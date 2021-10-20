星巴克、肯德基進駐「鬼城」？陸空屋多到發毛 幾乎可裝下全德國人口

【文．林信男】

時間是2013年，地點在河南鄭州，哥倫比亞廣播公司（CBS）記者斯塔爾（Lesley Stahl）和長期關注中國房市的金融分析師塔洛克（Gillem Tulloch），並肩走在空蕩蕩的街道上。

即使他們當時所在的「新區」，隨處可見櫛比鱗次的公寓大廈，四周卻看不到任何居民活動跡象。

當斯塔爾和塔洛克，走進一座據稱已閒置3年的購物中心時，映入眼簾的，竟是「廠商進駐」的詭異場景，舉凡星巴克、肯德基、愛迪達、Nike等業者，招牌都出現在購物中心內，但建築物本身，仍處於尚未完工的狀態。

據塔洛克表示，上述廠商根本還沒「真正」進駐，這些招牌，只是房地產業者，讓潛在買家，感受當地「生活機能」的伎倆。

從公寓大廈到購物中心，這些空屋共同建構的奇特現象，被塔洛克形容為「鬼城」（ghost city）。

▲2013年3月，哥倫比亞廣播公司《60分鐘》節目，播出斯塔爾的專題報導「中國房市泡沫」。（影片：取自CBS News YouTube頻道）

空屋過多成隱憂 「鬼城們」恐衝擊經濟

雖然包括鄭州新區在內，當初被稱為「鬼城」的地區，在往後幾年內，確實出現了一些「成功翻身」案例；但，整體來看，中國的空屋數量，依然只增不減，在恆大集團爆發財務危機後，中國的「鬼城們」，已被認為是足以衝擊經濟的風險之一。

中國到底有多少空屋？根據凱投宏觀（Capital Economics）首席亞洲經濟學家威廉斯（Mark Williams）估算，當前中國的未售空屋，大概有3000萬戶，可容納人口約8000萬人；換言之，光是這些空屋，幾乎就能「裝下」全德國的人口（約8300餘萬人）。

凱投宏觀並估計，當地已售出，但無人居住的空屋，達1億戶，約可容納2.6億人。而這上億間空房，正是中國「鬼城」持續增加的具體證明。

恆大負債超過3千億美元 之後可能還有未爆彈

為何「鬼城」現象，可能會衝擊中國經濟？在中國國內生產毛額（GDP）中，房地產及其相關產業占比達30%，明顯高於其他主要經濟體。

數十年來，透過房地產強力拉抬，中國經濟高速奔馳，然而，許多開發商長期透過高槓桿、高負債模式營運，猶如埋下一顆顆不定時炸彈，一旦債務爆表，就可能引發連鎖反應，危及經濟，負債超過3000億美元的恆大，即為一例。

值得注意的是，恆大並非唯一陷入困境的公司，根據穆迪分析（Moody's Analytics）經濟學家朱顏奇（Christina Zhu）觀察，近期已有多家地產開發商，揭露了自身的現金流問題。

由朱顏奇出具的最新報告可得知，光是2021上半年，就有12家中國房地產公司，拖欠債券付款，總額約192億人民幣（近30億美元）。

在人口成長趨緩的情況下，中國房市供過於求的局面，恐怕只會更嚴重。朱顏奇指出，今年8月，以面積衡量的房地產銷售表現，較去年同期下滑18%；當月新成屋價格，只比去年同期上漲3.5%，是2020年6月以來最小漲幅。

房市趨緩、拉閘限電影響 中國經濟面臨下行壓力

另一方面，中國國家統計局資料顯示，今年第3季GDP年增率為4.9%，低於外界預期的5.2%；市場解讀，房地產對經濟的貢獻趨緩，正是拖累GDP成長的原因之一。

早在中國發布第3季GDP之前，包括摩根士丹利、花旗、德意志、高盛、野村等多家投行，就已紛紛下修中國2021全年GDP成長預測；其中，最悲觀的數據，來自野村證券，從先前預估的8.2%，下調至7.7%。

就當前情勢來看，房市趨緩、拉閘限電等問題，已對中國經濟造成下行壓力，即使政府方面宣稱，房地產對經濟成長的影響有限；但，實際情況，或許正如牛津大學中國中心（University of Oxford China Centre）研究員馬格納斯（George Magnus）所述，「中國房地產長期榮景的結束，對其經濟而言，肯定是個壞兆頭。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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