台積電國外設廠疑慮被化解！魏哲家口中「關鍵字」 可望再旺一年

【文．呂玨陞】

從台積電的法說會來看，明顯比3個月前的法說會更加正向樂觀，會中釋放了許多重要訊息，讓市場再度將目光轉向沉悶已久的電子與半導體產業。

10月14日台積電舉行第3季法說會，當晚台積電ADR漲2.35％，隔日台股開盤後，台積電股價表現更狂，漲幅達4.71％，再度叩關6百元大關，半導體族群隨之衝高，一解9月來的沉悶行情。這次法說會上，台積電釋出什麼樣的訊息？可以刺激台積電歡喜迎來今年單日第2高的漲幅。

總結這次的法說會，關鍵字可以說是圍繞在「營收成長」、「產能」、「毛利率」與「資本支出」這幾個字。

首先，台積電第3季營收4146億元，年增16.34％，季增也有11.43％，淡季表現十分亮眼。

除了第3季的營收表現之外，第4季的業績展望也很突出，預期營收可達154億美元至157億美元，若依該數字預估，年增率有機會突破2成，季增也有5％的成長率。以年增率數字來看，「護國神山」第4季營收成長力道，將創去年第3季以來的高點。

值得注意的是，台積電總裁魏哲家在法說會上，對於2022年產能的緊張程度，使用了「throughout」這個英文單字來形容，意味著明年「整年」產能依舊吃緊。這樣的預期，同時也加強了晶圓代工產能的緊張程度。

缺料問題仍在發酵

客戶紛拉庫存、搶產能

台積電從上次法說會的不如預期，到這次法說會展望超出預期，路博邁投信董事總經理侯明孝分析，這3個月以來晶圓代工產能變得更加緊張，從終端需求來看，任何元件都是數倍的成長，「需求遠大於供給」，可見客戶對產能的能見度非常高。

他強調，雖然不少廠商都在擴廠，明年會陸續有新產能開出，但是可以開出的產能並不多，侯明孝估計，主要在23年才會有比較多的新產能開出，屆時，才比較需要關注供給擴大的問題。

不過，侯明孝也提醒，雖然「供給端」疑慮不大，但在「需求端」部分，卻仍需要持續觀察。他指出，現在下游客戶的庫存水位並不算低，之所以需求仍強，主要原因在於客戶普遍擔心持續缺料問題，「因此，每個廠商還是持續地下訂單、先拿產能再說。」

侯明孝指出，這樣的高庫存，未來可能會變成常態，這固然代表下游客戶的需求未來不致驟降，但另一方面，現階段為了提高庫存的下單動作，預料到明年可能開始減緩，難以再刺激半導體成長，行業成長性也有可能少了一項驅動成長的動能。

統一投顧董事長黎方國則指出另一個攸關整體半導體產業的變數。他表示，不少封測產能在東南亞地區還是被疫情加劇所影響，若衝擊沒有放緩，代工廠所製造出來的晶圓可能無法如期封裝，恐怕會造成半導體的斷鏈危機。

至於台積電的資本支出規畫，雖然今年已確認為3百億美元，但是對「3年1千億美元」的預算規畫論調，則是從過去的「不會改變」到這一次的「不否認上調的可能性」，也坐實台積電對於未來產能擴張加速的說法。

估Q4毛利最高增至53％

可化解海外設廠支出疑慮

最後，毛利率的部分，則可多少感受到台積電第3季調升價格的驅動效果，台積電預估，第4季毛利率將從50％ 上下提升到51至53％。對於長期毛利率的展望，魏哲家也從過去的「above 50％」改成「50％ and higher」，從字面上的意義來看，台積電對毛利率成長似乎也更有信心。

黎方國認為，毛利率的上修，釋放出一個相當值得注意的訊息。從台積電今年以來積極到國外設廠，市場上對於國外設廠的最大疑慮，就是人力等營業成本提高的疑慮，若未來毛利率皆能維持在51％以上，應可化解國外設廠提高營業成本的疑慮。

整體而言，侯明孝、黎方國都認為，目前電子業最關鍵的產業還是晶圓代工的需求。從產能的緊張程度，可以看出需求仍然大於供給；而台積電毛利率調高意味著晶圓代工廠的議價能力比以前更高更強，客戶願意開出更高的價格去購買這項「戰略資源」。

產業龍頭表現優於預期，且定調今年第4季至明年依然能持續成長，這樣的說法，彷彿讓晶圓代工產業吃了一顆定心丸。黎方國進一步分析，在晶圓代工的帶動之下，比較值得注意的是「半導體上游」，包括矽晶圓、晶圓代工、IP矽智財與半導體設備等，將是半導體產業鏈較強的區塊。

至於IC設計，就要看終端需求的應用，從這次法說會上透露的趨勢性需求來看，5G、HPC（高速傳輸）依舊是半導體未來成長的主旋律；汽車晶片則有望得到產能面的舒緩，也就是說，汽車電子族群也有機會慢慢解除長短料所造成的出貨危機。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

該存0056還是金融股？先看自己是否符合「兩個條件」 想維持高殖利率就用「這招」買進

「晶片供應鏈中，有人悄悄在囤貨」台積電董座劉德音語帶玄機 這場晶片缺貨風暴，4個月前...馬斯克早洩端倪

台積電看好明年景氣，南亞科、華邦、群聯可望止跌回升？3圖表顯示，要選就選「這類」的股票

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】