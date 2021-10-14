航運三雄狂跌逾5成 畢業文PTT齊發！分析師：想撿便宜最好「這樣」投資

【文．黃健誠】

隨著台股大盤回檔修正，近期投資股市的討論熱度下降不少，尤其今年初航運股討論度隨著股價高漲而爆棚，近日似乎已不復見。但是，這幾天碰上航運三雄股價大跌，專家分析恐怕向下趨勢不變，在長榮、陽明跌破百元價位後，網路論壇PTT的股板上，反多了不少賠錢停損的「畢業文」，虧損從幾十萬至數百萬都有。

「三個月賠光一年薪水」 航運三雄股價跌逾5成「水手都溺水了」

「一年多的薪水，3個月就沒了，連噗通的聲音都沒有…」這是在PTT股板中，其中一名網友留下的畢業文，他貼出對帳單表示自己在91.1元的價位，停損賣出15張長榮股票，累計虧損約為150萬元。

這樣的案例在PTT的股板上還不是唯一一例，甚至在昨（12）日長榮、陽明都跌到接近「8字頭」的情況下，陸續有網友發表畢業文，虧損金額從數十到數百萬不等。

觀察航運三雄從7月以來的股價表現，長榮最高價為233元，近期卻一度跌到90元，跌幅高達61.3%；陽明從234.5元跌到87.2元，跌幅為62.5%；萬海則從353元跌到最低153元，跌幅56.6%。

但是，包括長榮、陽明、萬海等航運三雄至少逾5成的股價跌幅，對比剛公布的9月營收猶如兩樣情，陽明、萬海再次創下單月新高，長榮也表現不俗創下單月次高，且在國際運價維持高檔的同時，基本面及消息面仍無法讓航運股成功止跌，也因此造就更多「溺水的水手」。

分析師指航運股「股價向下趨勢不變」 莫忘當年國巨慘案

國泰證期資深經理蔡明翰對於近期跌深的航運股表示，目前看起來股價向下的趨勢不變，雖然營收等基表面持續表現亮眼，但若以近期營收表現對比現在的股價，會認為其大跌的股價顯得相當不合理，這是因為許多投資人恐怕已忽略股價其實是反應基本面一到兩季的領先指標。

蔡明翰分析，航運股仍為景氣循環股，而今年以來之所以會有一波大漲行情，主要是因為之前的股價「爛得更久」，在供過於求很多年以後，遇上景氣谷低回升，才有今年供不應求的狀態。

貨櫃航運股為「景氣循環股」，產業循環的周期很長，像是之前經過7、8年的空頭後，才有現在1年的空頭，因此在這一波多頭過後，恐怕又會面臨很長一時間的空頭，不像如記憶體、面板等族群，大概2到3季就會循環一次。

蔡明翰也提到，特別是航運業並非電子科技產業有進入門檻，只要有充裕資金買船，經營就不是太大問題。因此若用很簡單的邏輯思考，如果航運業之後仍能維持很長一段時間的榮景，為什麼像鴻海、台積電等大廠不自己買船運貨就更加划算了，顯然這片光景恐怕只是一時的。

蔡明翰分析，景氣循環股的特色就是要「買在高本益比、賣在低本益比」，所謂買在高本益比，指的是股價快速噴出之時，這個時候股價反應的是未來獲利爆發的格局。

但是，當獲利噴出時，就會發現股價已經上不去，甚至還開始下跌，此時會出現低本益比的狀況，主要是因為獲利上升，但股價不漲。如同2018年的國巨股價，從幾十元飆上200元時，因為獲利尚未跟著走升，所以本益比非常高。

在股價飆上1300元後，當時也樂觀預估明年獲利，但是股價從千元的價位一路下跌，本益比也才慢慢回到合理範圍內，也就是說，景氣循環產業不能用本益比來看，而應以本淨比做為觀察指標。

航運股循環周期還會持續多久？分析師：觀察年底運價

蔡明翰也說，航運業不會一直供不應求下去，未來當航運商增加產能後，供給會慢慢回到正常水位，如果要觀察航運股的循環周期，恐怕要等到年底、明年初，看運價有沒有反應明年農歷年的旺季而定，但至少到年底前都不會有可刺激股價的利多消息。

另外，目前法人對於航運業後勢看法分歧，雖然今年第2、3季為旺季，股價也一度因運價報價上揚而維持強勢格局，但在進入航運原本的第四季、第一季淡季之後，未來在運價高基期的情況下，恐怕很容易見到運價下跌的狀況，因此建議若已被套牢，還是盡早尋找反彈的機會出場，而想進場撿便宜的民眾，最好也以短線投資為主。

本文授權自今周刊，原文見此。

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