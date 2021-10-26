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投資人繫好安全帶！股市會出現更大波動？ 就看本周5家公司財報表現

聯合新聞網 / 今周刊
截至上周五（22日）收盤，美股3大指數、台股加權指數，周線皆收漲。路透
截至上周五（22日）收盤，美股3大指數、台股加權指數，周線皆收漲。路透

【文．林信男】

截至上周五（22日）收盤，美股3大指數、台股加權指數，周線皆收漲；對於本周股市走勢，投資人聚焦即將公布上季財報的臉書、Google母公司Alphabet、微軟、蘋果，以及亞馬遜等5家公司，市場預期，若前述科技巨頭財報表現不佳，股市波動程度，恐隨之加劇。

國家證券（National Securities）首席市場策略師霍根（Art Hogan）日前示警，「（投資人）要繫好安全帶」。雖然根據金融顧問公司Refinitiv統計，在已發布上季財報的公司中，有近84%，表現優於預期，但霍根認為，一場企業未能達到營收目標的風暴，即將到來。

霍根以社群媒體業者Snap為例指出，蘋果iPhone最新隱私權政策，使Snap廣告業務大受影響，上季營收、財測，遜於市場預期，在此消息衝擊下，Snap股價累計下跌約27%，也拖累了臉書、Alphabet等依賴廣告收益的科技公司股價。

除了Snap之外，英特爾、IBM等公司，也因上季財報不佳，導致股價走跌。接下來，包括臉書、Alphabet、微軟、蘋果，以及亞馬遜等5家科技業者，都將在本周發布上季財報，勢必成為市場焦點。

5家公司占標普500權重逾2成　真正的考驗要來了

在標普500指數當中，上述5家公司的權重，超過22%，由此可見其對大盤走勢的重要性。加拿大皇家銀行美股策略主管卡瓦希娜（Lori Calvasina），於上周五接受CNBC採訪時便表示，「下周才是真正的考驗」。

卡瓦希娜強調，截至目前為止，財報季的狀況還算好，投資人會「懲罰」那些基本面不佳的公司，但並未懲罰整個市場，「現在的市場，似乎非常理性。」

值得注意的是，受惠於新冠肺炎疫情爆發，帶動遠距工作需求，大型科技公司的獲利表現，也跟著提升；但，富國銀行投資研究所高級全球市場策略師莎馬納（Sameer Samana），提出了投資人最關切的問題，「他們（指科技公司獲利表現）能持續下去嗎？」

莎馬納的疑慮，似乎已反映在基金經理人的投資操作上。美國銀行（BofA）於本月初發布的一項調查結果顯示，與過去20年平均值相比，基金經理人已略為減持科技股。

本月以來，在標普500指數當中，能源、金融板塊，累計分別上漲11%和8%，同期科技板塊僅上漲6%。霍根強調，現階段，財報季的好消息，贏了與壞消息之間的拉鋸戰，然而，「我們面前的道路還很漫長，且可能崎嶇不平。」

半導體市場未見反轉　台股布局聚焦這些領域

台股方面，根據安聯投信觀察，半導體產業依舊熱絡，晶圓代工產能利用率達100%，未見市場擔憂的反轉跡象，預期2022年，晶圓代工仍可維持高報價。

在投資布局上，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏分析，投資人可聚焦長期成長趨勢，例如人工智慧、車用電子、高速傳輸和雲端伺服器；現階段，科技股看好特殊應用IC（ASIC）設計服務與矽智財（IP）、車用電子、高速傳輸、ABF載板，以及矽晶圓。

受今年高基期影響，明年全球經濟及企業獲利成長，普遍預期將放緩。廖哲宏研判，台股2022年整體獲利，可能為負成長，但預估科技類股仍有4.5%的成長率，且產業個股差異大，將使主動選股顯得更關鍵。

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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