聽，卻是癱軟：「完了，寒窗苦讀10年，只是進了一間職業介紹所。」萬念俱灰的他開始自我放逐，課也不上，整天抱著家裡的一台舊相機到處拍照。

有段時間，他憧憬成為戰地攝影記者，但在得知《新新聞》職缺已滿的那天，黯然放棄這夢想。後來，他申請上美國芝加哥藝術學院電影製作碩士班，父母兄長咬牙成全他。學成歸國後，台灣電影卻陷入全面停滯，他只能進入廣告製片公司擔任助理。

那是一段回想起來略帶苦澀的晃蕩歲月，後來他在工餘時間自己寫劇本、拍短片，竟得到新聞局優良劇本獎和金穗獎肯定。籍籍無名的小助理一步步升為副導、導演。他曾大膽以黑白片拍攝一名男孩在水中裸泳的「水涵養」廣告，引起各家公司打聽是誰拍的。

1999年，凌志汽車上市，委託他操刀廣告片，從此他展開10年大運似的，大型片源不絕。2004年，他為台北富邦銀行的形象廣告遠赴俄羅斯拍攝空中飛人，負責驗收的「廣告教父」孫大偉破天荒地在看片時鼓掌稱好。到了這時，他已位居台灣廣告導演的頂尖地位。

但始終有某個無以名狀的東西梗在他喉頭，那是無法從拍廣告片得到滿足的欲望；於是他在06年完成了第一部紀錄片《醫生》。沒有完美的打光，也沒有巧奪天工的構圖，他把自己最厲害的視覺技巧拋開，鏡頭素樸地對準一個平凡人，講述一個關於死亡的故事。影評人聞天祥一語道破他的影像特色：「疏離與冷靜的風格絕非故作姿態，而是以謙卑的距離，承載生命的深邃。」該片挾諸多好評拿下當年台北電影節最佳紀錄片獎。

下一步，就是拍電影了。一腳還在廣告圈的他，比起當時的許多電影導演來說，至少不必抵押身家去拍電影。08年，導演魏德聖孤注一擲的《海角七号》，為台灣電影掀起巨浪，年底，鍾孟宏也推出第一部電影《停車》，卻只在看影展的觀眾間揚起一絲波紋。

「有段時間你會想，電影賣不好，沒什麼大不了，轉拍廣告也能賺回來，那又怎樣？」獅子座的他，心裡的傲氣有時藏不住。他又陸續拍了《第四張畫》、《失魂》，每次的卡司都帶給影迷驚喜，郝蕾、王羽因為演出而得獎，但每次的主題都像是送給觀眾一個破解不了的懸案，難以界定的電影，口碑也難以傳散。

直到16年的《一路順風》，他請來自己年少時很喜愛的港星許冠文主演，影片轟轟烈烈在金馬獎獲得最多項提名，最後卻在票房與獎項上雙重失利。

「其實，我每一部電影都說得出很挫敗的部分。」他輕嘆，手上點起數不清是第幾支的菸，「認真講起來都會落淚……，也不是說有多悲慘，只是覺得他X的10年來做電影都遇到些狗屁倒灶的事情。」

鍾孟宏的口氣讓人摸不清，他憤怒的對象是這個世界還是他自己。他說，許冠文是他們全家人都很喜歡的演員，金馬獎當晚，他看著老許在台下坐了整晚沒拿到獎，內心非常難過。

那天開始，他賭氣不再拍廣告。大刀一揮，為自己切斷那條最簡單，也最有含金量的退路。

「本來只是說氣話，沒想到就美夢成真了。」此刻的他笑了笑，這是他人生中和娶老婆同等重要的決定之一。根據廣告界情報，當時的他如果接中國的片子，要賺個上億元不成問題。來自老本行的誘惑的確沒斷過，有客戶直接把酬勞擺桌上：「你只要拍完這支，這些錢都是你的。」

其實拍一支廣告只要幾周，他還是有大把時間泡在自己想拍的電影裡。但人生少了廣告，反而讓他「心變得很定，因為你不會受制於它了。」他反省過去，自己一直重複一個狀態：「那個做不好，反正我可以這樣，你奈我何？」「但你就是沒有很focus（專注），你自己想想，人生還有幾年可以拍電影？你還是要花時間去賺那個錢嗎……？」

說著說著，他語氣漸緩，慢條斯理道出：「你應該把最厲害的東西丟掉，他X的我就是跟你面對面。人生就該這樣子。」

從《一路順風》開始，與鍾孟宏合作了7部電影的演員陳以文側面觀察：「我以為他說要專心拍電影，是對廣告的疲憊感。但在那之後，他關心的人性面貌變得不太一樣了。過去他電影裡的暴力情節跟一般人的常態生活脫節，《陽光普照》開始講家庭，比較貼近每個人的生活。」

放下快狠準 作品隨人生變溫柔

從《陽光普照》再到《瀑布》，有人說，這是鍾孟宏最溫柔的一部作品。因為很喜歡《瀑布》的劇本而自告奮勇擔任監製的瞿友寧說：「他外在看來剛強，但內心溫柔，甚至有點浪漫，只是不輕易顯露。」重新把鍾導所有作品看過一遍，他認證：「每部都有溫柔之處，只是在《瀑布》放到最大。」人生邁入另一階段，人的改變會反映在創作上。

在鍾孟宏將出版的新書裡，小女兒鍾以澄在後記中描述，父親總是告訴青春期的她：「犯錯沒關係，人生不差這點時間跌倒。」「但他總是走一堆自以為的捷徑，來避免等上99秒的紅燈。」

其實，鍾導更受用的女兒語錄是：「爸爸，你生氣並不能讓別人變好。」他露出慈父的笑容，說這其實是大家都知道的事實，「德國有個哲學家說，人生的本質存在於挫折裡，如果你把它當成人生一部分的時候，就要想怎麼跟它共生共處。」

他說這不是勵志，但這一路看下來，也夠進取了。

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