北市銀市值是高雄銀10倍大！謝金河看國票金併安泰銀：好的併購效益非同小可

【文．謝金河】

併購的張力：台北銀行與高雄銀行的不同際遇！

國票金控以現金加特別股，大約337億元併入安泰銀行，完成金控最重要的一張拼圖，對國票金未來發展可以正面看待。

台灣的15家金控在過去20年間，克服困難，透過併購壯大實力，如今已見到成效。今年前三季，15家金控大賺4992.63億元，單是前10家金控賺的錢是去年15家金控業的總和。

國票金併安泰銀 「接下來是如何把餅做大」

國票金在15家金控公司中，相對勢單力薄，國票金以票券為主體，加入証券，投信，這兩年在純網銀捷足先登，就剩下一家實體銀行，安泰銀行可算是一張重要拼圖，加上私募基金Longrich Edith也想要cash out，正好在這個時間點成交，接下來是如何把餅做大。

上週到高雄港都會演講，也是高雄銀行董事的義守大學教授劉鴻陞問我對高雄市銀行的看法，我說高雄銀行除了扮演市庫銀行的角色外，必須重新定位自己。

若是走一般商業銀行的路線，以後一直都會這個樣子，也許高雄銀行要朝小微創業銀行或地方創生型銀行轉型，否則，以後就是這樣。

過去幾十年，高雄銀行的EPS從未超過1元，股價貼緊面額，波動不大。資本額120.34億元的高雄銀行，現在的市值是129億元。

高雄銀市值129億元 北富銀1219億元

如果不去討論2004年併入富邦金控的台北市銀行引發的爭議，以結果論來看，當年這個合併，為台北市政府創造很大的效益。

在2004年銀行合併聲中，高雄市銀行合併案因為台北市銀行引發爭議很大，台北市銀行併入富邦，高雄市銀行獨立運作，這十幾年下來，雙方的命運差別有多大？

富邦金搖身變成台灣最大金控，市值8866億元，是全台第五大市值企業，台北市政府是富邦金最大股東，持有14.756億股，這次增資後，股數增加到16.2319億股，市值1219億元，今年富邦金配3元現金。

北市府是富邦金最大股東 每年股息進帳44億元

台北市政府單是股息收入就進帳44.27億元，富邦金已是台北市政府的生蛋金鷄，這是所託對人創造的效益。

2004年台北市銀行規模比富邦銀行大，市值比高雄銀行約多出一倍，但經過十幾年，現在台北市銀行（編按：台北富邦銀行）創造的市值是高雄銀行的10倍大，好的併購交易創造的效益非同小可。

台北銀行和高雄銀行的不同命運，可以給大家深思！

本文授權自今周刊，原文見此。

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