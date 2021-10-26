台積電股價拉不起來 和到美、日設廠有關？專家：「這項」最值得關注

【文．黃健誠】

台灣的「護國神山」台積電，日前公布的9月營收為1526億元，創下單月營收最高紀錄；同時，無論第3季營收、稅後淨利及EPS，也都比前兩季有顯著成長。

不過，雖然營收數字亮眼，但股價卻未見拉抬，或許與其他半導體大廠的市場消長有關，且未來營運是否能一路順風也引發注目。專家指出，台積電在營運上仍有部分隱憂值得關注。

財信傳媒董事長謝金河所主持的節目《老謝看世界》，日前邀請《今周刊》顧問林宏文及著有《台積電為什麼神》一書的作者王百祿暢聊台積電在半導體市場的重要性，及其未來發展。

林宏文列出半導體產業的發展時提到，日本在1990年代時，曾在半導體產業舉足輕重，前十大半導體公司有6家為日本公司，但是，到了2000年時，只剩下2家，到2020年更已不在榜上。

這次台積電要去日本投資設廠，雖然被說成是投資落後的製程技術，但實際上日本至今仍只有28到45奈米的技術，因此台積電至日本投資設廠，仍然領先日本自有的技術很多，且日本現在在半導體的地位，主要是集中在設備、材料及化學方面。

談到英特爾與台積電的競爭關係，林宏文說，英特爾今年上任的CEO季辛格一方面在美國鼓吹不應支持國外公司，強調台積電、三星等公司都把關鍵技術放在自己的國家，不會將技術帶到美國，因此要美國政府支持英特爾，更勾勒出2025年超越台積電的藍圖，稱要一年發展一個製程技術，但實際上這樣的理想，實現起來恐怕相當有難度。

另一方面，英特爾也持續下大量訂單給台積電，這顯示，英特爾對於台積電的製程技術仍有所依賴。

王百祿則表示，英特爾最大的問題是沒有製程人才，因此就如台積電創辦人張忠謀常說的，台積電不是要跟英特爾競爭，只是要他們把訂單給台積電，專注在IC設計上。

因此，英特爾應更需思考要著重在IC設計四大領域中的哪一個領域，而由此看來，就台積電與英特爾間的競爭而言，台積電的勝算仍相當高。

在整個半導體市場的變化中，林宏文指出，從台積電、英特爾及的三星的布局觀察，三星主要仍以記憶體為主，但是記憶體在半導體產業中，猶如稻米這般大宗物資，屬於標準品，不如邏輯產品的變化多端。

未來半導體的發展重點，無論在5G、AI、太空等領域，主要會以邏輯產品為主，這也會是成長性所在，因此三星若沒有將代工做起來，未來會面臨很大的壓力，而這也是可觀察的面向之一。

不過，台積電未來的發展也非沒有隱憂，林宏文說，台積電有高達9成5的產能都在台灣，但是缺水、缺電、缺人仍是其中隱憂，因此勢必需要往外走，去美國及日本設廠也屬不可不為的投資，但也因此，近期台積電從業界挖走不少人才，且現在找人還不只找傳統台交清成等名校畢業生，還找了部分私立學校的學生。

林宏文說，台積電過去都是用最優秀的工程師來做製造，與其他國家最優秀的人才會去做IC設計不同，也因此可以與英特爾、三星等大廠競爭。但是，未來在人口紅利越來越少的情況下，台積電一定要走向國際化，如之前台積電董事長劉德音所言，去美國設廠時，有很多年輕工程師並不想去。如果連台積電員工都不太想走出去，未來可能也會成為發展的隱憂之一。

王百祿則認為，過去無論執政黨是誰，都相當支持台積電的發展，據了解，如最近台積電要利用五輕舊址，蓋6座12吋晶圓廠，台電也已幫忙規劃兩個輸配電系統，也無缺水問題，可見政府對台積電的支持態度。

台積電的核心競爭力是資歷15年以上的資深工程師，人數至少也有1、2萬人，這群人是誰也挖不走的高階製程人才，因此台積電未來重心還是會在台灣，若像去美、日設廠時，台積電仍會派至多上百個工程師支援，但是產能不能擴得很大。

本文授權自今周刊，原文見此。

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