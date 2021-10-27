全聯為何不上市櫃？ 財經達人：別做白日夢！不需要你「支援收銀」
【文．張家麒】
全聯為什麼不IPO（公開募股；英文：initial public offering) ？
財經專家阿格力則分享自己的觀點，認為全聯根本不需要上市的原因就是，它根本不缺錢。
阿格力在自己的YouTube頻道《阿格力博識》中分享自己的看法：
全聯因為近期併購了大潤發，所以很多人都會說「好想買全聯的股票」、「要是全聯上市的話，我一定要買它股票」！
不過為什麼全聯不上市呢？
正派需要上市的企業其實就是為了跟市場集資，目的其實就是為了拓展事業更加的快速！
舉大樹（6469）的例子，大樹藥局2016上櫃的時候，當時的店僅67家而已，但經過幾年的展店之後，已經到了209家；為什麼增加那麼迅速？關鍵就在於它上櫃了，跟市場拿了錢，然後快速去開店，「用資本的力量把對方幹掉！」
而寶雅（5904）也是同樣的道理，同樣性質的名佳美、美華泰為什麼會被打敗？「關鍵就在於寶雅有IPO，拿了市場的錢，瘋狂展店」 ！
由上述可以得知，通路是非常需要錢的，因為展店需要花的成本其實蠻高的，每個店面的租金、人事、進貨等等。
全聯沒有上市的必要
全聯目前全台的店數已經超過1000家，一年的營業額更是超過一千億，「所以為什麼不上市，因為它不需要你的錢！」
上市櫃其實是一個「雙面刃」，雖然可以加大市場，可是股權就必須要分給外人，若效益沒有非常大，也未必要上市櫃！
另外一個上市的原因就是「股票換鈔票」，部分上市櫃公司是老闆想把股票換鈔票，持續觀察業績再決定是否要買進，「很多這樣的公司上市前業績超好，上市之後老闆就開始賣股票」。
「總結全聯不IPO的原因，就是因為全聯根本不缺錢，不想分你賺，所以好好腳踏實地，去找其他股票，不要在做白日夢啦！」
本文授權自今周刊，原文見此。
延伸閱讀》
沛星、Gogoro為何不來台掛牌？上市制度跟不上國際潮流 斷了新創公司的念頭
全聯併購大潤發》從展店看早有跡可循 分析師點出1要緊事：別忘記競爭對手還有「它」
【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言