房市未退燒網路討論聲量卻下降！生育率、少子化、低薪反成今年網路熱詞？

【撰文 黃健誠】

近年來資金充沛與低利環境影響，雖然今年央行再祭出新一波房市管制措施，包括限縮第二戶、土融及工業地貸款等方式，但是，房市的剛需買氣仍強，房市熱潮仍不見消散。

不過，有業者調查房地產的討論聲量，卻發現今年上半年的網路聲量。已較前期統計減少，反而是金融理財的討論聲量有所成長。業者對此分析，市場對股市的熱度產生資金排擠效應，造成房市討論有趨緩現象。

根據「台灣房地產網路聲量」調查，今年上半年關於房地產的網路聲量總計223萬則，較前期統計減少2萬則，這樣的結果也是近兩年統計以來首度衰減，量體下降幅4.3%，不過關於金融理財的討論度卻成長9.3%，在金年5至6月間達到近兩年的討論高點。

房市熱潮未消 為何網路討論度卻下降？

意藍資訊總經理楊立偉表示，從這樣的結果可以發現，市場對股市的熱度產生資金排擠效應，造成房市討論有趨緩現象。彥星喬商總經理劉安立則表示，民眾對於政府打房的期待多投射在房價下修的預期心理，但由於銀行利率連六凍仍偏低，以及疫情影響之下國外資金回流，使得房市交易仍有充沛動能支撐，房價未見鬆動，民眾對打房政策的討論熱度便大為衰退。

從個別聲量來源觀察，意藍資訊OpView經理宋孟儒表示，各聲量來源唯有社群成長5.4%，討論區及新聞分別下滑20%及3.2%。再往下細看分類，以臉書社團及Dcard的成長最多。

另外，觀察臉書社團的討論熱度以台中、高雄、桃園、新竹有持續上升的表現，最值得注意的是Dcard討論區相較其他分類而言，使用族群較為年輕，本期聲量在總體率退的狀況下逆勢成長33%，顯示關心房地產議題的民眾有年輕化的趨勢。

劉安立也認為不僅有年輕化的趨勢，從熱詞觀察的分析來看，高房價對生活品質的影響已經成為一種社會現象。相較於去年的討論熱詞多著眼於打房跟購屋需求，今年上半年則以代表社會現象的生育率、少子化、低薪、結婚…等熱詞為聲量的主要討論內容。

少子化原因 男性認為「高房價、低收入」 女性多認為「婚育、婆媳問題」

關於房價所造成的社會現象，是否男女性關注的點所有差異？宋孟儒則表示透過族群分析演算法去推演發言足跡的特徵，區別發文的性別差異來看，男性對少子化的討論還是偏理性的表達高房價與低收入為主因，女性則是偏向感性的婚育或婆媳困擾的發言觀點居多。

不只是討論族群有年輕化的趨勢，高房價的社會現象也引起在台居住的外國KOL討論，顯示高房價對生活品質影響之鉅。

在「台灣房地產網路聲量」調查中，六都的網路聲量仍以新北市、台中市及台北市居於前三名，但整體來看新北及台中的衰退也較為明顯。劉安立對此分析，以今年上半年六都的移轉棟數成長最多的為高雄及台南，在輿情觀測聲量上，南部的討論變化也相較北部來得小。整體來看輿情聲量確實反應了市場交易的現況南部較北部穩定。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

「郭台銘跟我講過，手機沒那麼好做！」黃崇仁：半導體缺料嚴重 再加上電動車需求「已無法想像」

「飆罵下屬沒意義！」曾丟Uber Eats大單、股價慘跌40％ 他靠1轉念讓公司起死回生「年賺700億」

沒念大學、二度創業失敗，他憑什麼擠下軟銀孫正義、Uniqlo柳井正？日本神秘「新首富」靠2心法擁破兆身家、市值僅輸豐田

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】