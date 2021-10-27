快訊

爆不倫神隱2天 王必勝首發聲：表達深深的歉意和自責

評／美中和解了嗎？拜登如何處理對中貿易政策

全聯為何不上市櫃？ 財經達人：別做白日夢！不需要你「支援收銀」

聯合新聞網 / 今周刊
全聯因為近期併購了大潤發，所以很多人都會說「好想買全聯的股票」、「要是全聯上市的話，我一定要買它股票」！聯合報記者葉信菉／攝影
全聯因為近期併購了大潤發，所以很多人都會說「好想買全聯的股票」、「要是全聯上市的話，我一定要買它股票」！聯合報記者葉信菉／攝影

【文．張家麒】

全聯為什麼不IPO（公開募股；英文：initial public offering) ？

財經專家阿格力則分享自己的觀點，認為全聯根本不需要上市的原因就是，它根本不缺錢。

阿格力在自己的YouTube頻道《阿格力博識》中分享自己的看法：

全聯因為近期併購了大潤發，所以很多人都會說「好想買全聯的股票」、「要是全聯上市的話，我一定要買它股票」！

不過為什麼全聯不上市呢？

正派需要上市的企業其實就是為了跟市場集資，目的其實就是為了拓展事業更加的快速！

舉大樹（6469）的例子，大樹藥局2016上櫃的時候，當時的店僅67家而已，但經過幾年的展店之後，已經到了209家；為什麼增加那麼迅速？關鍵就在於它上櫃了，跟市場拿了錢，然後快速去開店，「用資本的力量把對方幹掉！」

而寶雅（5904）也是同樣的道理，同樣性質的名佳美、美華泰為什麼會被打敗？「關鍵就在於寶雅有IPO，拿了市場的錢，瘋狂展店」 ！

由上述可以得知，通路是非常需要錢的，因為展店需要花的成本其實蠻高的，每個店面的租金、人事、進貨等等。

全聯沒有上市的必要

全聯目前全台的店數已經超過1000家，一年的營業額更是超過一千億，「所以為什麼不上市，因為它不需要你的錢！」

上市櫃其實是一個「雙面刃」，雖然可以加大市場，可是股權就必須要分給外人，若效益沒有非常大，也未必要上市櫃！

另外一個上市的原因就是「股票換鈔票」，部分上市櫃公司是老闆想把股票換鈔票，持續觀察業績再決定是否要買進，「很多這樣的公司上市前業績超好，上市之後老闆就開始賣股票」。

「總結全聯不IPO的原因，就是因為全聯根本不缺錢，不想分你賺，所以好好腳踏實地，去找其他股票，不要在做白日夢啦！」

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

沛星、Gogoro為何不來台掛牌？上市制度跟不上國際潮流　斷了新創公司的念頭

全聯併購大潤發》從展店看早有跡可循　分析師點出1要緊事：別忘記競爭對手還有「它」

2品牌都曾找上門，為何全聯併大潤發　不買家樂福？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

全聯併大潤發營收可望超越統一超 林敏雄：永遠要進步 不是第一名不考慮

10月22日晚上8點多，超市之王全聯宣布收購法國歐尚集團（Auchan）及潤泰集團所持有的大潤發股權；簡單一紙新聞稿，竟牽動台灣零售市場4兆元產值的霸主爭奪戰。

iPhone金屬機殼「它」做最多 鴻海「分身」為何大開斜槓跨生技業？

鴻海集團旗下鴻準精密在蘋果金屬機殼擁有高市占，也被認為是鴻海的「分身」，但日前一場股東臨時會之後，卻將觸角轉往生技醫療業發展，背後原因究竟為何？

全聯為何不上市櫃？ 財經達人：別做白日夢！不需要你「支援收銀」

全聯為什麼不IPO（公開募股；英文：initial public offering) ？

賈伯斯17年前開始下單郭董 締造鴻海5兆霸業 台灣攻電動車仍不脫他的理念

鴻海（2317）去年發起的電動車技術平台MIH，希望打造出有如「電動車Android版」的公版平台，讓各家合作夥伴可以在共用的底盤平台上，自行以軟體打造出各具特色的產品，這個概念稱之為軟體定義汽車（software defined vehicle，SDV）。

台積電股價拉不起來 和到美、日設廠有關？專家：「這項」最值得關注

台灣的「護國神山」台積電，日前公布的9月營收為1526億元，創下單月營收最高紀錄；同時，無論第3季營收、稅後淨利及EPS，也都比前兩季有顯著成長。

投資人繫好安全帶！股市會出現更大波動？ 就看本周5家公司財報表現

截至上周五（22日）收盤，美股3大指數、台股加權指數，周線皆收漲；對於本周股市走勢，投資人聚焦即將公布上季財報的臉書、Google母公司Alphabet、微軟、蘋果，以及亞馬遜等5家公司，市場預期，若前述科技巨頭財報表現不佳，股市波動程度，恐隨之加劇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。