台積電看好明年景氣 群聯可望止跌回升？3圖表顯示要選就選「這類」股票

【文．林宏文】

台積電上周四（10/14）舉辦法說會，重申供需情況還是緊繃，好光景將持續到明年。台積電定調明年景氣仍看好，股價也以強漲回應，但其他晶圓代工同業如聯電、世界先進、力積電明年能否維持強勢，有待各家公司法說會揭曉。

至於半導體另一大重點市場DRAM、NAND Flash等記憶體產業，在第三季出現明顯跌勢後，明年景氣如何，更是接下來的觀察重點。

有關台積電的景氣與接單情況，每年第三季法說會都是重要觀察時點，因為時序進入10月後，重要客戶的明年動態與展望都已相當清晰，如今台積電定調明年供需沒有絲毫變化、仍然吃緊，這個具體明確的預測，駁斥了去年起外界不斷提出半導體有庫存風險、終端需求有疑慮的看法。

不過，台積電是產業龍頭，製程技術超強，明年展望好，會不會只是個別情況，而非所有公司都能雨露均沾？我的看法是，這種可能性應該有，而且不低。

注意一下台積電總裁魏哲家不斷強調的重點，半導體已進入多年成長的MegaTrend（大趨勢），這是結構性大轉變，因此除了PC及手機外，HPC、5G、汽車、伺服器等，都在趨動矽用量大幅提升。

這些應用大成長的領域，不管製程技術是成熟或先進，都落在台積電的布局掌握中，例如台積電第三季營收比重，高階技術7奈米（占營收34%）及5奈米(占18%)，合計已占公司營收超過一半（共52%），這只有台積電才看得到的成績，不僅比三星高出甚多，其他同業如聯電、格芯等，7奈米後的製程更完全沒有布局。

台積電法說會後股價強彈，也帶動其他半導體股自谷底回升，至於半導體另一個重頭戲記憶體產業，明年供需情況到底如何，應該是投資人關心的另一個重點。

從市場供需情況來看，明年記憶體產業景氣似乎不容樂觀。

根據研究機構TrendForce的預測，就供給面來看，2022年三大DRAM廠的擴廠規畫仍算保守，預估明年供給位元成長率約17.9%，然而由於目前買方庫存水位偏高，2022年需求位元成長率預估只有16.3%，低於供給端成長速度，因此明年DRAM產業將由「供不應求」轉為「供過於求」。

進一步分析需求面，記憶體應用重點在PC、伺服器及手機等，但經歷去年及今年上半年疫情帶動的大成長後，顯然目前的成長性都已趨緩。

傳統PC、資料中心成長減緩 衝擊記憶體需求

根據IDC的預估，今年第二季傳統PC（包括桌上型電腦、筆記型電腦和工作站）全球出貨量達到8360萬台，比去年同期成長13.2%，雖然年成長率仍然很高，但成長開始趨緩，因為13.2%的成長率已遠低於上一季的55.9%和2020年第四季的25.8%。

此外，TrendForce也調查，過去兩年，筆電出貨打破過去每年「增、減3%」的常態，2020年成長近26%，2021年預估成長約15%，出貨量將突破2.36億台。但今年第三季歐美消費需求逐漸收斂，預估明年筆電市場將小幅修正，年減約6%、達2.2億台。

至於近幾年成長早已趨緩的智慧型手機，根據資策會MIC預估，今年全球智慧型手機出貨量達13.69億支，年增7.8%，但明年只會小增3.7%至14.2億支，其中5G滲透率會從去年的四成攀升至明年的53.7%，總量上看7.62 億支並超越4G手機，更快取得5G話語權的公司才會受惠。

另外這幾年扮演記憶體市場需求重要推手的雲端資料中心，在經過2020-2021 年大幅度投資後，2022年雲端資本支出增速也將放緩，預估明年包括北美FAMG（臉書、亞馬遜、微軟及谷哥）及中國BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）等全球前七大資料中心，資本支出年增只有9%，相比2020、2021年增幅達約34%、28%，將大幅放緩。

回顧過去半導體景氣變化，市場需求有無明顯成長，顯然是最重要的觀察因素之一，供應面當然也存在不少變數，例如DRAM產業目前由3家公司（三星、SK海力士及美光）獨佔，有機會維持一定的共識默契與恐怖平衡，但明年要擴多少產能，各家公司應該會動態調整，還是會有變數。

至於NAND Flash產業目前主要供應商有5大（三星、鎧俠、威騰、SK海力士、美光），擴廠計畫與規模速度等更難掌握，預料明年產業出現變數的機會也會增加。

根據美光上一次法說會預估，9至11月來自PC的需求明顯轉弱，市場推估除了終端需求買氣和緩之外，原因還有半導體仍然緊繃，例如SSD的控制IC依舊缺貨，新冠疫情也衝擊亞洲生產活動，中國限電更形成不確定因素，這些都讓供應端充滿意外與變數。

市場需求逐年增加 NAND Flash優於DRAM

從最敏感的價格變化來看，根據DRAM eXchange及TrendForce統計，DRAM市場報價在今年7月出現大幅崩跌，最高跌幅達45%，這是一年來處於上升趨勢的DRAM一次明顯的價格修正，而且市場報價直接跌破合約價，顯示市場需求確實比預期疲軟。

至於NAND Flash的報價，一樣是在第二季末、第三季初也出現修正，但跌勢較為溫和，大約在二成至三成間。值得注意的是，NAND Flash的合約價都在市價之上，而且價格上下波動較為穩定（如下圖一）。

資料來源：Daiwa Capital Markets

報價會影響需求，價格一便宜，使用量就會增加，這幾乎是所有產品的市場法則，不過，業界人士指出，過去幾年DRAM價格下滑讓需求增加愈來愈不明顯，而NAND Flash只要價格一跌，使用量就明顯增加，讓價格穩定一點。至於為何DRAM需求只要不振，價格就大幅下滑，正是因為上漲過程中有許多中間商囤貨，一跌價就全部殺出來，才會讓市場價波動如此劇烈。

不過，若仔細觀察DRAM與NAND Flash兩個產業的應用需求來看，很明顯的，Flash的市場應用及增長情況，還是比相對成熟的DRAM要有活力很多。

根據多家市場預測機構統計，不論是筆電、桌上型電腦或是智慧手機，NAND Flash的需求都是逐年快速增加，年平均成長率都在兩成以上，至於DRAM的增加速度相對慢很多，平均增幅都低於兩成。（下圖二、三、四）

資料來源：TrendForce、DRAM eXchange 資料來源：TrendForce、DRAM eXchange 資料來源：TrendForce、DRAM eXchange

最後，從股價來看，許多記憶體相關公司如南亞科、華邦電、旺宏、群聯、威剛等，股價從第三季起就大幅修正，但股價跌低就是最大利多，許多低接買盤開始進場，隨著台積電吹起反攻號角，半導體股顯然會雨露均霑，大家都有上漲機會。

只是，長線投資人更需要盯緊明年基本面變化，尤其是部分外資一竿子打翻所有半導體股，不僅繼續看壞台積電，還把所有DRAM 及Flash股通通降評，投資人應該選擇市場需求仍在成長的產業類別，謹慎選股投資才是上上策。

本文授權自今周刊，原文見此。

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