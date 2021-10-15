國票金迎娶安泰銀內幕》董事會激辯6小時只有15分鐘吃便當 用甜甜價搶親成功

【撰文 林韋伶】

先經歷獨董對併購案持不同意見，還要想辦法取得樂天同意解除競業禁止，國票金在經歷重重關卡後，終於在昨（14）天宣布將以現金收購加股份轉換的方式，併購安泰銀行，以實現未來虛實整合（網銀加實體銀行）、長短期資金整合（銀行加票券業務）的目標。

據了解，這起命運多舛的併購案，在昨天也是經歷馬拉松式的董事會後，才終於得出結論，從早上10點多一路開會到5點半，中間甚至只有15分鐘的時間可以吃便當。但若以結果來看，以僅溢價6.4%的價格成功娶親，國票金算是談到了一個甜甜價。

部分獨董仍持反對意見 國票金歷經6小時董事會終通過安泰銀併購案

國票金表示，儘管在昨天的董事會中，仍有獨董對併購案表達反對意見，國票金董事長魏啟林持一慣民主的態度，讓大家暢所欲言，預期後續在公開資訊觀測站也可以看到這些獨董為何持反對意見的陳述。

儘管過程困難重重，但為何國票金仍堅持一定要達成這項併購案？原來，今年剛好邁入第20個年頭的國票金，儘管是利基型金控，僅有票券、金融業務，卻沒有其他人壽、保險與銀行等其它金控的主流業務，最缺乏的就是一個讓資產規模容易擴大的金流平台 ，因此，過去國票金董事會就一直有併購銀行或保險公司的想法。

國票金旗下雖然已經有樂天純網銀，但到目前為止因受數位管理辦法限制，還不能做企金業務，在經歷過去一年多的評估與友好協商後，國票金與安泰銀雙方董事會終於在今天通過併購案。

以公司淨值來看，目前國票金淨值約384.79億元，合併安泰銀後淨值提升到720多億元，雙方合計資產規模則達6600多億元。

安泰銀不改名、員工全數留任 國票金祭兩階段獎金留才

這次的併購案還有個較特別的地方，因為國票金原來就沒有實體銀行，因此併購安泰銀後沒有存續與消滅銀行的問題，目前國票金也傾向不將安泰銀改名，面對安泰銀現階段擁有的1500多位員工，國票金希望能全數留任，除了祭出保障至少三年的工作權以外，如果安泰銀員工選擇留任，將來還可以拿到兩階段的獎金。

國票金表示，預估這起併購案能創造出三贏，甚至是四贏的局面，包括：國票金股東、安泰銀股東、政府，以及外國私募基金都是贏家。以國票金來說，需要更多元的金流平台，董事會基本上是有共識的，只是大家對價格的想法不同；而對安泰銀來說，有了金控的奧援經營也會比過去更有力量。對政府來說，兩者整併對台灣金融穩定將有正面影響；對外國私募基金來說，已經投入超過10年以上的時間，如今任務圓滿也希望能順利下車。

根據國票金目前的規劃，在收購的337億元當中，有55%會用現金，也就是約185.35億元，剩下的45%則將發行特別股，預估在大股東的結構上，仍不會出現有哪一位大股東持股比例超過10%的情況。在時程的部分，未來還要經過兩家公司的臨時股東會、金管會審查，以及增資等關卡，預估最快也要到明年第二季才能完成股份轉換。

本文授權自今周刊，原文見此。

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