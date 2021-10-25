特斯拉股價創天價 有望超車「這家公司」 謝金河：台灣也值得期待

【文．謝金河】

Tesla再度奔馳，電動車奠定領頭羊角色！

上周，InTel股價大跌，而Tesla大漲，形成兩個強力對照組，也照出未來產業發展的方向。Tesla在去年8月創下2318.49的天價之後，股票進行分割，1股拆成5股，分割後，股價最慘跌至329.88美元，後來在今年元月25日又漲到900.4美元，經過九個多月的調整，22日又寫下910美元新天價，市值8623.85億美元，這是Tesla的新里程碑，也是電動汽車帶動世界往前奔馳的重要訊號。

這一陣子，FB股價急跌，Tesla大漲，接下來會出現Tesla超車FB，再往下看，Tesla會成為全美第五大市值企業，而且市值會超過1兆美元。另一邊，中國以舉國之力發展電動車，如今比亞迪、蔚來、理想、小鵬都使力往前跑，小米造車已見端倪，預計2024年上路。

除了車廠，最具代表性的是電池的寧德時代，比汽車跑更快。寧德時代在2018年5月上市，股價從30.17起跑，如今漲到614.98人民幣，市值超過1.4兆人民幣，這是A股市場的多頭總司令。

這些年，電動車已成國家競賽的新場域，拜登親自為福特新款電動貨卡當駕駛，立即譲福特汽車股價從3.96大漲到16.7美元，市值衝上638億美元。歐洲的福斯汽車誓師發展電動車，股價立刻升空大漲，BMW也紛紛跟進，這場電動汽車的國家競賽，可能持續好幾年。

這個禮拜，鴻海科技日，郭董把MIH的原形車開入會場，成為全場焦點，MIH的三款新型電動汽車，包括大型電動巴士也亮相，今晚，我特別邀請貿恊董事長黃志芳與MIH兩位主角鄭顯聰與魏國章到年代為大家現身說法，台灣的電動汽車產業未來的張力，值得大家拭目以待！

本文授權自今周刊，原文見此。

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