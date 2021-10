賈伯斯17年前開始下單郭董 締造鴻海5兆霸業 台灣攻電動車仍不脫他的理念

【文.劉煥彥】

鴻海(2317)去年發起的電動車技術平台MIH,希望打造出有如「電動車Android版」的公版平台,讓各家合作夥伴可以在共用的底盤平台上,自行以軟體打造出各具特色的產品,這個概念稱之為軟體定義汽車(software defined vehicle,SDV)。

若根據MIH執行長鄭顯聰及技術長魏國章的說法,MIH理念及願景,從重視使用者體驗甚於技術、軟體為先,到打造一個有如iPhone App Store的開放線上市場,背後多少都可看到已故蘋果執行長賈伯斯(Steve Jobs)的影子或理念。

或許可以說,從2004年賈伯斯開始與鴻海洽談研發第一代iPhone,到2020年鴻海營收超過5兆元台幣,到今天MIH希望創造的台灣電動車生態系,賈伯斯及蘋果公司,都在不同時點發揮了形式各異的影響力。

郭董:為了研發iPhone 2004年開始接觸賈伯斯

鴻海創辦人郭台銘本月7日在臉書貼文寫道,「我大約是在2004年間和Steve Jobs,為了研發iPhone開始接觸的。許多人說他難相處,我認為他是行事嚴謹,要求極高,但他願意給試錯的機會,一向就事論事。」

「所以在我的感受上,Steve為人和藹可親並不難相處,而且以身作則。」

眾所周知,2007年推出第一代iPhone,震撼全世界,此後每一年推出的新款iPhone都由鴻海代工生產,不僅鞏固了鴻海身為全球最大電子專業代工廠(EMS)的地位,全年營收也迭創新高。

MIH技術長曾是賈伯斯團隊成員 多年近距離觀察他

MIH執行長鄭顯聰及技術長魏國章,在24日播出、財信傳媒董事長謝金河主持的《數字台灣》節目中,也多次提到賈伯斯及其理念。

魏國章在介紹MIH的概念時表示,「我1993年加入Steve Jobs的Next團隊時,就是做平台、做軟體定義的東西。當Next被蘋果收購後,花了十年,在2007年做出(第一代)iPhone。」

「它跟Nokia有什麼不一樣?Nokia是硬體定義的手機,iPhone是個軟體定義的手機。就好比過去的汽車是硬體定義的汽車,what you see is what you get(你看到什麼就拿到什麼),放了兩年還是一樣。」

「現在特斯拉投出了軟體定義(的做法),像air suspension(氣壓避震)可以用軟體定義,你買過後可以有各種變化,包括像自動駕駛可以下載,這些都屬於軟體定義(的功能)。」

傳統汽車生命週期約十年 「軟體定義汽車會久一點」

魏國章也說明,許多MIH合作夥伴及會員廠商,並非傳統車廠,不懂造車,如何聚集各家的領域知識,放到硬體的載體上,就是架構在SDV的服務層(service layer)上,把所有的生態系都放進來,稱之為EVKit,EVKit很像iPhone的iOSKit的SDK(軟體開發工具包)一樣」。

「現在的車子週期大概是十年,未來軟體定義的車子,生命週期可能長一點。EVKit外面的這些ADAS(先進汽車輔助系統)、EEA(電子電機架構)、BMS(電池管理系統)等,都可以跟EVKit對接。」

「把這些功能都推向以軟體定義,架在EVKit上面,它會創建一個open marketplace(開放市場),就像iPhone的App Store,就像Android的Google Play一樣。」

MIH執行長鄭顯聰則提到,目前MIH有將近2000家會員,「要幫所有人做個解決方案,希望他們不只是個零組件製造商,而是解決方案的提供者,能夠給下一代電動車平台,造成更大的客戶體驗的改善」。

「因為,客戶體驗不只是要看你的零配件,而是要看你提供怎麼樣的解決方案。」

賈伯斯傳世名言:「一定要從使用者體驗出發,再回推到技術」

賈伯斯留給後世不少大家稱頌的理念,其中之一就是使用者體驗優於技術。1997年蘋果的江湖地位距離後來的全球霸主還很遠,但在該年的蘋果全球開發者大會(WWDC)上,賈伯斯對於使用者體驗重要性的一席話,被後來科技業及設計圈視為經典。

「我一直覺得,一定要從使用者體驗出發,再回推到技術。不能從技術開始,再來設想要怎麼賣產品。」

「我犯這個錯誤的次數,可能比在場大家都更多。在找出蘋果的策略及願景時,一開始就要問,『可以給顧客什麼很棒的好處?可以把顧客帶到哪裡?』」

「而不是一開始就說,『我們來跟工程師談談,研究一下手上有哪些超棒的技術,看怎麼把這些技術推銷出去。』我認為,這樣做才是正確的。」

