為何日本願砸千億 補貼台積電設晶圓廠？這要從兩年前東大挖角他說起

就在本月14日台積電總裁魏哲家證實,將赴日本設廠的計畫後,當天傍晚日本首相岸田文雄在宣布解散國會眾議院後的記者會上提到,台積電日本投資案將達1兆日圓之譜。

若根據之前日本媒體報導,日本政府擬補貼一半建廠經費,就意味日本納稅人將拿出5000億日圓(約1200億台幣),這在日本史上是極少見的大手筆。

日本媒體也曾報導,東京之所以能讓台積電點頭赴日設廠,緣由就是兩年前台積電與東京大學的半導體技術研究合作案。

值得注意的是,東大為此特別從慶應大學挖角,找來有「日本半導體3D堆疊技術第一人」外號的黑田忠廣教授,主導東大與台積電的合作計畫。

東芝半導體大將 + 慶應大學工程教授 成為台積電與東大合作key man

全球最大的電機領域團體「電機電子工程師學會」(IEEE)旗下刊物IEEE Specturm日前報導,黑田忠廣曾經在日本電子大廠東芝的半導體事業服務16年,後來轉進學術領域,2000年後一直在日本另一名校慶應大學服務。

到了2019年,東京大學為了洽談與台積電的先進半導體研究合作案,特別找來黑田,並且擔任負責人,他也在東大主持自己的研究室。

黑田說,台積電擁有日本想要的7奈米技術,日本學術界則在物理、化學及材料等基礎研究有很高水準,「為了創造後摩爾定律的未來裝置,我們需要這樣的知識,才能一起合作」。

報導提到,東京大學為了與日本國內業界的產學交流更便利,在校內建立了兩個組織,一個是「會員制」的先進系統研究協會(RaaS),一個是對外開放的「d.lab」,兩個組織都是由黑田擔任領導人。

2019年11月,台積電與東京大學在東京舉行雙方合作案的記者會時,黑田忠廣就曾經與東京大學校長五神真、台積電董事長劉德音,以及台積電日本子公司總經理小野寺誠等人合影。

黑田說明,RaaS比較是個雙向大門,台積電可從中獲得基礎科學知識,用來打造更先進的半導體,而台積電的7奈米技術可以在日本爭取到更多新客戶,而且「日立、Panasonic及日本凸版印刷(Toppan)等RaaS會員可以接觸到台積電的技術,這是個雙贏局面」。

台積電牽手東京大學 探索材料、物理及化學等先進研究

2019年11月底,日本東京大學與台積電共同宣布締結聯盟,在先進半導體技術上合作,台積電提供晶圓共乘(CyberShuttle®)服務給東京大學工程學院的系統設計實驗室(Systems Design Lab, d.lab),該實驗室也將採用台積電的開放創新平台虛擬設計環境(VDE),從事晶片設計。

其次,東大與台積電的研發人員將建立合作平台,共同研究支援未來運算的半導體技術。

此外,東大與台積電計畫在材料、物理、化學及其他領域,從事先進研究的合作,持續推動半導體技術的微縮,並探索推動半導體技術往前邁進的其他途徑。

時任東京大學校長五神真說:「日本產業正進行典範轉移,邁向知識密集的社會,這次與台積公司結盟,讓我們能夠與全世界最先進的晶圓廠連結,為實現日本社會5.0的國家策略盡一份力。」

台積電董事長劉德音則說:「在半導體產業中,有許多提升半導體技術的途徑值得業界探索,而台積公司一直積極與全球許多頂尖的學術機構合作,我們非常高興東京大學成為我們的夥伴之一。」

「台積公司於半導體產業中的角色,為協助更多的創新者釋放創新能量,我相信透過台積公司與東京大學的結盟,將會使許多創新的想法落實為具體的產品。」

歐洲、美國大手筆投資半導體 讓日本開始緊張了

黑田忠廣並未在IEEE Spectrum訪問中,提到他是否參與日本政府,特別是日本經濟產業省,遊說台積電赴日投資的努力,但言談中確實透露一些內情。

日本政府之所以想吸引台積電去設廠,部分是因為來自歐洲及美國官方提出大手筆的半導體投資額所致,讓日本感受到必須跟進的壓力。

去年12月,歐盟22國宣布將共同合作,以加強「歐洲的半導體能力」,包括「在設備、技術、設計及先進製造等半導體價值鏈上的投資」。

到了今年4月底,歐盟主管內部市場的執委Thierry Breton就與台積電歐洲總經理Maria Marced做視訊會議,並提到歐洲為了滿足半導體產業需求,「將大大增加半導體產能,包括與特定夥伴合作」,顯示對台積電的高度重視。

