我不是懶只是拒絕過勞…從陸到韓日台 4數據看懂為何年輕人選擇「躺平」

【文．林信男】

「對老一輩來說，只要你努力工作，就有很大的機會成功。但，對我們而言，社會已經不同了，很多東西，就算你努力，也得不到。」

上述言論，來自今年24歲，畢業自哥倫比亞大學的李彥琳（音譯，Yanlin Li）。原本在北京銀行業工作的她，再也受不了為了趕報告，連晚餐都沒得吃的日子，嚮往安穩度日的李彥琳，選擇「放過自己」，擁抱「躺平」的價值觀。

「躺平」一詞，源自中國網路用語，意指拒絕為了追求更好的經濟條件，讓自己處於充滿壓力的競爭之中，進而衍生出放棄買房、不婚、不生、遠離各式競爭等「無欲」生活模式。

這群選擇「躺平」的年輕人強調，自己不是在倡導「懶惰」，而是認為人生還有其他選擇，他們願意工作，只是不想過勞。

北京住宅平均房價漲勢 超越人均可支配收入增幅

過去，許多中國科技公司採行的「996工作文化」（從上午9點工作到晚間9點，每周上班6天），已不再被年輕世代視為努力的象徵，因為，實際情況是，即使將「996」奉為圭臬，也未必能獲得相對應的回報。

除了工時之外，另一個讓中國年輕人決定躺平的因素，就是居高不下的房價。由中國國家統計局數據可得知，截至2019年的6年內，北京住宅平均價格已經大漲115%，但同期，北京人均可支配收入，僅成長66%。

對此，香港中文大學經濟學系副教授莊太量（Terence Chong）在接受CNN採訪時指出，「他們（年輕人）再怎麼努力，也很難買房。」在一個看得到希望的社會，如果你努力工作，就可以期待成為有殼族，「但，若你看不到任何希望，就會想要『躺平』。」

首爾公寓價格中位數屢創新高 韓國人得「學習放棄」

事實上，「躺平」並不是個新觀念，除了中國，包括南韓、日本，甚至台灣，都有年輕世代，選擇不婚、不生、不買房的生活方式。

就讀延世大學、今年22歲的申藝琳（音譯，Shin Ye-rim），已經放棄結婚、生子和買房，高漲的房價，令她難以評估，自己的經濟能力，是否足以養兒育女。

根據南韓國民銀行（KB Kookmin Bank）統計，今年7月，首爾公寓價格中位數，首度突破10億韓元（約合新台幣2358萬元）；另一方面，南韓人才招募網站Incruit調查顯示，超過7成受訪者表示，礙於經濟能力，他們至少得在約會、婚姻、休閒、買房等選項中，放棄其中1項。

日本GDP、平均年薪「倒退嚕」 「悟世代」隨之誕生

25歲的伊藤研太（音譯，Kenta Ito）把自己形容為認同「悟世代」（satori sedai，指物質欲望低，沒有崇高、遠大夢想）價值觀的「極簡主義者」，雖然工作待遇不錯，但不太關心買房、買車之類的事情。

日本天普大學人類學家堀口佐知子分析，「悟世代」會把該做的事做好，但不太可能多做，「他們不崇尚物質主義，對消費不那麼感興趣。」

由世界銀行（World Bank）數據可得知，日本國內生產毛額（GDP）成長率，從1990年的4.9%，一路緩步下滑至2019年的0.3%，平均年薪也從1992年的473萬日元（約合新台幣117萬元），降至2018年的433萬日元（約合新台幣107萬元）。

堀口佐知子認為，就「悟世代」看來，「他們的薪資，在經濟衰退的情況下，不會上漲，所以你無法為你所做的事情，找尋經濟或物質回報。」

台灣房價所得比居高不下 部分「三明治世代」索性躺平

而房價所得比居高不下的台灣，似乎也讓部分年輕世代，開始出現「躺平」現象。內政部資料顯示，今年第2季，全國房價所得比為9.07倍，年增0.41倍，包括台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市和高雄市，房價所得比，皆較去年同期增加。

根據台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐觀察，少子化和老年化趨勢，使上有老、下有小的「三明治世代」壓力倍增，甚至成為「躺平族」，進而使房市產生3種新現象。

第1種是有能力買房，但為了降低經濟負擔，會刻意減少生育，買低總價小宅的「小宅蝸居族」；第2種是無力買房，乾脆說服自己「買不如租」，沒資產，但也不會有負債的「長租樂天族」；第3種則是和父母同住，不想努力賺錢購屋，索性仰賴父母庇蔭的「躺平繼承族」。

整體來看，無論是「躺平」、「悟世代」或「無欲」，這類現象已成為亞洲部分年輕人，所奉行的價值觀；不過，莊太量認為，雖然「躺平」趨勢，某種程度上，反映出年輕世代的心情，但，怠於工作或徹底放棄物質主義，可能是個永遠無法普及的觀念。

「『躺平』只是某些年輕人的想法，歸根結柢，人們還是打從心裡，想要努力工作，過好日子。」莊太量說。

本文授權自今周刊，原文見此。

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