一張死亡證明拖了3年 你的堅持是孝心還是私心？國健署長：沒有「它」病人受盡折磨

【撰文 翁申霖】

台灣自2021年5月爆發新冠（COVID-19）疫情，截至9月21日，已累計840例死亡個案；令人不安的是，這些死亡個案中高達9成有慢性病史，其中極少數的30、40歲年輕死亡個案，也有近7成罹患慢性病。

此外，「台灣10大死因中，除了事故傷害，大部分都是起因於慢性病，如心血管疾病、糖尿病、高血壓等」，臺大醫院社區醫學科主任詹其峰這麼說。由此可見，全台幾乎已籠罩在慢性病陰影底下。

慢性病來得悄然無息，最容易被輕忽，也是最致命的殺手。

隨著慢性病人口不斷攀升，這背後帶來的嚴重影響是什麼？根據2020年瑞士洛桑管理學院（IMD）世界競爭力年報，台灣健康平均餘命在統計納入的63國中，排名第22，遠低於同為米食文化的日本、韓國、新加坡。至於台灣的不健康餘命時間，則來到新高「8.5年」，也就是說，台灣人的生命中約有1／10年歲為不健康、生活無法自理。

從罹患慢性病到臥床無法自理的人生，最直接的衝擊正是「家庭」。不管是心理層面亦或是經濟壓力，都是一場漫長又沉重的負擔。

「到了那時候，老實講一句，你還能做什麼？」過去必須經常面對長期臥病在床的患者，國民健康署署長吳昭軍直截了當地說，「(病人已無法自主時)，躺在那裡，也沒有辦法表達(個人)意見，都是由家屬代為決定」，在此狀況下，家屬之間的意見最容易分歧，成為爭端的開始。

該如何解決家屬「意見不合」的紛爭一再發生？或許「病人自主權利法」（以下簡稱《病主法》）是一關鍵解方，也是對患者、家屬的救贖。從常見、簡單的案例便能更清楚體會。

當先生是長期臥床的一方，太太願意尊重先生「善終」的意願，在末期能保有品質跟尊嚴的最後人生，最後卻因其他家人持不同意見，造成各說各話的局面，這也讓願意尊重的那方承擔不少責任與壓力。

往往說不出話，最需要表達個人意見的，是躺在病床上的「患者本人」。

達志

歷經3年才開出的死亡證明 原來卡在這1張紙

「最大的問題在於，沒有在照顧的人，通常意見最多」，吳昭軍的語氣道盡滿滿無奈。他指出，不管是什麼樣的疾病，最後的那幾年通常會需要家人照顧，擔任照顧者的那方，時間久了容易身心俱疲，而非照顧者的人，大多都只是「出錢、出嘴巴」。

吳昭軍分享了一個自己經手過的案例。他表示，過去還在當醫生時，曾碰過一位家屬某天急匆匆地到辦公室找他，「我媽媽可能時日無多了」，想請醫師前往家裡看看，且希望醫師能開立死亡證明，孰料，吳昭軍一到病患家裡發現，「你母親還沒過世，怎麼會要我開死亡診斷證明？」經初步診斷，這位中風多年、體內安裝人工心臟節律器的患者因病情出現變化，感染後接著發燒，讓身為照顧者的大兒子誤以為老母親撐不過這一關。

吳昭軍向家屬說明，「如果你選擇不送醫治療，那麼患者可能1、2天就會過世；如果選擇送醫院，是有機會救回來的。」話說完，該家屬不敢擅自決定，便致電給遠在北部的弟弟（非照顧者），對方只稱「你用救護車趕快送到台北來！」而哥哥也就將媽媽送去，半個月後再從醫院回到家裡，第二年的某天再找上吳昭軍，同樣的事重複發生，來來回回折騰了3年。

「這個兒子和太太邊下田、邊照顧中風的老媽媽6、7年，實在很不容易」，吳昭軍坦言，「遠在台北的那位永遠不知道辛苦，網路孝心往往比實體孝心來得更容易」，面對這樣的狀況，吳昭軍心裡左右為難，「想幫他也不是，不幫他也不是」，只能選擇把實情告訴他，「如果硬是要救，或許可以救得回來，但患者本人會相當辛苦，畢竟身體狀況仍持續惡化。」

不管是要替躺在床上的病患做任何決定，家人間都必須達成共識。吳昭軍表示，這張死亡診斷證明書足足熬了3年才開成。

達志

勇敢替自身作主 是對自己、對家人最好的負責

倘若病患在意識還清楚時，簽署了《病主法》下的「預立醫療決定書」，那麼是不是就可以免去諸多意見不同的紛爭，以及縮短病患身心受病痛折磨的時間呢？

過去《今周刊》曾訪過《安寧基金會》，根據該基金會說明，在2019年1月6日正式施行的《病主法》，是守護國人「懷抱尊嚴，好好道別」的新解方，為5款臨床條件的病人提供善終門票。

5款臨床條件為：

一、末期病人。

二、處於不可逆轉之昏迷狀況。

三、永久植物人狀態。

四、極重度失智

五、其他經中央主管機關公告之病人疾病狀況或痛苦難以忍受、疾病無法治癒且依當時醫療水準無其他合適解決方法之情形。

一旦符合上述條件，經醫師評估通過，便能啟動依照病患意識清楚時，明確預立的醫療決定，給予或不給予某些照護處置。

台灣人臥床時間平均「8年」 吳昭軍：安養院開再多也不夠

一個人若不幸罹患慢性病，走到人生最後的階段，從臥床到死亡的時間點為何？吳昭軍以北歐國家（如挪威或丹麥）為例，臥床到死亡大概僅「2個禮拜左右」。他補充，這2周是期望可以實施的方向，但總體來說仍比台灣進步許多。吳昭軍說明，根據實際統計數字來看，台灣慢性病患者的臥床時間長達「8年」。

之所以會導致台灣人臥床比例高、時間久，吳昭軍解釋，「當一個人患有中風、高血壓、糖尿病、心肌梗塞等慢性病，5年、10年後的臥床風險會自然而然地大幅提高，最後有很高的機率走到『不能離開床的人生』。」

如果這樣的狀況持續下去，依照台灣的醫療制度，吳昭軍直言，「安養中心開再多家都不夠塞。」

慢性病風暴是台灣人當前最需要審慎看待的嚴重問題，誠實面對自己的身體狀況、積極改善，才能避免往後的餘生，是用「生活無法自理的餘命」度過。

本文授權自今周刊，原文見此。

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