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省錢不是要你過苦日子！出身低收入戶5年存100萬 藝人丫頭曝存錢秘訣

聯合新聞網 / 今周刊
截自詹子晴丫頭youtube
截自詹子晴丫頭youtube

【文．林依榕】

藝人丫頭（詹子晴）目前擁有超過10個副業，且經營的有聲有色，讓原本出身低收入戶的她，短短5年內，就存到人生的第一桶金，現在更擁有了自己的房子。最近她在YouTube個人頻道，分享簡單的存錢秘訣，她強調「真的不難，人人都做得到！」

藝人丫頭表示，存錢有一個很重要的法則，就是你的「收入」扣除掉「固定支出」、「儲蓄」後，剩餘的錢才是每個月的花費，「聽起來很簡單，大家心裡也有數，可是很多人做不到」。她強調，如果想要有效存錢，就得好好遵守這個法則、嚴格控管支出，才能一步步穩穩地達成目標。

丫頭以自身經驗說明，當初月薪3萬的她，每個月除了必須付1萬元的房租，另外得再扣掉6000元的「固定支出」，像是水電、瓦斯、手機、保險等費用，所謂的「固定支出」就是絕對不能增加的意思。

扣除上述所提到的支出，剩下的1萬4000元，丫頭會再從中拿出6000元儲蓄，拿去買2支3000元的「定期定額」基金，最後剩下的8000元，才是每個月能夠零花的錢。

「很多人會覺得才8000元，也太難了吧！」丫頭認為，雖然省錢不是要你過苦日子，但前期如果不先苦後甘，只會一輩子苦下去，「你就會存不到錢」。

從小就懂得理財重要性的丫頭，深知「錢滾錢才會有錢」的道理，因此選用買基金儲蓄的方式，加上後來住家裡省下房租1萬元，這1萬6000元她分別購買4支不同的基金，每支持有時間都長達2～5年，「因為長期持有，你才不會一直買在高點，你是平均分攤」，如此也讓她從18歲存到23歲，5年內就存到100萬。

除此之外，丫頭還加碼分享其他開源的秘訣，像是雲端發票可以增加額外的中獎機會，記帳APP可以每天提醒自己要謹慎分配支出，這樣才能夠「有效」的存錢。

最後她再次強調，「生活省錢，不是為了過苦日子，但是你如果不讓自己先好好存一筆錢，之後如何讓自己過上好日子呢？」

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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