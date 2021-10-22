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開始清理戰場？ 習近平一連串動作主動戳泡沫！ 謝金河：對中國經濟未來影響很大

聯合新聞網 / 今周刊
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【撰文 謝金河】

習近平的大刀揮向金融債務清理！

這兩天馬雲到西班牙，引起很多揣測，有一説是是孫力軍供出馬雲是江派的白手套，江澤民的孫子江志成的人跟錢，已經從新加坡帶回中國，馬雲到歐洲，是要把他和江志成的錢帶回中國，包括馬雲在香港商界的朋友，也有很多是馬雲的白手套，這次都要把錢滙回中國...這個說法繪聲繪影，無法證實，不過，習的中央，最近很明確的動作是在查金流！

香港的媒體報導，黨中央鎖定四家重點企業與金融機構的往來，包括貸款給海航的建設銀行，貸款給恆大超過100億美元的中信集團，農業銀行及光大銀行，還有與螞蟻，滴滴往來的中投公司及中國人壽保險公司。

中央財滙局也詳細展開對恆大借貸項目的調查，前天，合生創展要併恆大物業，中央不批，只能告吹，昨天恆大及恆大物業恢復交易，恆大系四家公司股價又重挫，看起來許家印看不到恆大再起的一絲曙光。

看起來黨中央是要主動戳破這次的房地產泡沫，前天劉鶴出來喊話，表示銀行不要以為中央不准借貸，合理的資金需求要被滿足，讓房市導向正軌發展...這等於劃出一條缐，匡正市場秩序。

這次的改革主動權在中央，應在可控風險範圍，對中國房市長遠發展也許是正向的。

過去幾十年，中國政商合流，台灣借款叫負債，中國借錢叫資產，最大的差別是台灣借錢要還，中國能借到錢變資產，因為有政治力量的可以不用還，於是像海航，恆大，到華融借錢都借到天文數字，像華融集團去年虧損1029億人民幣，總負債1.73兆人民幣，賴小民槍斃了，但大債只好國家收拾...未來政府單是收爛帳，可能是天文數字！這次董宏認罪，認了貪污4.9億人民幣，也有一說是箭指王歧山！習近平一連串動作主動戳泡沫，對中國經濟未來的影響可能茲事體大。

本文授權自今周刊，原文見此

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