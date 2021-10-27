賈伯斯17年前開始下單郭董 締造鴻海5兆霸業 台灣攻電動車仍不脫他的理念

【文．劉煥彥】

鴻海（2317）去年發起的電動車技術平台MIH，希望打造出有如「電動車Android版」的公版平台，讓各家合作夥伴可以在共用的底盤平台上，自行以軟體打造出各具特色的產品，這個概念稱之為軟體定義汽車（software defined vehicle，SDV）。

若根據MIH執行長鄭顯聰及技術長魏國章的說法，MIH理念及願景，從重視使用者體驗甚於技術、軟體為先，到打造一個有如iPhone App Store的開放線上市場，背後多少都可看到已故蘋果執行長賈伯斯（Steve Jobs）的影子或理念。

或許可以說，從2004年賈伯斯開始與鴻海洽談研發第一代iPhone，到2020年鴻海營收超過5兆元台幣，到今天MIH希望創造的台灣電動車生態系，賈伯斯及蘋果公司，都在不同時點發揮了形式各異的影響力。

郭董：為了研發iPhone 2004年開始接觸賈伯斯

鴻海創辦人郭台銘本月7日在臉書貼文寫道，「我大約是在2004年間和Steve Jobs，為了研發iPhone開始接觸的。許多人說他難相處，我認為他是行事嚴謹，要求極高，但他願意給試錯的機會，一向就事論事。」

「所以在我的感受上，Steve為人和藹可親並不難相處，而且以身作則。」

眾所周知，2007年推出第一代iPhone，震撼全世界，此後每一年推出的新款iPhone都由鴻海代工生產，不僅鞏固了鴻海身為全球最大電子專業代工廠（EMS）的地位，全年營收也迭創新高。

中國央視2018年曾專訪郭董，其中有放出當年他與蘋果執行長賈伯斯試用第一代iPhone的珍貴影片。央視影片截圖

MIH技術長曾是賈伯斯團隊成員 多年近距離觀察他

MIH執行長鄭顯聰及技術長魏國章，在24日播出、財信傳媒董事長謝金河主持的《數字台灣》節目中，也多次提到賈伯斯及其理念。

魏國章在介紹MIH的概念時表示，「我1993年加入Steve Jobs的Next團隊時，就是做平台、做軟體定義的東西。當Next被蘋果收購後，花了十年，在2007年做出（第一代）iPhone。」

「它跟Nokia有什麼不一樣？Nokia是硬體定義的手機，iPhone是個軟體定義的手機。就好比過去的汽車是硬體定義的汽車，what you see is what you get（你看到什麼就拿到什麼），放了兩年還是一樣。」

「現在特斯拉投出了軟體定義（的做法），像air suspension（氣壓避震）可以用軟體定義，你買過後可以有各種變化，包括像自動駕駛可以下載，這些都屬於軟體定義（的功能）。」

數字台灣影片截圖

傳統汽車生命週期約十年 「軟體定義汽車會久一點」

魏國章也說明，許多MIH合作夥伴及會員廠商，並非傳統車廠，不懂造車，如何聚集各家的領域知識，放到硬體的載體上，就是架構在SDV的服務層（service layer）上，把所有的生態系都放進來，稱之為EVKit，EVKit很像iPhone的iOSKit的SDK（軟體開發工具包）一樣」。

「現在的車子週期大概是十年，未來軟體定義的車子，生命週期可能長一點。EVKit外面的這些ADAS（先進汽車輔助系統）、EEA（電子電機架構）、BMS（電池管理系統）等，都可以跟EVKit對接。」

「把這些功能都推向以軟體定義，架在EVKit上面，它會創建一個open marketplace（開放市場），就像iPhone的App Store，就像Android的Google Play一樣。」

數字台灣影片截圖

MIH執行長鄭顯聰則提到，目前MIH有將近2000家會員，「要幫所有人做個解決方案，希望他們不只是個零組件製造商，而是解決方案的提供者，能夠給下一代電動車平台，造成更大的客戶體驗的改善」。

「因為，客戶體驗不只是要看你的零配件，而是要看你提供怎麼樣的解決方案。」

賈伯斯傳世名言：「一定要從使用者體驗出發，再回推到技術」

賈伯斯留給後世不少大家稱頌的理念，其中之一就是使用者體驗優於技術。1997年蘋果的江湖地位距離後來的全球霸主還很遠，但在該年的蘋果全球開發者大會（WWDC）上，賈伯斯對於使用者體驗重要性的一席話，被後來科技業及設計圈視為經典。

「我一直覺得，一定要從使用者體驗出發，再回推到技術。不能從技術開始，再來設想要怎麼賣產品。」

「我犯這個錯誤的次數，可能比在場大家都更多。在找出蘋果的策略及願景時，一開始就要問，『可以給顧客什麼很棒的好處？可以把顧客帶到哪裡？』」

「而不是一開始就說，『我們來跟工程師談談，研究一下手上有哪些超棒的技術，看怎麼把這些技術推銷出去。』我認為，這樣做才是正確的。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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