快訊

長者停滯打疫苗 莊人祥：考慮外展、捷運站外隨時打

限時20小時！第12輪二階段加開30歲以上預約BNT

台積電股價拉不起來 和到美、日設廠有關？專家：「這項」最值得關注

聯合新聞網 / 今周刊
翻攝《老謝看世界》Youtube頻道
翻攝《老謝看世界》Youtube頻道

【文．黃健誠】

台灣的「護國神山」台積電，日前公布的9月營收為1526億元，創下單月營收最高紀錄；同時，無論第3季營收、稅後淨利及EPS，也都比前兩季有顯著成長。

不過，雖然營收數字亮眼，但股價卻未見拉抬，或許與其他半導體大廠的市場消長有關，且未來營運是否能一路順風也引發注目。專家指出，台積電在營運上仍有部分隱憂值得關注。

財信傳媒董事長謝金河所主持的節目《老謝看世界》，日前邀請《今周刊》顧問林宏文及著有《台積電為什麼神》一書的作者王百祿暢聊台積電在半導體市場的重要性，及其未來發展。

林宏文列出半導體產業的發展時提到，日本在1990年代時，曾在半導體產業舉足輕重，前十大半導體公司有6家為日本公司，但是，到了2000年時，只剩下2家，到2020年更已不在榜上。

這次台積電要去日本投資設廠，雖然被說成是投資落後的製程技術，但實際上日本至今仍只有28到45奈米的技術，因此台積電至日本投資設廠，仍然領先日本自有的技術很多，且日本現在在半導體的地位，主要是集中在設備、材料及化學方面。

談到英特爾與台積電的競爭關係，林宏文說，英特爾今年上任的CEO季辛格一方面在美國鼓吹不應支持國外公司，強調台積電、三星等公司都把關鍵技術放在自己的國家，不會將技術帶到美國，因此要美國政府支持英特爾，更勾勒出2025年超越台積電的藍圖，稱要一年發展一個製程技術，但實際上這樣的理想，實現起來恐怕相當有難度。

另一方面，英特爾也持續下大量訂單給台積電，這顯示，英特爾對於台積電的製程技術仍有所依賴。

王百祿則表示，英特爾最大的問題是沒有製程人才，因此就如台積電創辦人張忠謀常說的，台積電不是要跟英特爾競爭，只是要他們把訂單給台積電，專注在IC設計上。

因此，英特爾應更需思考要著重在IC設計四大領域中的哪一個領域，而由此看來，就台積電與英特爾間的競爭而言，台積電的勝算仍相當高。

在整個半導體市場的變化中，林宏文指出，從台積電、英特爾及的三星的布局觀察，三星主要仍以記憶體為主，但是記憶體在半導體產業中，猶如稻米這般大宗物資，屬於標準品，不如邏輯產品的變化多端。

未來半導體的發展重點，無論在5G、AI、太空等領域，主要會以邏輯產品為主，這也會是成長性所在，因此三星若沒有將代工做起來，未來會面臨很大的壓力，而這也是可觀察的面向之一。

不過，台積電未來的發展也非沒有隱憂，林宏文說，台積電有高達9成5的產能都在台灣，但是缺水、缺電、缺人仍是其中隱憂，因此勢必需要往外走，去美國及日本設廠也屬不可不為的投資，但也因此，近期台積電從業界挖走不少人才，且現在找人還不只找傳統台交清成等名校畢業生，還找了部分私立學校的學生。

林宏文說，台積電過去都是用最優秀的工程師來做製造，與其他國家最優秀的人才會去做IC設計不同，也因此可以與英特爾、三星等大廠競爭。但是，未來在人口紅利越來越少的情況下，台積電一定要走向國際化，如之前台積電董事長劉德音所言，去美國設廠時，有很多年輕工程師並不想去。如果連台積電員工都不太想走出去，未來可能也會成為發展的隱憂之一。

王百祿則認為，過去無論執政黨是誰，都相當支持台積電的發展，據了解，如最近台積電要利用五輕舊址，蓋6座12吋晶圓廠，台電也已幫忙規劃兩個輸配電系統，也無缺水問題，可見政府對台積電的支持態度。

台積電的核心競爭力是資歷15年以上的資深工程師，人數至少也有1、2萬人，這群人是誰也挖不走的高階製程人才，因此台積電未來重心還是會在台灣，若像去美、日設廠時，台積電仍會派至多上百個工程師支援，但是產能不能擴得很大。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

美股閃崩前竟能「神準精算」？Fed主席鮑爾陷炒股疑雲　1筆操作逃過崩盤

0056除息有大咖先跳船？專家爆1數字真相：散戶嚇死自己

地緣政治下 台積還能走自己的路？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

台積電股價拉不起來 和到美、日設廠有關？專家：「這項」最值得關注

台灣的「護國神山」台積電，日前公布的9月營收為1526億元，創下單月營收最高紀錄；同時，無論第3季營收、稅後淨利及EPS，也都比前兩季有顯著成長。

投資人繫好安全帶！股市會出現更大波動？ 就看本周5家公司財報表現

截至上周五（22日）收盤，美股3大指數、台股加權指數，周線皆收漲；對於本周股市走勢，投資人聚焦即將公布上季財報的臉書、Google母公司Alphabet、微軟、蘋果，以及亞馬遜等5家公司，市場預期，若前述科技巨頭財報表現不佳，股市波動程度，恐隨之加劇。

他瘦了全世界都關心 你瘦了沒人理？他的「每1公斤」關係著王朝的命脈

全世界的領導人中，大概就屬北韓領導人金正恩的體重最常受外界矚目了！他的體重常會引起外界揣測，甚至過去神隱時，各種染疫、患重病、緊急開刀的傳聞從無間斷；今年6月當金正恩出席政治局會議時，身形消瘦一大圈的他讓外界大吃一驚，據韓媒報導，金正恩初估減了10公斤以上，減肥背後動機是因為親信及抗日遺族的勸說，才花了1個月的時間專心減肥。

輝瑞疫苗起碼20條線爭相想賣！都被回絕了 沈富雄爆「疫苗圖利黑幕」

編按：台灣疫情持續延燒，儘管從政府到民間，個個嚴防死守，但醫療量能已瀕臨崩潰，眼見各國紛紛接種疫苗陸續解封，台灣人卻還在水深火熱。正如台北市長柯文哲所言，「沒有一場戰爭是用防守打贏的，疫苗就是最後的解決方案」。然而，台灣人引頸期盼了這麼久，疫苗始終只聞樓梯響，到貨量如同缺水旱象只下了零星幾滴，緩不濟急。

特斯拉股價創天價 有望超車「這家公司」 謝金河：台灣也值得期待

Tesla再度奔馳，電動車奠定領頭羊角色！

為何日本願砸千億 補貼台積電設晶圓廠？這要從兩年前東大挖角他說起

就在本月14日台積電總裁魏哲家證實，將赴日本設廠的計畫後，當天傍晚日本首相岸田文雄在宣布解散國會眾議院後的記者會上提到，台積電日本投資案將達1兆日圓之譜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。