郭董2014年已動念做電動車！當年在股東會「這麼說」故事要從13年前說起

【文．劉煥彥】

鴻海（2317）創辦人郭台銘今天親自駕駛自家研發的Model E旗艦轎車，在鴻海科技日上亮相，這意味郭董多年來的造車大夢，終於在接班人劉揚偉手中實現。

根據外媒報導及郭董親身說法，他至少從2014年就動念研發自家的電動車，還號稱只賣50萬台幣以下。

這項計畫沒多久就夭折，但鴻海自造電動車的夢想並未消失，還隨著董事長劉揚偉兩年前接棒後，成為鴻海下一步的重要成長動力及願景。

但在郭台銘2014年動念前，或許還有一個重要的緣由，就是在2008年，當時仍沒沒無聞的特斯拉找上鴻海談合作，開啟了雙方合作關係，甚至可能就此埋下郭董想做自家電動車的種子。

2008年特斯拉找上門 短短幾年鴻海已是特斯拉供應商

《今周刊》2014年曾報導，曾派駐台灣的前特斯拉員工透露，2008年特斯拉主動找上鴻海時，鴻海對特斯拉的興趣不高，因為特斯拉當時仍沒沒無聞。沒想到六年後，特斯拉已經是全球當紅科技業者，使「鴻海想爭取更多特斯拉訂單，成了必然」。

在2014年的特斯拉股東會上，創辦人馬斯克（Elon Musk）曾說，「我們正加強與鴻海的合作關係，我覺得與鴻海的合作，未來非常有潛力。」

「我的意思是，特斯拉永遠會是一家製造公司，這是很重要，也需要強調，但我們確實覺得與鴻海這樣的代工廠快速結盟，才能加速擴大特斯拉的生產速度。」

特斯拉創辦人馬斯克。今周刊資料庫

同樣在2014年，場景轉到鴻海股東會，時任董事長的郭台銘對於發展電動車是這麼說的。

「我們不會去做100萬、200萬（台幣）的，大概定位在15000美元（約42萬元台幣）以下的車型。新的能源汽車剛剛才開始，將來有雲端跟網路，及智能型交通、智能型城市的話，將來大家開車都會非常輕鬆。」

日經：2014年郭董支持內部造車計畫 惟不久就夭折

日本經濟新聞日前報導，2014年鴻海有個代號為「阿福（音譯）計畫」的內部方案，要打造一輛完整電動車的原型車。根據一位知情人士的說法，該計畫是由鴻海旗下主攻精密設備的事業群負責，並獲得郭台銘支持。郭董還承諾只要成功做出來，就發股票給有功的員工。

根據當時曾與郭董開會的內部人士透露，郭台銘不只一次在開會時說過，「如果我們可以做iPhone，為什麼不能做電動車？它就是有四支輪子的iPhone」。

然而，做汽車終究比做手機要複雜太多，所以「阿福計畫」註定短命，但夢想的火種被未熄滅。隨著科技及市場變化，存在超過一個世紀、由汽車品牌商「君臨天下」的傳統金字塔型供應鏈，似乎面臨巨大轉變，鴻海就是這股新浪潮的其中一員。

鴻海郭台銘創辦人在HHTS21鴻海科技日中，親自駕駛Model E科技創新的豪華旗艦轎車亮相登場。鴻海提供

鴻海耕耘車用零件已久 去年業績近百億元

鴻海早就與汽車產業有密切關係，旗下事業群已生產多種電子產品給汽車製造商，從美國特斯拉到德國寶馬（BMW）都有，產品從中控螢幕、印刷電路板至多種機械及塑膠零件無所不包。

以特斯拉為例，外界推估可能在2010年前後，鴻海體系下的群創（3481）就開始供貨給特斯拉，產品是做為電動車中控螢幕的大尺寸面板。

2019年中劉揚偉接掌鴻海後，已把汽車零組件列為四大重要成長動力之一，產品橫跨車規強化玻璃、智慧座艙元件、車身結構體，以及車規線材及鏡頭等。

汽車零組件2019年貢獻鴻海集團近95億台幣營收，劉揚偉在2020年8月法說會上回應法人提問時預期，這塊事業可望在兩年後加速成長，「目標放在2025年，從市場趨勢及策略夥伴評估結果，2025年做到兆元規模，是非常可能的」，這塊事業也成為鴻海進軍電動車的重要力量。

鴻海提供

法人：傳統車廠冷眼旁觀 認為鴻海不了解汽車產業

日經報導指出，製造電動車或許比生產傳統汽車還簡單，但肯定比生產iPhone複雜多了，因為電動車的零組件數目至少比iPhone多出十倍，更別說安全標準更高，因為汽車安全攸關人命。

日本伊藤忠總合研究所資深研究員深尾三四郎表示，在傳統汽車製造商的眼中，鴻海大張旗鼓進軍電動車，「就好像鴻海不了解這個產業是怎麼運作的。汽車製造商有能力整合這些零組件，並且確保安全無虞，而鴻海似乎認為只要把一群二級的供應商聚在一起，就能做到這件事，但不是這樣的」。

也有分析師認為，汽車的開發周期比消費電子產品要長得多，從無到有打造出汽車生產線也不同於打造3C產品的生產線。

台灣經濟研究院產業分析師邱昰芳觀察，由於汽車產業正經歷新舊技術的巨大轉換期，贏家不會只有一個，「製造汽車的方式不同，商業模式也有好多種，傳統製造商及後進業者都會找到自己的定位，這個市場大到可以容納所有業者。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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